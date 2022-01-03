أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي القرار رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة جديد يتولى إدارة العمل في النادي لمدة ثلاث سنوات.

ونص القرار على أن يتولى مروان أحمد بن غليطة رئاسة مجلس الإدارة الذي يضم أيضا إبراهيم حسين الفردان نائبا للرئيس، والأعضاء: عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، منصور رحمة الفلاسي، عبد الرزاق السيد الهاشمي، محمد أحمد المري، جمال عبد الله لوتاه.

مجلس إدارة النادي

1.

م. مروان أحمد بن غليطة: مدير عام مؤسسة التنظيم العقاري ، نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم سابقاً ، شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، حقق خلال فترو رئاسته ثلاث ألقاب تاريخية بعد غياب ربع قرن عن منصات التتويج ، كما ترأس سابقاً اللجنة المالية في لجنة دوري المحترفين وعضو اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي .

2.

إبراهيم حسين الفردان : عضو مجلس إدارة النادي ، المدير المالي ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة نخيل، ومدير عام شركة ليمتلس.

3.

عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب: عضو مجلس إدارة نادي النصر ، رئيس شركة النصر لكرة القدم ، ائب رئيس أول إدارة التشريفات والمنشآت والخدمات العامة في مركز دبـي التجاري العالمي.

4.

منصور رحمة الفلاسي : رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات.

5.

عبد الرزاق السيد الهاشمي: رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، عضو مجلس إدارة النادي.

6.

محمد أحمد المري: عضو مجلس دبـي الرياضي سابقاً، عضو مجلس إدارة نادي النصر سابقاً ، لاعب كرة قدم سابق في النادي .

7.

جمال عبد الله لوتاه : الرئيس التنفيذي لشركة إمداد، حصل على شخصية العام لقطاع إدارة المرافق” في جوائز البيئة المبنية الذكية للعام 2021، المؤسس الشريك ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق،شغل سابقاً منصب مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية العامة بدبي العالمية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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