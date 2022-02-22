توفر المنصة الرائدة في مجال التوظيف والمدفوعات والامتثال فرص عمل للشركات والأفراد من أي مكان

دبي: أعلنت شركة دييل اليوم، الشركة العالمية الرائدة في مجال التوظيف والرواتب، عن إطلاق خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تُمكن منصة دييل الشركات من إنجاز عمليات التوظيف للمواهب ومتعاقدين مستقلين وموظفين بدوام كامل في أكثر من 150 دولة بشكل متوافق، مما يسمح للشركات المحلية الوصول بسهولة إلى الأسواق الجديدة.

وحسب موقع لينكد إن، فقد تضاعف الإعلان عن الوظائف عن بُعد في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكيف الشركات مع التفضيلات المتغيرة التي سببها الوباء في صفوف القوى العاملة. وتوفر التقنية التي تعتمدها شركة دييل التي تأسست عام 2019، كشوف الرواتب، والموارد البشرية، والامتثال والامتيازات، والدخل الإضافي، كما لديها الإمكانيات اللازمة لتوظيف وإدارة أي فريق عالمي باستخدام عمليات الخدمة الذاتية المستندة كليًا على التكنولوجيا. ترجع أسباب دخول تكنولوجيا شركات اليونيكورن للموارد البشرية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى تنامي الزخم في تعزيز العمل عن بُعد، والاهتمام المتزايد بجذب المواهب من الخارج، وإمكانات النمو الكبيرة لسوق الإمارات العربية المتحدة.

من جهته قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دييل أليكس بوعزيز في تعليق عن الموضوع" تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير من العالم من خلال استجابتها السريعة التي تستحق الثناء في التعامل مع الوباء، والحوافز الكبيرة التي قدمتها لريادة الأعمال، واستعادة اقتصاد الدولة لدوره في تحقيق نمو كبير لهذا العام. وسيؤدي منح الشركات المحلية فرص الاستفادة من المواهب العالمية إلى الإسراع بوتيرة هذا التطور.

ومع وجود 250 شريك من خبراء قانونيين ومحاسبين وخبراء في التنقل والضرائب، تستطيع دييل تمكيين أي شركة من إنشاء وتوقيع وإرسال العقود المحلية المتوافقة من خلال توفيرها لمجموعة من القوالب، كما تُمكن الشركات من عمليات الدفع بأكثر من 120 عملة بنقرة واحدة.

إلى جانب ذلك، توفر كشوف رواتب بالعملات المشفرة، أي دفع أجور الموظفين باستخدام العملات المشفرة. فهذا يتيح للمقاولين سحب شيكات الرواتب بعملات مشفرة من اختيارهم، بالإضافة إلى الأمان والكفاءة التي تمنحها تقنية البلوكتشين.

وأضاف بوعزيز "لقد قمنا بإنشاء دييل لنساعد الشركات في عمليات توظيف أي شخص في أي مكان بكل سهولة وكفاءة والأهم من ذلك بكل توافق. لدينا قناعات أن المرونة يجب ألا تتعلق بالمكان الذي تُوظف فيه فحسب، بل بطرق الدفع لفريق العمل، ولهذا السبب يمكن للمتعاقدين سحب الأموال من المنصة بأكثر من 150 عملة، بما فيها العملات المشفرة ".

كما استطاعت دييل في عام 2021 تحقيق نمو في إيراداتها بما يساوي 20 ضعفًا، ويفسر هذا النمو الكبير السبب في تمكن الشركة من جمع أكثر من 600 مليون دولار في ثلاث سنوات فقط. وأعلنت مؤخرًا عن 425 مليون دولار من السلسلة (D) بقيادة شركة كوتوي، حيث تم تقييم شركة دييل بمبلغ 5.5 مليار دولار - مما أسهم في تعزيز مكانتها بين الشركات الأعلى قيمة في خدمات المدفوعات والامتثال والتوظيف العالمية.

وستشارك دييل في عرض منصتها في "مؤتمر ستيب" في الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2022. كما وسيكون هناك محادثة مباشرة لأليكس بوعزيز لمناقشة مستقبل العمل على المسرح الرئيسي يوم 23 فبراير في الساعة 11.10 صباحًا.

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نبذة عن دييل

تُعتبر دييل شركة عالمية رائدة في توفير حلول الامتثال وكشوف الرواتب والتي بدورها تساعد الشركات في توظيف أي شخص في أي مكان. كما تقدم خدمات الموارد البشرية، والامتيازات والدخل الإضافي، ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتوظيف وإدارة أي فريق عالمي.

وباستخدام عمليات الخدمة الذاتية المستندة كليًا على التكنولوجيا، يتمكن عملاء دييل من تعيين متعاقدين مستقلين وموظفين بدوام كامل في أكثر من 150 دولة، بشكل متوافق وفي دقائق معدودة. ومع وجود 250 شريك من خبراء قانونيين ومحاسبين وخبراء في التنقل والضرائب، تستطيع دييل تمكيين أي شركة من إنشاء وتوقيع وإرسال العقود المحلية المتوافقة من خلال توفيرها لمجموعة من القوالب، كما تُمكن الشركات من عمليات الدفع بأكثر من 120 عملة بنقرة واحدة.

وقد أسس دييل في عام 2019 كل من أليكس بوعزيز وشاو وانغ، ويتوزع موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم.

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