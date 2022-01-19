يأتي هذا التعاون في إطار حرص كلا الطرفين على تسخير الخبرات الإدارية والتقنية والعملية، لإرساء أسس متينة لمعايير الاستدامة والتنمية الاجتماعية والأمنية

توفر دو بموجب هذه الشراكة عروض وخدمات اتصال حصرية وباقات خاصة لمتعاملي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا"، المؤسسة الحكومية التي تُعنى بتنظيم الصناعة الأمنية في دبي، تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وترسيخ علاقات الشراكة بينهما سعياً نحو تحقيق المزيد من التميز في الخدمات المقدمة للمتعاملين وذلك بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. وجرى توقيع الشراكة على هامش فعاليات معرض "انترسك" للأمن والسلامة المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي من جانب كل من سعادة خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص كلا الطرفين على تعزيز التكامل المؤسسي، وتسخير الخبرات الإدارية والتقنية والعملية، لإرساء أسس متينة لمعايير الاستدامة والتنمية الاجتماعية والأمنية، فضلاً عن تطوير وتحسين ممارسات العمل الوطني والمجتمعي وتوفير خدمات متميزة لجميع أفراد المجتمع.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات بين كل من فرق دو ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لتطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة للمساهمة في تطوير الخدمات التي يقدمها كل من الطرفين. كما ستسهم الشراكة الجديدة في تسهيل عملية التواصل بين مقدمي الخدمات الأمنية المرخص لهم من قبل المؤسسة وبين شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لتوفير أحدث أدوات وقنوات التواصل والاتصال.

وفي معرض حديثه عن مذكرة التفاهم قال سعادة خليفة إبراهيم السليس: "تشكل هذه المذكرة بداية جديدة للتسهيلات في مجال الاتصالات لمقدمي الخدمات الأمنية المرخص لهم من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وذلك سعياً من كلا الطرفين لتوفير امتيازات خاصة بهم. كما نهدف من خلال هذا التعاون مع دو إلى بناء علاقات مع جهات ومؤسسات في الدولة ودعم نمو هذه العلاقات للمساهمة في تطوير الخدمات التي تقدمها كل من مؤسستنا وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة".

ومن جهته قال فهد الحساوي: "نواصل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التزامنا بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة لدعم الخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارات. ويسرنا توقيع هذه الشراكة مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والتي تأتي في إطار رؤيتنا لدعم الجهود التي تبذلها المؤسسة لا سيما على صعيد تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين. وستعمل فرقنا خلال المرحلة القادمة على تعزيز التواصل مع فرق المؤسسة بما يضمن تحقيق أهداف هذه الشراكة. ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية التي سيثمر عنها هذا التعاون في المستقبل القريب".

وستعمل دو في إطار هذه الشراكة على توفير عروض وباقات خاصة لمتعاملي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. وتشمل هذه العروض باقات لعملاء الدفع المسبق، وباقات مرنة تتناسب مع متطلبات العميل في دولة الإمارات.

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