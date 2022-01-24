للمرة الثالثة على التوالي تحصل دي إتش ال جلوبال فورواردينج على شهادة أفضل شركة للعمل

حصلت شركة دي إتش ال على شهادة أفضل شركة للعمل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2022 عن تبنيها أفضل الممارسات في الموارد البشرية

تكرم هذه الشهادة جهود الشركة في مجال تطبيق أفضل السياسات والممارسات في الموارد البشرية، والتزام بتوفير أفضل بيئة عمل.

الإمارات: حصلت شركة دي إتش ال جلوبال فورواردينج - الرائدة في الشحن الجوي والبحري والبري، التابعة لمجموعة دي إتش ال بوست دويتشيه- على شهادة أفضل شركة للعمل للعام 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة، للعام الثالث على التوالي؛ تكريماً لالتزام دي إتش ال المستمر في خلق أفضل بيئة عمل لدعم موظفيها وتنمية مهاراتهم. أما على المستوى العالمي، فقد فازت شركة دي إتش ال جلوبال فوراردينج للشحن بشهادة أفضل شركة للعمل عالمياً للعام 2022 في 40 دولة، إلى جانب شهادة أفضل شركة للعمل في آسيا والمحيط الهادئ للعام 2022؛ وكذلك أفضل شركة للعمل للعام 2022 في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.

بدوره صرح هارم أوتين، الرئيس العالمي للموارد البشرية لدى دي إتش ال جلوبال فورواردينج - للشحن، قائلاً: "يتمثل هدفنا الاستراتيجي في رؤيتنا لربط الأفراد وتسهيل حياتهم؛ وهي لا تقتصر على دعم العملاء فحسب بل أيضاً موظفينا؛ إذ يعكس هذا التكريم العالمي التزمنا الدائم بالعمل على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها من خلال توفير فرص التعلم مدى الحياة، كما تشيد هذه الشهادة بدورنا الرائد في توفير بيئة عمل مرنة تتماشى مع ثقافة الشركة المتنوعة والشاملة. لقد حققنا نتائج بارزة في مجال استراتيجية الأعمال والأخلاق والنزاهة والقيم والقيادة، مما يعزز رسالة الشركة المتمثلة في كونها تمتلك أفضل فريق من خبراء الشحن على مستوى العالم."

هذا ويصنف معهد Top Employer Institute الشركات بناءً على استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية؛ إذ يغطي الاستطلاع ستة مجالات تمثل موضوعات الموارد البشرية الرئيسية وهي: التوجيه وصقل المهارات واستقطاب المهارات والتطوير والمشاركة والتعاون. ومن خلال مبادرات الموظفين العديدة، تغطي دي إتش ال جلوبال فورواردينج - للشحن كافة هذه المجالات عبر أنشطة الموارد البشرية، مما يضمن بيئة عمل محفزة وإيجابية. على سبيل المثال، تحرص دي إتش ال على دعم موظفيها من خلال توفير مجموعة واسعة من فرص التدريب إلى جانب التدريب الداخلي في مجالات الخدمات اللوجستية والإدارة وتحسين العمليات؛ ومن بين هذه المبادرات مبادرة "الرفاهية" التي أطلقتها دي إتش ال جلوبال فورواردينج - للشحن؛ وهي برنامج يسهم في تعزيز مشاركة موظفي الشركة؛ ويدرس تأثير مهام الموظفين وتوقعاتهم ومستويات الإجهاد وبيئة العمل على مستوى رضاهم وصحتهم بشكل عام. وهنا، ربطت دي إتش ال جلوبال فورواردينج - للشحن كل هذه الاحتمالات تحت مصطلح "الرفاهية" بثلاث طرق: (كن اجتماعيًا - كن حاضرًا - كن نشطًا).

من جانبه؛ قال سامر قيسي، المدير الإقليمي لدى دي اتش إل جلوبال فوراردينج في دبي والإمارات الشمالية: " تتصدر مسألة تطوير الموارد البشرية والارتقاء بها أجندة أولوياتنا. ولولا موظفينا ما كنا لنحقق كل هذه النجاحات والانجازات. ونحن فخورون جدًا بأن يتم تكريمنا كأفضل شركة للعمل للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث يعكس هذا التكريم الحكمة في استراتيجيتنا ونجاح مبادراتنا التي ساهمت في خلق بيئة عمل إيجابية لموظفينا وتوفير الدعم الذين يتطلعون إليه، على سبيل المثال، أدى طرح تطبيق Smart Connect لجميع موظفينا إلى زيادة الترويج لسمات قيادتنا، والوحدات النمطية الجديدة في إطار المبادرات المعتمدة، والتنوع والشمول في ظل حرصنا على توفير الرفاهية ومنح موظفينا مكانًا آمنًا للعمل حيث يتم الترحيب بالجميع."

ثمة اجراءات أخرى تتمثل في تمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا. أما بخصوص الموظفين الأجانب، فيمكنهم الانتقال إلى مناطق أخرى أو حتى بلدان أخرى؛ إذ يتضح هذا التنوع الثقافي الثري جلياً كل عام خلال أسبوع دي إتش إل العالمي للتنوع والشمول؛ حيث يقضى خلاله آلاف الموظفين من جميع مناطق الشركة وقتًا للاحتفال بثقافتهم ومشاركتها مع زملائهم. ومن خلال مكاتب الشركة الموزعة عبر مختلف دول العالم، تم وضع العديد من البرامج لدعم وإلهام الموظفات، عبر فعاليات التواصل والبرامج المهنية ومجموعات المواهب. واعترافاً بنجاح هذه المبادرات، فازت مبادرة "سيدات في القيادة " Woman" التي أطلقتها دي إتش ال جلوبال فورواردينج - للشحن بالجائزة الذهبية خلال حفل توزيع جوائز ستيفي المعروفة عالمياً لتكريم السيدات. ومن أجل تحقيق العيش الكامل في إطار التنوع والشمول، أنشأت دي إتش إل أيضًا شبكة شركة داخلية تسمى RainbowNet ، والتي توفر منصة لموظفي LGBTQIA + التي تسمح لهم بمشاركة تجاربهم. وتضم الشبكة أعضاء من جميع أنحاء العالم وتدعم الموظفين والمدراء في جميع القضايا المتعلقة بالفعاليات والأحداث خارج نطاق العمل.

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دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم

دي إتش إل هي علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 380.000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليمًا على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق؛ مما يتيح التدفق العالمي للعمليات التجارية. ومع الحلول المتخصصة التي تجتاح أسواق النمو والصناعات، منها مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة والالتزام الأكيد تجاه المسؤولية المؤسسية والتواجد الفريد من نوعه في الأسواق النامية، تحتل دي إتش إل وبكل تأكيد مكانة قوية بصفتها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست (شركة البريد الألماني). وتجاوزت أرباح المجموعة 63 مليار يورو خلال عام 2019. ومن خلال ممارساتها المستدامة والتزامها نحو المجتمع والبيئة، كانت مساهمة المجموعة للعالم إيجابية. وتتطلع مجموعة دويتشه بوست دي اتش إل إلى الوصول إلى الصفر في مجال الانبعاثات الكربونية في الخدمات اللوجستية بحلول العام

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