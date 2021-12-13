تتيح الشراكة الجديدة لموظفي دو الاستفادة من خدمات وحلول الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي يوفرها مستشفى فقيه الجامعي

تتوسع مجموعة "فقيه للرعاية الصحية"، المجموعة السعودية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، لتقديم خدماتها المتميزة في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة جديدة مع مستشفى فقيه الجامعي، إحدى المؤسسات الطبية التعليمية الرائدة في الإمارات، والتي سيصبح بموجبها المستشفى المزود الحصري لخدمات الرعاية الصحية لجميع موظفي دو.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الشركة بضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة والسعادة لموظفيها، واستكمالاً للجهود التي تبذلها دو لدعم مبادرات الاستدامة الداخلية وجودة حياة موظفيها باعتبارها واحدة من الأولويات المؤسسية الرئيسة، كما تؤكد

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور منصور أنور حبيب، رئيس قسم الاستدامة وجودة حياة الموظفين في دو، والدكتور فاتح محمد غول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي.

وتعليقاً على التعاون، قال الدكتور فاتح محمد غول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: " يشرفنا التعاون مع دو لتوفير خدمات الرعاية والعناية الطبية لموظفيها، وضمان تمتعهم بأفضل جودة للحياة. ما يؤكد على مكانتنا كمركز طبي رائد لتوفير الرعاية المثالية التي تركز على منح الأولوية لرعاية المرضى في الدولة. وسنواصل استناداً إلى إرث مجموعة فقيه للرعاية الصحية الممتد على مدار 43 عاماً، التزامنا بالتميز وبناء علاقات قوية ودائمة باستمرار داخل المجتمعات التي نخدمها. من هذا المنطلق، ينصب تركيزنا دائماً على تبني نهج الابتكار وتسخير التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى خبراتنا طويلة الأمد، لضمان فعالية وكفاءة عملية الرعاية الصحية، لتحقيق أفضل نتائج للمرضى. ونوفر في المركز، فريق من الأطباء الرائدين لتقييم احتياجات المرضى وتخطيطها وإدارتها بشكل مشترك، كما نؤكد عبر تبني نهج الفريق متعدد التخصصات لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة باستخدام التقنيات الذكية، التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز رائد في الرعاية الصحية المتميزة والبحوث الرائدة في هذا المجال".

وتعتبر هذه الشراكة سارية المفعول اعتباراً من تاريخه، حيث يمكن لكوادر موظفي دو وفرق العمل في الشركة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي يوفرها المستشفى. وتشمل هذه الخدمات التي يمكن لموظفي دو الحصول عليها باقات مخصصة لتعزيز الصحة والعافية، وأولوية تلقي خدمات العلاج في مرافق المستشفى، إضافة إلى خدمات الاستشارات عن بُعد والرعاية العاجلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والتطعيمات الموسمية والوقائية، وتطعيمات فيروس كوفيد - 19، وفحوصات PCR، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وتشمل المزايا الأخرى جلسات التوعية الصحية للموظفين، ومراقبة المرضى الأمراض المزمنة عن بُعد، وخصومات نقدية باستخدام بطاقات طبية مختارة.

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