ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 157%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ديار للتطوير" ش. م. ع ("ديار")، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2021.

وأعلنت الشركة عن تحقيق ارتفاع في الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 504.9 مليون درهم خلال عام 2021 مقارنة بإيرادات بقيمة 412.9 مليون درهم خلال عام 2020. فيما حققت ارتفاعاً بنسبة 157% في الأرباح التشغيلية، حيث سجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 63.1 مليون درهم خلال عام 2021 مقارنة بـ 24.5 مليون درهم خلال عام 2020.

كما أعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 50.8 مليون درهم خلال عام 2021 مقارنة بصافي خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم والتي كانت نتيجة لأخذ مخصصات وانخفاض القيمة العادلة لأصول الشركة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على قطاعات العقارات والضيافة.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "شهد عام 2021 نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الإقتصادية في الدولة، بفضل الجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية في التصدي لجائحة كورونا، وكانت نتائجنا لهذا العام مواكبة لهذا النمو. حيث أطلقت الشركة مشروع ريغاليا السكني الفاخر في منطقة الخليج التجاري ونجحت في بيع كافة الوحدات في المشروع، إضافة إلى تحقيق تقدم كبير في العمليات الإنشائية في المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع ميدتاون. كما شهد قطاع الضيافة في الشركة نمواً ملحوظاً في نسب الإشغال مدفوعاً برفع القيود على السفر وعودة النشاط السياحي في الدولة."

وكانت الشركة قد أعلنت خلال العام الماضي عن إطلاق مشروع ناطحة السحاب "ريغاليا" بتقنيات المنازل الذكية في الخليج التجاري والذي تم بيعه بالكامل محققاً مبيعات تجاوزت المليار درهم خلال فترة وجيزة. كما أن عمليات البناء في المرحلة الثالثة والرابعة في ميدتاون تجري بحسب الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 37% و 53% على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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نبذة عن شركة "ديار للتطوير":

تعد شركة "ديار للتطوير"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة والملتزمة بالابتكار وخدمة العملاء. ومنذ تأسيسها في عام 2002، نجحت الشركة في تسجيل نمو هائل وسريع لتصبح واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة برأسمال قدره 5.78 مليار درهم.

وتتمتع ديار بمكانة قوية تؤهلها للعب دور محوري في نمو وتطور قطاع العقارات بالمنطقة. وساهمت عبر رؤيتها العميقة للسوق وخدماتها العالمية المستوى في مجال إدارة العقارات، في تعزيز قيمة استثمارات مساهميها وضمان مكانة ريادية متقدمة للشركة في المشهد العقاري بالمنطقة.

وتجمع ديار بين التميز والرؤية الحكيمة لتقدم مساحات عيش مثالية، كما تولي عملائها الأولوية الكبرى في استراتيجياتها. وتعد الشركة مزوداً رائداً للحلول المتكاملة والشاملة في مجال التطوير العقاري، وتتضمن مجالات أعمالها خدمات التطوير العقاري المتكاملة وخدمات إدارة العقارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما توفر "ديار" خدمات إدارة المرافق للمباني السكنية والتجارية. ويحرص فريق إدارة جمعيّة الملاك على ضمان رفاهية مجتمعات "ديار" من خلال تقديم أفضل الخدمات.

وتلتزم الشركة بقانون حسابات الضمان العقاري (Escrow) وغيرها من القوانين ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسجلة لدى هيئة التنظيم العقاري تحت الرقم المرجعي 07/15.

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