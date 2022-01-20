بالشراكة مع إنتل

ستشهد الشراكة الجديدة بين الجانبين تصميم وإطلاق حلول متقدمة لدفع عجلة التحول الرقمي للمؤسسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إبرام شراكة جديدة مع "إنتل"، شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات، لتطوير نموذج أولي وإطلاق حل جديد ومبتكر يستند إلى شبكة دو الخاصة والمستقلة من الجيل الخامس، بهدف توفيره للمؤسسات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات لتمكينها في رحلة تحولها الرقمي. وستدعم إنتل هذه الجهود من خلال توفير مجموعة من التقنيات والأنظمة والبرمجيات الرئيسة مثل برمجيات Intel FlexRAN وتقنية Intel Smart Edge Open ومجموعة أدوات Intel Distribution of OpenVINO ومعالج Intel Xeon D processor الحديث والمتقدم.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "يسرنا توقيع هذه الشراكة المتميزة مع إنتل، والتي تأتي في إطار خططنا واستراتيجياتنا لتسخير الإمكانات التي تتمتع بها التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس وغيرها من التقنيات والخدمات الذكية التي يمكن الاستفادة منها عبر شبكتنا الخاصة والمستقلة من الجيل الخامس بما يخوّلنا توفير حلول اتصال مبتكرة لعملائنا من المؤسسات. وقد أثبتت إنتل لسنوات عديدة قدراتها التكنولوجية ولا سيما فيما يتعلق بتمكين حلول الاتصال الشاملة، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها ومحفظة تقنياتها وبرمجياتها لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تمكين المؤسسات في دولة الإمارات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي".

ويهدف حل الاتصال المؤسسي الجديد الذي سيعتمد على تقنية التحكم الذكية لشبكة النفاذ الراديوي RAN Intelligent Controller (RIC) وشبكة الجيل الخامس الأساسية مفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة، إلى تقليل التكلفة الإجمالية للملكية بشكل كبير وتسريع عجلة التحول الرقمي لعملاء دو من المؤسسات والجهات الحكومية. وسيوفر الحل الذي سيتم تنفيذه باستخدام تقنية Smart Edge Open من إنتل، وهي مبادرة برمجية مفتوحة المصدر تساعد على تسريع إنشاء تطبيقات وخدمات جديدة لشبكات الجيل الخامس، مع توفير مستويات غير مسبوقة من الأمان بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 ومشاريع المدينة الذكية والنقل الذكي والمستشفيات والقطاعات الأخرى التي تعمل على الاستفادة من إمكانات تقنية الجيل الخامس.

وبدورها قالت رينو نافال، نائب الرئيس لوحدة أعمال مجموعة منصات الشبكات في إنتل: "نفخر في إنتل بإبرام هذه الشراكة مع دو والتي تأتي في إطار حرصنا المشترك على تسريع وتعزيز الاستفادة من إمكانات تقنية الجيل الخامس وحوسبة الحافة بالاعتماد على شبكات خاصة قائمة بذاتها. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إنشاء نماذج أولية لحلول وتقنيات اتصال جديدة يمكنها توفير منصات موثوقة وآمنة ومدعومة بأحدث تقنيات وأنظمة المعالجة التي طورناها مثل Intel Xeon D و Intel Smart Edge Open بما يتناسب مع متطلبات شبكة دو المستقلة والخاصة من الجيل الخامس. وستعزز هذه الشراكة جهود دو الهادفة إلى دعم تطلعات التحول الرقمي لعملائها من المؤسسات في كافة أنحاء دولة الإمارات".

بالإضافة إلى ذلك، ستعزز تقنية Smart Edge من إنتل جهود مطوري تقنيات السحابة وإنترنت الأشياء وتدعهم في تطوير تطبيقاتهم وتخطي تعقيدات الشبكة إلى جانب الاستفادة من الإمكانات والقدرات الشبكية الأساسية التي توفرها منصات وحلول إنتل.

تعد إنتل وشعار إنتل والعلامات الأخرى التابعة للشركة علامات تجارية مملوكة لشركة إنتل كوربوريشن أو الشركات التابعة لها.

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