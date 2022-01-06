اللجنة المنظمة تبدأ الاستعدادات وتفتح التسجيل في فبراير المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لـ "دورة ند الشبا الرياضية" عن تنظيم النسخة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، واعتمدت قائمة الرياضات التي تتضمنها الدورة هذا العام، والتي تتضمن المنافسة في 6 رياضات هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو.

ويفتح باب التسجيل في شهر فبراير المقبل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في الرياضات الست المعتمدة في جدول منافسات الدورة، وسيكون بنظام التسجيل الالكتروني المعتمد للدورة.

الكرة الطائرة

يبدأ تسجيل الفرق للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة من 1 فبراير ويستمر حتى 22 فبراير 2022، فيما يستمر تسجيل اللاعبين في البطولة حتى 22 مارس المقبل، وستكون أولوية المشاركة للفرق التي أكملت جميع مستندات تسجيل لاعبيها، ويسمح بتسجيل 14 لاعبًا بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

وأجرت اللجنة المنظمة تعديلات على اللوائح التنظيمية لبطولة الكرة الطائرة لكي تتيح الفرصة للفرق للاستعانة باللاعبين المحترفين الذين يرغبون في ضمهم للفريق لزيادة قوة المنافسات، حيث يسمح بتسجيل اللاعبين من غير المواطنين بحد أقصى 12 لاعب في الفريق الواحد وألا يقل عدد اللاعبين المواطنين في الفريق عن 2 لاعبين كحد أدنى، وبعد انتهاء تسجيل اللاعبين لا يسمح بإضافة آخرين من خارج القائمة المعتمدة في الفريق وفي حالة حدوث إصابات للاعب أو أكثر يتم الاستبدال من أعضاء الفريق المسجلين فقط.

وسيتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتي دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيكون يوم 22 فبراير المقبل هو بداية التسجيل في باقي الرياضات المسجلة بالدورة وهي الجري والدراجات الهوائية والبادل تنس والجوجيتسو وكرة السلة بالكراسي المتحركة.

الجري

يسمح بالمشاركة في منافسات الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق وهي سباق 10 كيلومترات للفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبي الأندية ومن يرغب من الهواة، وفي سباق مسافة 5 كيلومترات فئة مخصصة للهواة من الرجال والسيدات الغير مسجلين في المنتخبات والأندية، وسيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، كما سيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

الدراجات الهوائية

يقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومترًا لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية ضمن الفئة المفتوحة للرجال والسيدات وفئة الهواة للرجال والسيدات وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطرق ودراجات اليد.

البادل تنس

تقام المنافسات في ملاعب مجمّع ند الشبا الرياضي، ضمن فئتين، هما: فئة الفردي التي يسمح فيها بمشاركة المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات، وفئة الفرق التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين بالإضافة لمشاركة اثنين من المحترفين، وعلى ان يتكون الفريق من 5 لاعبين.

-انتهى-

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