الرقم القياسي الأول عن فئة "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد و الرقم القياسي الثاني عن فئة" "أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار "

احتفالات رأس السنة الجديدة تبدأ يوم 30 ديسمبر وتمنح الزوار إقامة ممتعة لمدة 3 ليالٍ بعيداً عن صخب المدينة مع تجارب التخييم، وعروض "الدي جي" الحيّة، وعربات الطعام، والمناطق المخصصة للأطفال

الاحتفالات تتضمن حفلات موسيقية حية ومناطق ترفيهية متعددة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم في احتفالية رأس السنة الجديدة بعرض غير مسبوق للألعاب النارية، والذي يهدف إلى تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار ".

وستشكل جزيرة المرجان مسرحاً لعرض غير مسبوق من الألعاب النارية التي ستطلقها طائرات بدون طيار. ويتضمن العرض أكثر من 15,000 تأثير ضوئي من الألعاب النارية، وتطلب 5000 ساعة عمل وأكثر من 130 عوامة بحرية وأسطولاً يضم مئات الطائرات بدون طيار المخصصة لإطلاق الألعاب النارية. ويهدف العرض إلى تحطيم رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس، ومنح الزوار تجربة لا تُنسى في ليلة رأس السنة.

وجرى العمل على تصميم الألعاب النارية على مدار الأشهر الماضية في مصانع أوروبية وبأيادي أقدم العائلات العاملة في هذا المجال، وهي تتميز بقذائف ضخمة وألوان زاهية متنوعة وتشكيلات فريدة مختلفة ستزيد من روعة احتفالية رأس السنة. وسيترافق العرض مع ألحان موسيقية تجمع بين الموسيقى الأوركسترالية والمعاصرة. ويمتد مسرح إطلاق الألعاب النارية على مسافة 4,7 كيلومتراً، ويتضمن عروض إضاءة راقصة على وقع الموسيقى النابضة بالحياة والتي تمتد من إحدى ضفاف خليج الجزيرة إلى الضفة الأخرى.

ويستمر عرض الألعاب النارية الرئيسي لمدة 12 دقيقة، ويعد الزوار بلحظات مذهلة مع عرض استثنائي يجمع الطائرات بدون طيار والألعاب النارية. وسيتم استقبال الزوار لمشاهدة العرض اعتباراً من الساعة 4 عصراً من يوم الحدث.

وسيكون احتفال رأس الخيمة برأس السنة الجديدة هذا العام الأكبر والأكثر تميزاً على الإطلاق، وسيترافق مع باقة من الأنشطة العائلية المميزة اعتباراً من 30 ديسمبر، ويشمل ذلك فرصة استثنائية للتخييم برفقة العائلة والأصدقاء في أماكن مخصصة. كما يمكن للزوار من مختلف أنحاء العالم حضور حفلات موسيقية حيّة ، والمشاركة في طيف واسع من الفعاليات العائلية يوم 31 ديسمبر قبل عرض الألعاب النارية.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة في رأس الخيمة: "تم الإعداد لاحتفالية رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة لتكون الأفضل على الإطلاق في المنطقة، ولتسجل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينس للأرقام القياسية. كما أننا، ولأول مرة، نمنح زوار الحدث من الإمارات وخارجها فرصة للتخييم برفقة العائلة والأصدقاء في أحضان الطبيعة اعتباراً من يوم 30 ديسمبر، واكتشاف المعالم السياحية المتنوعة في رأس الخيمة، والاستعداد لمشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل. ويرتقي هذا الحدث بمكانة رأس الخيمة كوجهة استثنائية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، وسيتم تنظيم جميع فعالياته وفقاً لأعلى معايير الأمان لضمان سلامة جميع الزوار".

ويتم تنظيم الحدث بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً لأعلى معايير السلامة المعتمدة. ومن المتوقع أن يستقطب الآلاف من الزوار ، سواء من الإمارات أو المنطقة أو العالم.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالفعاليات الاحتفالية التي تضم مرافق للتخييم ومنصات خاصة للمشاهدة. وتتضمن المرافق الترفيهية التي تقدمها القرية لزوارها عروض "الدي جي"، وعربات الطعام، والمناطق المخصصة للأطفال، والأسواق. وسيحظى المخيمون بتجربة ممتعة غامرة على مدار 3 ليالٍ من الخميس وحتى الأحد، حيث يمكنهم الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع بالعديد من المأكولات اللذيذة التي تقدمها عربات الطعام المنتشرة في المكان.

ولضمان راحة الضيوف الكرام، سيكون هناك 15,000 موقف للسيارات بالقرب من مناطق المشاهدة والفعاليات. ويمكن الاطلاع دوماً على أحدث المستجدات عبر الموقع الإلكتروني raknye.com.

وكانت رأس الخيمة قد استقبلت عام 2021 بإطلاق عروض ألعاب نارية مذهلة استمرت لمدة 10 دقائق وأسرت قلوب العالم، وبعثت برسالة عنوانها الأمل والسلام والإنجازات. وقد نجحت الإمارة بتسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، وذلك عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية". كما نجحت الإمارة في احتفالات رأس السنة الجديدة لعام 2019 بتحقيق إنجازين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئتي "أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم".

#بياناتحكومية

- انتهى -

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