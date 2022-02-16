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الإمارات العربية المتحدة : في إطار احتفالات عام الخمسين، أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن أحدث مبادراتها، تحت عنوان "خطوة أولى". وتدعو المبادرة كل من يعتبر الإمارات وطناً له لكتابة خطواته الأولى نحو تحقيق أحلامه وأهدافه التي يأمل بتحقيقها في الخمسين عامًا المقبلة. ويمكن للمشاركين إرسال "خطوة أولى" عبر النموذج المخصص المتاح على الموقع الإلكتروني لعام الخمسين.
تعقب مبادرة "خطوة أولى" مبادرة "رسائل إلى المستقبل"، التي دعت الجميع لكتابة رسائل لأنفسهم في المستقبل ورسم أحلامهم وتصور مستقبلهم في دولة الإمارات.
كما تشجع المبادرة الجديدة هؤلاء الحالمين وكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على تحديد خطواتهم الأولى نحو تحقيق أهدافهم وتحويل أحلامهم إلى حقيقة. ومن خلال كتابة الخطوات الأولى، يتصور كل فرد نفسه مساهماً رئيسياً في بناء لبنات جديدة في صرح هذا الوطن خلال المستقبل القريب والخمسين عامًا المقبلة.
ودعت اللجنة الجميع في أنحاء الدولة إلى المساهمة بخطواتهم الأولى في الموقع الإلكتروني www.UAEYearOf.ae، والتي سوف تنشر لاحقًا عبر الإنترنت لتكون جزءاً من معالم طريق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل.
"خطوة أولى" هي أحدث مبادرة من لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقود المبادرات والأنشطة والاحتفالات الكبرى على مدار العام، في زخم احتفالي ينتهي في مارس 2022.
#بياناتحكومية
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نبذة عن لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات:
تشكّلت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في ديسمبر 2019 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويترأس اللّجنة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة والتعاون الدولي، وسموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد نائب رئيس اللجنة.
وبالإضافة إلى مهمتها في تحديد تفاصيل احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي، ووضع وتنفيذ خطة شاملة للاحتفال بعام الخمسين على المستويين الاتحادي والمحلّي. تعمل اللّجنة على تنفيذ أجندة متنوعة تغطي أربع ركائز استراتيجية تشمل العديد من مبادرات التنمية الرامية إلى قيادة التغييرات عبر السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لأجيالٍ قادمة.
© Press Release 2022
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