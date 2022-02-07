دبي: افتتح صاحب المعالي. بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا مع صاحب المعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، القسم المخصّص لولاية كيرلا في جناح الهند في إكسبو 2020 دبي.

وحضر الحدث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وب. راجيف وزير القانون والصناعات والتيل في حكومة ولاية كيرلا، وسونجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتّحدة.

وفي حديثه عن فرص الاستثمار في ولاية كيرالا، قال بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا، "لطالما كانت ولاية كيرلا من بين الولايات الخمس الأولى في الهند من حيث مؤشرات التنمية الاجتماعية والاستدامة وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث حقّقت مؤشر تنمية بشرية مرتفع، وأطلقت مجموعة من الإصلاحات في القطاع الصناعي. كما آمل أن تتمكن الشركات والمؤسّسات في الإمارات العربية المتحدة من الاستفادة من البيئة الصديقة للأعمال في ولاية كيرلا لتعزيز شراكتنا."

وأضاف: "تلتزم حكومة ولاية كيرلا بتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. كما تمّ إطلاق العديد من المبادرات بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتمكين قنوات المشاركة الرقمية لتعزيز اقتصاد الدولة."

وتابع فيجايان قائلاّ إنّ هناك جالية ضخمة تعيش في دولة الإمارات العربية المتّحدة تضمّ نحو 1.2 مليون شخص من المالايالي. لذلك، سيساهم معرض إكسبو 2020 في تقوية القاعدة وتعزيز مستقبل كلتا المنطقتين.

هذا وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تحتلّ الهند المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريّين لدولة الإمارات العربية المتحدة إذ تستحوذ على 40% من الصادرات غير النفطية. تُعدّ الهند شريكًا تجاريًا مُهمًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية، لا سيما من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة."

أمّا صاحب المعالي ب. راجيف، وزير القانون والصناعات والتيل، في حكومة ولاية كيرالا فقال، "تتميّز ولاية كيرلا اليوم عن غيرها من حيث الخطوات المبتكرة المتّخذة نحو التحوّل الصناعي للدولة. فقد قمنا بتعزيز المنظومة لجذب المزيد من الاستثمارات كما نعمل على خلق المزيد من فرص العمل. نأمل أن يساعدنا معرض إكسبو 2020 دبي في تسليط الضوء على مؤهلات وإنجازات "بلاد الله" وإبرازها للعالم."

#بياناتحكومية

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