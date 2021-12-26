[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – انضم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي مؤخراً، إلى وفد مركز محمد بن راشد للفضاء، لزيارة "إكسبو 2020 دبي"، برئاسة سعادة سالم حميد المري، مدير عام المركز. وفي أثناء الزيارة، قدّم الرائدان عدداً من الأعلام التي حملها المنصوري معه في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية في العام 2019.

وشهدت الزيارة قيام فريق المركز أيضاً بافتتاح بوابة إكسبو في أجواء احتفالية، ومن ثم أكمل المنصوري والنيادي رحلتهما في إكسبو، وقدما الأعلام التي حملها المنصوري معه إلى محطة الفضاء الدولية، كهدايا تذكارية إلى أجنحة عدد من الدول، مثل سوريا والسودان والكويت وقطر وجزر القمر وإسرائيل وكازاخستان وفلسطين وسلطنة عمان ومصر وتونس والصومال.

وقال سالم حميد المري: "منذ افتتاح إكسبو 2020 دبي في مطلع أكتوبر الماضي، يقصد الملايين من الناس هذا الحدث الذي أصبح بحق منصة لاكتشاف الثقافات والتقاليد والابتكارات القادمة من شتى الدول. ويتماشى ذلك مع روح الاكتشاف التي ننطلق منها في المركز، وأخذ زمام المبادرة في جهود استكشاف الفضاء في الدولة. ويسعدنا أن تكون هذه الزيارة تعبيراً حقيقياً عن دعمنا وتضامننا مع الدول الأخرى".

وأضاف المري: "إن تسليم الأعلام لهذه الدول يمثل رمزاً لتطلعاتنا وحرصنا على التواصل مع الدول التي لا توجد لديها برامج فضائية، والتي تتطلع أيضاً للانضمام إلى نادي الفضاء الدولي لوجود إمكانات لاستكشاف الفضاء، لاسيما وأننا نسعى لخلق مستقبل مستدام ومبتكر لجميع البشر حول العالم".

#بياناتحكومية

-انتهى-

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