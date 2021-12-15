تؤكد الجائزة التزام دي بي ورلد تجاه قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وريادة الشركة العالمية في خلق بيئة عمل متنوعة ومنفتحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت دي بي ورلد، الممكّن الرائد للتجارة الذكية، بجائزة "التنوع والمساواة 2021"، خلال حفل جوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، بالتعاون مع قائمة اللويدز، والذي أقيم بتاريخ 13 ديسمبر 2021، ضمن فعاليات "أسبوع الإمارات البحري"، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات. لتواصل جوائز سيتريد تكريمها وتقديرها للتميز عبر مختلف مجالات القطاع البحري، والذي تلتزم به منذ 18 عامًا.

تسلم الجائزة شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في دي بي ورلد الإمارات، بحضور عدد من الخبراء في القطاع البحري. وانطلاقاً من التزام دي بي ورلد بدعم تقدم القطاع، قام الجسمي بتقديم جائزة "شخصية العام" إلى عبدالله الدبيخي، الرئيس التنفيذي لـمجموعة البحري.

وبهذه المناسبة قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا: "يأتي تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودنا، ودليلًا على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فجائزة "التنوع والمساواة" تؤكد على أن تميزنا في العمليات والتنوع في بيئة العمل ليس مجرد لوائح وإجراءات شكلية، وإنما جزءًا رئيساً من جينات دي بي ورلد الإمارات منذ تأسيسها. ولدينا إيمان راسخ بأن قوتنا تكمن في قوة فريق عملنا، ومدى التزامنا بممارسات الاستدامة في أعمالنا؛ لذلك نركز بشكل دائم على بناء فريق يحفّز على الابتكار المتواصل، والتعاون، والتعلم المستمر والتطوير، لبلوغ أفضل مستويات الأداء، وتمثل الجائزة دافعًا لنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى أعلى من الإنجازات في المستقبل."

وباعتبارها بوابة بحرية لإقليم يضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، تعد دي بي ورلد الإمارات محركًا رئيسًا لاقتصاد دبي ودولة الإمارات، من خلال قدرات منشأتها الرائدة متعددة الوظائف في ميناء جبل علي، ومركز أعمالها المتكامل في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)؛ إذ تسهم بقرابة 33.4 في المئة في الناتج الإجمالي لإمارة دبي.

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نبذة عن "موانئ دبي العالمية"

تعد "دي بي ورلد" المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتنا وخدماتنا جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

ونقدم هذه الخدمات عبر شبكتنا العالمية المترابطة التي تضم 190 وحدةً تجاريةً في 68 بلداً عبر ست قارات، مما يعكس حضورنا البارز في كلٍّ من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حدٍ سواء. وإننا نحرص في كل مواقع عملياتنا على دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة في أنشطتنا، ونسعى لتقديم مساهمة إيجابية للاقتصادات والمجتمعات التي نعمل ونعيش فيها.

إن فريق عملنا المتفاني والمتنوّع والمحترف الذي يضم أكثر من 58,500 موظف من 147 جنسية ملتزم بتقديم قيمة غير مسبوقة إلى عملائنا وشركائنا. وإننا نحقق هذا الهدف من خلال التركيز على بناء علاقات تعود بالنفع على جميع الأطراف مع الحكومات، وخطوط الشحن البحري، والتجار، وغيرهم من الأطراف المعنيين في سلسلة التوريد العالمية، وهي علاقات تستند إلى الثقة المتبادلة والشراكات طويلة الأمد.

نقوم باستشراف المستقبل وتوقع التغيير واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتعزيز رؤيتنا الرقمية في إحداث التطوير الجذري في التجارة العالمية، من أجل توفير الحلول الأكثر ذكاءً وكفاءةً وابتكارًا، وضمان تحقيق أثر إيجابي ومستدام على الاقتصادات والمجتمعات، بل والعالم بأسره.

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