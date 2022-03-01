خلال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة

ستدعم الحلول الجديدة المستندة إلى شبكة الجيل الخامس وتقنيات الحوسبة الحدوديه متعدددة الوصول تطوير تطبيقات وحالات استخدام جديدة لمختلف قطاعات الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة، مذكرة تفاهم جديدة مع شركة هواوي، المزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تستهدف بناء وتطوير تطبيقات وحالات استخدام جديدة مدعومة بشبكة الجيل الخامس وتقنيات الحوسبة الحدوديه متعددة الوصول لدعم العديد من قطاعات الأعمال والمجالات في دولة الإمارات، بما في ذلك التعليم، والقطاعات الصناعية، والمجالات ذات الصلة بالإنترنت والترفيه، وتجارة التجزئة وغيرها.

وستوفر هواوي في إطار هذه الشراكة حل متطور للحوسبة الحدودية متعددة الوصول من فئة "اشبك وابدأ" مصمم لتحسين مستوى كفاءة العمليات في المواقع على اطراف الشبكة لتكون قريبه من المشترك. وستعمل دو على تطوير حالات استخدام جديدة تستند إلى تقنيات الجيل الخامس والحوسبة الحدوديه متعددة الوصول لتعزيز كفاءة التطبيقات الصناعية، بينما ستوفر هواوي من جهتها منصة خاصة بتقنيات الحوسبة الحدوديه متعددة الوصول. كما ستعمل دو أيضاً على التعاون مع شركات محلية لبناء واختبار حالات استخدام تجارية جديدة مدعومة بتقنيات الجيل الخامس والحوسبة الحدوديه متعددة الوصول، وذلك بالتعاون مع هواوي التي ستوفر بدورها التقنيات الشبكية اللازمة والدعم التكنولوجي لتمكين حالات الاستخدام المتطورة لعملاء دو من المؤسسات.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "نهدف من خلال مذكرة التفاهم الجديدة مع هواوي إلى تعزيز أوجه التعاون فيما بيننا لتسريع وتيرة الابتكار وتسخير الإمكانات التي تتمتع بها التقنيات الناشئة والحديثة لتطوير حلول وتقنيات جديدة تلبي تطلعات مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وتمكّنها من مواكبة متطلبات العصر الرقمي الجديد. وستساهم الحلول الجديدة المزمع تطويرها في توفير فوائدة متعددة ليس فقط للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وإنما أيضاً للشركات عبر مختلف القطاعات الأخرى وذلك بما ينسجم مع مكانتا كعامل تمكين رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وقال ريتشارد ليو، رئيس خط منتجات الشبكة الأساسية السحابية من هواوي: "تمثل اتفاقية التعاون هذه بداية عصر الابتكار في مجال الحوسبة الحدوديه متعددة الوصول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكنا في هواوي قد أجرينا بحثاً مكثفاً حول تقنيات الحوسبة متعددة الوصول منذ عصر شبكات الجيل الرابع، وتمكنا حالياً من نشر مجموعة واسعة من التطبيقات المستندة إلى تقنية الجيل الخامس وحلول الحوسبة متعددة الوصول عبر قطاعات مختلفة. وسنعمل من خلال اعتمادنا على هذا الأساس المتين على تقديم الدعم لشركة دو في رحلتها لتطوير المزيد والمزيد من التطبيقات القائمة على تقنيات الحوسبة متعددة الوصول، ما يرسي أسس متينة للمستقبل الرقمي المنشود".

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه ليست الأولى بين الجانبين، حيث سبق لهما التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة بتقنية الجيل الخامس. وعقدت الشركتان في عام 2021 قمتهما الاستراتيجية لاستكشاف آفاق تجارب وتطبيقات الهاتف المتحرك، إضافة إلى مستقبل المنازل اللاسلكية، وحالات الاستخدام الجديدة عبر قطاعات الموانئ والإنشاءات والأتمتة؛ بينما طورت الشركتان في عام 2019 تقريراً مشتركاً لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنية الجيل الخامس وسُبُل تطوير حالات استخدام جديدة لتطبيقها عبر مختلف قطاعات الأعمال.

#بياناتشركات

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