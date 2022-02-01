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هواوي تؤكد التزامها بدعم التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن جو بينغ، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي خلال افتتاح مؤتمر LEAP 2022 للابتكار التقني أن هواوي ستقوم ببناء منطقة مخصصة للحوسبة السحابية في المملكة. وسيسهم إطلاق "هواوي كلاود" HUAWEI CLOUD في توفير الخدمات السحابية المتطورة والآمنة لتسهيل أعمال الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة وكافة أنحاء المنطقة.
وستوفر المنطقة السحابية قيمة جديدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في المملكة والشرق الأوسط بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الرقمية. وأشار جو إلى أن قرار الشركة يأتي في إطار دعم العديد من الخطط الطموحة التي تنفذها المملكة لتصبح واحدة من أكبر 20 اقتصاد تقني على مستوى العالم، مما سيسهم في تنويع القطاعات المحلية ودفع عجلة التنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي.
وقال جو: "تشهد استراتيجيات تنفيذ التحول الرقمي إجماعاً على المستوى العالمي. وقد تزايد اعتماد الشركات في جميع أنحاء العالم على التقنيات الرقمية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازدادت إيراداتها بسرعة أكبر بـ5 مرات من الشركات التي لم تعزز اعتمادها على التقنيات الرقمية. ونعمل مع عملائنا وشركائنا ومنظومة المطورين على تطوير حلول وخدمات تستهدف دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة".
وتعكس مشاركة مسؤول هواوي في افتتاح مؤتمر LEAP حضور الشركة في السوق السعودي والتزامها بالمساهمة في إنجاز مراحل التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تتعاون مع شركات الاتصالات المحلية على توفير الاتصال لأكثر من 5.5 مليون شخص في المناطق النائية. و عملت على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية على ضمان شبكات الاتصالات السعودية خصوصاً خلال الفعاليات والمواسم الكبرى مثل الحج والذي يتطلب شبكات مستقرة فائقة الجودة. كما تعاونت هواوي مع الشركات الكبرى في المملكة مثل أرامكو لتنفيذ عمليات حقول النفط الذكية. وساهمت كذلك في رعاية مواهب الذكاء الاصطناعي، حيث أشار جو إلى عزم هواوي مواصلة دعم جهود المملكة التي تهدف إلى أن تصبح البلاد في مقدمة الدول التي تتبع نهجاً شاملاً للذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في توفير منصات أكثر ذكاءً في العديد من المجالات مثل التعرّف على اللغة العربية والبحث والتطوير في مجال الصيدلة واكتشاف الأمراض وغيرها.
يُذكر أن مؤتمر LEAP يُعقد في المملكة العربية السعودية لأول مرة في الفترة بين 1 و3 فبراير. ويشارك في المؤتمر العديد من الشركات التقنية الرائدة ومؤسسي الشركات الناشئة المبتكرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية لمناقشة الفرص والإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. وتشارك هواوي في مؤتمر LEAP بحضور كبير حيث تستعرض قدراتها المتنوعة في تقنية المعلومات والاتصالات من المملكة لمنطقة الشرق الأوسط..
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نبذةٌ عن "هواوي"
"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.
تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.
تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.
لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com
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© Press Release 2022
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