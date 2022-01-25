إطلاق متجر تطبيقات دليفركت لتقديم أنظمة مخصصة لأتمتة الطلبات عبر الإنترنت

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دليفركت، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم البرمجيات اللازمة لتسهيل الطلبات عبر الإنترنت والتي توفر خدماتها لأكثر من 20 ألف جهة ضمن 40 سوقاً، اليوم أنها حصلت على تمويل من الفئة D بما يزيد على 150 مليون دولار (130 مليون يورو).

ويصل التمويل الذي تقدم القسم الأكبر منه شركتا الاستثمار Coatue وAlkeon Capital بالإضافة إلى المستثمرين الحاليين OMERS Ventures، وDST Global، وRedpoint Ventures، وNewion، وSmartfin، إلى 240 مليون دولار تم جمعها حتى الآن. وبفضل هذا التمويل يصل تقييم الشركة إلى أكثر من 1.4 مليار دولار.

ومع هذه الجولة التمويلية، فإن دليفركت، تستثمر في أحدث الابتكارات والتقنيات، وتوسع محفظة منتجاتها لخدمة مئات الآلاف من المؤسسات، التي تشمل حالياً المتاجر ومحلات البقالة إضافة إلى المطاعم. ولتقديم أفضل دعم للعملاء، تطلق دليفركت متجر تطبيقات مخصص. وتساهم الجهود التي يقودها هذا التمويل في توسيع انتشار الشركة وتسريع نموها. وقد تلقت دلفيركت 100 مليون طلب حتى الآن، كما أنها عملت على معالجة مليون ونصف طلب أسبوعياً في عام 2021، بزيادة قدرها 300% في أقل من عام واحد.

وفي تعليق له، قال زونغ شو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دليفركت: في ظل الانتشار المتصاعد للتحول الرقمي، لاحظنا أن الأمر لا يقتصر على المطاعم فحسب، وإنما هناك المتاجر ومحلات البقالة التي تحتاج أيضاً إلى انسيابية في الطلبات عبر الإنترنت لإرضاء العملاء بمختلف فئاتهم وبالأخص فئة الشباب. سيعمل هذا التمويل على تعزيز جهودنا لمساعدة جميع العاملين في مجال الضيافة من خلال متجر التطبيقات الخاص بنا. نحن سعداء بوصول شركة دليفركت إلى المرحلة التالية، باعتبارها شركة رائدة في أتمتة الطلبات عبر الإنترنت، خاصةً في الوقت الحالي الذي يفضل فيه الكثير من أفراد المجتمع سهولة توصيل طلبات الطعام إلى منازلهم".

تأسست دليفركت عام 2018، وهي منصة رقمية خاصة بأتمتة طلبات المطاعم عبر الإنترنت باستخدام نقطة موحدة، واستلام طلبات التوصيل من شركات مثل Zomato، وTalabat، وDeliveroo، وCareem، وHungerStation وغيرها لتصل مباشرة إلى المطاعم. وتعتمد كل من المطاعم المستقلة والسلاسل العالمية مثل KFC، وTime Out Market، وFive Guys، وHamburgini، وPinza، وPoke & Co، وSauce Capital، وKuwait London Company، وOutback Steakhouse وغيرها الكثير على منصة دليفركت لتوصيل وجباتهم اللذيذة إلى العملاء.

وقال مارك ماكلولين، الشريك العام في Alkeon Capital: "تعمل دليفركت على تبسيط عمليات الطلب في المطاعم من خلال منصتها الرائدة متعددة القنوات والتي تربط المستهلكين بمطاعم وعلامات تجارية رائدة. يعمل مؤسسو دليفركت، الذين يتمتعون بخبرة هائلة في مجال التجارة، على جمع أبرز فرق العمل في مجال الضيافة لتوجيه الخطة المستقبلية الطموحة لدليلفركت وتقديم أحدث التقنيات للأسواق والاستخدامات الجديدة".

بدوره قال تامر الخياط، الشريك المؤسس في Pinza: "لطالما كان ضمان رضا العملاء وتلبية رغباتهم على رأس الأولويات بالنسبة لنا. ومنذ بدء العمل مع دليفركت، تمكنا من تحقيق نمو ملحوظ في أعمالنا. ونجحنا في توفير التكاليف التشغيلية وتقليل الخطأ البشري مع تسريع وقت إعداد الطلب وضمان رضا المستهلكين. وقد عملت دليفركت على تسهيل إعداد قوائم الطعام وتعديلها ودمجها في نظام العمل، وهذا ما ساهم بدوره في تعزيز عملياتنا من خلال خفض وقت إطلاق المنتجات الجديدة من أسبوعين إلى ثلاثة أيام فقط. ومنحنا هذا الأمر القدرة على ترسيخ حضورنا في الساحة الرقمية مع التركيز على خدمة عملائنا بأعلى مستوى من الكفاءة".

وأفاد سيباستيان دويستيرهوفت، الشريك العام في Coatue: "يحظى السوق الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات في مجال تقنيات المطاعم بدعم من جوانب مختلفة، ومن ضمنها تغيير عادات المستهلكين المتعلقة بالجائحة الحالية، والحاجة إلى التكيف مع شبكات التوصيل التي تشهد تغيراً مستمراً، والتطورات التي تتعرض لها خدمات بيع الطعام بالتجزئة مثل المطابخ السحابية والعلامات التجارية الافتراضية للمطاعم. ونحن على ثقة من أن دليفركت تستفيد من هذه التوجهات لتضمن مكانة رائدة مع تولي مهمة تمكين المطاعم على مستوى العالم، ونحن سعداء للتعاون مع زونغ وفريق عمله في دليفركت".

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نبذة عن "دليفركت"

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتعزز سهولة خدمات التوصيل من خلال مختلف التطبيقات الرقمية مثل "زوماتو" و"كريم" و"دليفروو" وغيرها، لتساعد أكثر من 20 ألف جهة على تطوير خدماتها التشغيلية وزيادة رضا العملاء. وتنشط "دليفركت" في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، وتتميز بموثوقيتها لدى مختلف سلاسل المطاعم ومراكز توزيع السلع الاستهلاكية مثل "تاكو بيل" و"برغر كينغ" و"يونيليفر" بالإضافة إلى المطاعم الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول "دليفركت"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.deliverect.com

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