يأتي التعاون في إطار جهود تحديث شبكة دو ويتماشى مع استراتيجية الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة

أصبح تحقيق الاستدامة مع كفاءة استهلاك طاقة شبكات الجيل الخامس أمراً ضرورياً في ظل استمرار الطلب المتزايد على حركة البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) عن تعاونها مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتقديم أحدث جيل من حلول أنظمة الراديو العاملة بتقنية الجيل الخامس وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دو لتحديث شبكاتها. كما يهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى تقليل استهلاك طاقة الشبكة في الوقت الذي تواصل فيه شركة دو جهودها الحثيثة لنشر تقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات.

ويعد هذا التعاون جزءاً من خطة شركة دو لتبسيط نشر شبكتها، وإدارة الزيادة المتوقعة في حركة البيانات بكفاءة عبر شبكة الجيل الخامس، ويتماشى مع استراتيجية الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت إريكسون جراء هذا التعاون فوائد استخدام أنظمة الراديو MIMO فائقة الخفة في تقليل استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيمكن الشركة أيضاً من الاستفادة من أصول وتقنيات الجيل الخامس الخاصة بها لطرح الخدمات بسرعة وكفاءة، وتوفير أفضل تجارب استخدام لتقنية الجيل الخامس.

وفي هذا السياق، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "نسعى في دو إلى بناء شبكات حديثة مصممة لإحداث تحولات إيجابية على صعيد متطلبات الاستدامة وتعزيز كفاءة العمليات وذلك لتلبية احتياجات مختلف فئات العملاء حالياً ومستقبلاً. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد من وراء تحديث الشبكة في الحد من البصمة الكربونية وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة عبر الاستفادة من تطبيق العديد من مييزات التقنية الحديثة والتي ستمكن من تطبيق أعلى معايير الإستدامة في مختلف الجوانب التشغيلية. ويشكل تعاوننا مع إريكسون لاعتماد حلول أنظمة الراديو العاملة بتقنية الجيل الخامس MIMO وشبكة النفاذ الراديوي خطوة جديدة في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق الطموحات والأهداف للمرحلة القادمة، فضلاً عن كونه يجسد التطلعات لتعزيز استدامة العمليات التشغيلية من خلال تحديث البنية التحتية بما يضمن توفير طاقة استيعابية أعلى للشبكة وتقليل البصمة الكربونية. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن بالتعاون مع إريكسون من إحداث تحسينات نوعية كبيرة وتحولات إيجابية على مستوى عمليات الشبكة بما يدعم رؤية الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة".

ومن جانبه، قال فويتشيك باجدا، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى إريكسون شرق الأوسط وأفريقيا: "الاستدامة في صميم أعمالنا وأهدافنا، ونسعى باستمرار لتطوير المنتجات والحلول التي تلبي معايير الشبكة الاستثنائية وتساهم في نفس الوقت في الحد من استهلاك الطاقة. ستساعد منتجاتنا وحلولنا القائمة على تقنية الجيل الخامس، التي تمتاز بوزنها الخفيف وكفاءتها في توفير الطاقة، شركة دو بشكل كبير على مواكبة الزيادة في حركة البيانات، وتحقيق الاستدامة وتوفير الطاقة في الوقت نفسه ضمن شبكة الجيل الخامس الخاصة بهم".

وستساهم حلول تقنية الجيل الخامس من إريكسون في تمكين شركة دو من التغلب على تحديات نشر شبكات الجيل الخامس المتمثلة في زيادة استهلاك الطاقة وأعباء الأحمال على الأبراج الخليوية، كما أنها ستضمن جاهزية شبكة دو لدعم تدفق الأجهزة والبيانات والتقنيات مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة العصر الرقمي.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

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