تتوقع انتعاشاً في سوق الطيران في المستقبل

تختتم الشركة عام 2021 بعد أن نجحت في نقل أكثر من 28000 مسافر في العام 2021، منهم 11000 على متن طائرة إيرباص A320

عقب مشاركتها الناجحة في معرض دبي للطيران 2021، تتوقع دلتا وورلد شارتر أن يشهد السوق مزيداً من الانتعاش وتعزيز معدلات النمو في المستقبل.

دبي الامارات العربية المتحدة: احتفلت شركة دلتا وورلد شارتر؛ المتخصصة في تأجير الطائرات، بمرور سبع سنوات على إطلاق عملياتها وتحقيق النمو بشكل متواصل؛ رغم تحديات السوق الصعبة والتغيرات لا سيما في ظل جائحة كوفيد-19 التي تعد من أسوء الأزمات التي شهدها قطاع الطيران في التاريخ. هذا وقد رسخت شركة "دلتا وورلد شارتر"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، حضورها وتواجدها العالمي من خلال طرح مجموعة واسعة من خدمات التوصيل؛ تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى استدامة عملياتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام.

في هذا السياق؛ حققت الشركة أرباحاً مميزة في عامها الأول، مسجلةً معدل نمو سنوي مركب مزدوج بين عامي 2014 و 2020؛ بينما نقلت الشركة أكثر من 28000 مسافر في العام 2021.

ورغم الفترة العصيبة التي شهدها قطاع الطيران جراء الجائحة، عملت شركة "دلتا وورلد شارتر" دون توقف من خلال طائرات الركاب الخاصة وأقسام الشحن. في هذا الإطار، وقعت الشركة عقد وكيل عام مبيعات مع شركة Fly2Sky لأسطول طائرات إيرباص A320 في وقت سابق من هذا العام؛ حيث أجرت الشركة أكثر من 80 رحلة جوية عبر 159 قطاعاً، نقلت عبرها أكثر من 11000 مسافر؛ وحققت إيرادات تزيد عن 8 ملايين دولار؛ كما استطاعت الشركة، من خلال عقدها مع شركة Fly2Sky أن تضيف سبعة عملاء جدد خلال الأشهر الستة الأولى من توقيع العقد.

وفي العام 2021، ركزت فئة جديدة من الركاب على الطيران الخاص في ظل حرصهم على تعزيز السلامة والخصوصية والراحة، مع أسعار غالبًا ما تتساوى مع أسعار السفر من الدرجة الأولى. ومع عودة السياحة في بعض البلدان، بدأ الطلب يتزايد على الرحلات الجوية. مع حرص كافة الدول حول العالم على تطعيم سكانها باللقاحات للتصدي إلى فيروس كورونا، كذلك استئناف عمليات السفر عبر العديد من القطاعات، لا تزال شركة " دلتا وورلد شارتر " متفائلة بشأن الآفاق العالمية على المدى الطويل. وقد تعززت هذا التوقعات من خلال مشاركتها الناجحة في معرض دبي للطيران 2021.

وتعقيباً على ذلك، صرح دميتري كورشونوف؛ المدير التنفيذي لشركة دلتا وورلد شارتر قائلاً: "تماشياً مع احتفالاتنا بالعام السابع على إطلاق عملياتنا، نحن فخورون بأن نكون من أوائل الشركات التي قدمت خدمة العودة إلى الوطن والإجلاء والبعثات الإنسانية أثتاء تفشي جائحة كوفيد-19. وفي عام عصيب شهد العديد من التحديات غير المسبوقة؛ واصلنا العمل المثابر وتكثيف جهودنا في ظل إغلاق الحدود وفرض القيود على السفر، حيث برز دور رحلات طيران شارتر لسد هذه الفجوة وتقديم الخدمات لمختلف الفئات. وطيلة فترة الجائحة، لم يقتصر دور شركة " دلتا وورلد شارتر" على نقل المسافرين العالقين فحسب، بل تعداه ليشمل نقل الملايين من معدات الوقاية الشخصية والأقنعة والإمدادات الصحية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. لقد كنا من أوائل شركات الطيران المستأجرة التي نشرت طائرات لإجلاء الأفراد في كابول في وقت سابق من هذا العام."

وأضاف دميتري: "مع عودة الحياة لقطاع الطيران العالمي، تتوقع شركة "دلتا وورلد شارتر" تحقيق نتائج إيجابية لعام 2022. ونحن متفائلون بشأن النمو الإضافي للسوق، ونعمل على تكثيف استثماراتنا في عملياتنا العام المقبل. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، وسط التزامنا تجاه توسيع عملياتنا في أفريقيا، بينما نحن نسير في الوضع الطبيعي الجديد لمشهد الأعمال ما بعد الجائحة في ظل حرصنا الدائم على خدمة الركاب في كل مكان."

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نبذة للمحررين:

تعد دلتا وورلد شارتر (DWC) شركة طيران رائدة تعمل في مجال استئجار الطائرات؛ حيث تأسست في العام 2014 من قبل دميتري كورشونوف. وتماشياً مع رؤيتها، توفر شركة دلتا وورلد شارتر DWC باقة من الحلول المصممة خصيصًا للطائرات الخاصة وشحن البضائع وتأجير الطائرات التجارية في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع الأعمال أو الترفيه أو التأجير الجماعي أو الإجلاء في حالات الطوارئ أو ضمان تسليم الشحنات الجوية الحرجة في الوقت المناسب وضمن الإطار التنظيمي، كما تعمل الشركة على توفير خيارات استئجار طائرات احترافية. هذا تقدم الشركة شبكة من الحلول الفعالة من حيث التكلفة والمخصصة لتلبية متطلبات العميل وتفضيلاته، في ظل الالتزام بالوقت وتوفير تجارب نوعية خالية من المتاعب.

ويقع المقر الرئيسي لشركة دلتا وورلد شارتر في دبي، حيث تتيح تغطية دلتا وورلد تشارتر وشبكة الطائرات العالمية لعملائها الوصول إلى أكثر من 60.000 طائرة.

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محمود أبو شريف

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