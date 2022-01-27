الرياض، المملكة العربية السعودية: خلال مشاركتها في معرض LEAP 2022، المنعقد في المملكة خلال الفترة بين 1 و3 فبراير المقبل، تخطط شركة "دِل تكنولوجيز" لقيادة الحوار حول التقنيات الناشئة والمساهمة في تعزيز جهود المملكة نحو بناء مستقبل رقمي.

ويستمر المعرض لثلاثة أيام، تلقي خلالها "دِل تكنولوجيز" الضوء على حلول مستقبلية مصممة حسب الطلب وآمنة ومرنة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما تشارك معلومات مهمة حول دور التكنولوجيا في رسم معالم مستقبل الاقتصاد المتنوع.

ومن المتوقع أن تلعب البيانات دورًا محوريًا في دعم المبادرات الرقمية المختلفة التي تسعى المملكة لإطلاقها في المرحلة المقبلة، حيث تسعى البلاد لتحديد أهداف توسعية من شأنها إحداث تغييرات جذرية على هذا الصعيد. وستكون المعلومات المستمدة من البيانات مفيدة للغاية في تحقيق خارطة الطريق الاستراتيجية التي حددتها المملكة، والرامية لجعلها واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية، لا سيما بما تمتلكه من قدرة كبيرة للمنافسة والنجاح في العصر الرقمي.

وقد كشف المؤشر العالمي لحماية البيانات 2021 من دِل تكنولوجيز بأن 70% من المستجيبين من المملكة يعتقدون بأن شركاتهم تقودها البيانات، وبأن البيانات هي شريان حياة مؤسساتهم. ومن جهة أخرى، أشار 59% من المستجيبين من المملكة إلى أن عمليات جمع البيانات لديهم، تسير بسرعة أكبر من عمليات تحليلها واستخدامها. إلا أن هذا الكم الهائل من البيانات يمثل فرصة فريدة أمام الشركات لبدء العمل عليها وتحويلها إلى معلومات حقيقية تدعم أعمالهم.

وفي هذا السياق، قال محمد طلعت، نائب الرئيس لشركة دِل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وبلاد الشام: "تقف المملكة العربية السعودية اليوم على عتبة تغييرات جوهرية، تقودها رؤية البلاد الطموحة والرغبة بالتحول والابتكار وبناء إرث غني للأجيال المقبلة. وفي وقت تعمل فيه التقنيات الناشئة على تغيير طريقة استفادة الحكومات والشركات والمجتمعات من الفرص التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة، فإنها تدعو للتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للتطبيق".

وأضاف: "ونؤكد في دِل تكنولوجيز التزامنا تجاه دعم تطور أجندة التحول في المملكة، من خلال تزويد المؤسسات المحلية بحلول شاملة للبنية التحتية والعملاء، تغذي ثقافة العمل المدعوم بالبيانات، وتكون قادرة على تصور ما يحمله المستقبل من أجل تحقيق نتائج أفضل. ونتطلع للمشاركة في الدورة الأولى من معرض LEAP، والتواصل مع الشركات المحلية وترأس حوارات مهمة على مستوى القطاع، من أجل مساعدة المملكة في بناء خارطة رقمية ناجحة في العصر الرقمي الجديد".

وسوف تستعرض "دِل تكنولوجيز" باقة متكاملة من حلول البنية التحتية التي تشمل السحابة المتعددة ومكان العمل الرقمي وتقنية الجيل الخامس والحوسبة الطرفية وإنترنت الأشياء. ويشارك انجوس هيجارتي، رئيس المبيعات الدولية في دِل تكنولوجيز في جلسة حوارية بعنوان "ما هي التقنيات التي يمكن أن تساهم في إيجاد حلول لمشكلات المدن وتحسين مستوى حياة المواطنين". إلى جانب ذلك، سيشارك في الحدث بعض من كبار المدراء التنفيذيين في الشركة، لمناقشة معلومات حول أفضل التقنيات التي يمكن أن تساهم في تمكين المؤسسات الإقليمية من مواكبة التغييرات في السوق وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع الاقتصاد الرقمي.

يقع جناح "دِل تكنولوجيز" في القاعة رقم 2، الجناح A30 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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