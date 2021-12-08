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404 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع دول الآسيان في السنوات الخمس الماضية
رئيس مجلس إدارة غرف دبي يدعو للاستفادة من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان لعقد شراكات اقتصادية حقيقية وبناء جسور التواصل المستقبلي
الغرير: إكسبو 2020 دبي المنصة المثالية للحوار الاستثماري البنّاء والشراكات الاقتصادية التي ترسخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن عدد شركات دول منطقة الآسيان المسجلة في عضوية غرفة دبي والعاملة في الإمارة تخطى 3300 شركة بنمو بنسبة 35.5%% مقارنة بالعام 2018، وهو ما يعد دلالة قوية على أهمية سوق دبي وجاذبيتها للشركات من منطقة الآسيان التي تجد في الإمارة سوقاً واعداً بالفرص المتميزة لأنشطتها، ومركزاً استراتيجياً للتوسع وإدارة عملياتها في المنطقة.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه خلال اليوم الأول من فعاليات الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الفترة 8-9 ديسمبر. وقد انطلقت فعاليات المنتدى اليوم في دبي تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود" ليكون منصة استراتيجية تعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ودبي من جهة، ودول جنوب شرق آسيا من جهة أخرى.
وقال معاليه: ""بلغ حجم التجارة غير النفطيةِ بين دبي والآسيان في السنوات الخمس الماضية قرابة 110 مليارات دولار (404 مليارات درهم). ومع ذلك، فهناك إمكانات هائلة لتوسيع التجارة الثنائية بشكل أكبر، والاستفادة من أوجه التعاون الحالية."
واعتبر الغرير أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التجارة البينية والشراكات الاقتصادية مع سوق تعتبر متميزة في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات اللوجستية والتجارة، مؤكداً ان أهداف المنتدى تشمل الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري المشترك، ومساعدة الشركات من الجانبين على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح معاليه أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يعزز التجارة الإقليمية بين دبي ومنطقة جنوب شرقِ آسيا، ويبني جسوراً جديدةً بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في كلا المِنطقتين".
وأشار الغرير إلى حرص دبي على تشجيع التجارة العالمية، معتبراً أن جواز السفر اللوجستي العالمي الذي أطلق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يمثل مبادرة نوعية واستثنائية تغير قواعد اللعبة في منظومة التجارة العالمية، داعياً دول الآسيان التي لم تنضم حتى الآن لمبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي إلى الاستفادة من هذه المبادرة لتعزيز تجارتها الخارجية مع الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه: " إكسبو 2020 دبي هو المنصة المثالية للحوار الاستثماري البنّاء والشراكات الاقتصادية التي ترسخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد العالمي، وليس هنالك منصة أفضل من إكسبو 2020 دبي على الإطلاق لعرض الإمكانات والفرص الاقتصاديةِ الهائلة التي توفِّرها منطقة الآسيان؛ لكونه أول معرض عالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق في العالم العربي".
يُذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان هو جزء من سلسلة منتديات الأعمال العالمية الرائدة لغرفة دبي التي أطلقتها في عام 2013، والتي تركز على استكشاف الإمكانات والفرص الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
#بياناتحكومية
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للمحررين:
تلعب غرفة دبي دوراً أساسياً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال دعم نمو الأعمال وخلق بيئةٍ محفزة لها والترويج لدبي كمركزٍ تجاري عالمي، حيث ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في عالم المال والأعمال والاستثمار. وتقدم الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز تنافسية الأعمال وتدعم شركات القطاع في تسهيل ممارسة أعمالها ومنها إصدار شهادات المنشأ، وتوفير البيانات والأبحاث الاقتصادية، وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية وإرسال بعثات تجارية إلى الخارج، وكذلك تنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات الأعمال والدورات تدريبية لممثلي مجتمع الأعمال، وخدمة مجموعات ومجالس الأعمال فضلاً عن تقديم خدمات التصنيف الائتماني، وعدد كبير من الخدمات الذكية المتخصصة التي تلبي احتياجات الأعضاء، وتعزز بيئة الاستثمار في دبي
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مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة دبي
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