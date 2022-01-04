المنامة ـ جامعة الخليج العربي: بحث طالب الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بدر ناصر الطاهر القدرة التنبؤية للتفكير الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي والمخاطرة في اتخاذ القرار بالمهارات القيادية لدى الطلبة العسكريين الموهوبين بهدف التحقق من قوة العلاقة بين كل من التفكير الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي والمخاطرة في اتخاذ القرار من جانب والمهارات القيادية لدى الطلاب العسكريين الموهوبين بدولة الكويت

وأراد الباحث من خلال اطروحته التي قدمت كجزء من متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في تربية الموهوبين الكشف عن القدرة التنبؤية لكل من التفكير الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي والمخاطرة في اتخاذ القرار بالمهارات القيادية على عينة تكونت (75) طالباً من الطلاب العسكريين الموهوبين بكلية علي الصباح العسكرية بدولة الكويت، بواقع (45) طالباً من الطلاب المستجدين، و(30) طالباً من الطلاب الخريجين.

وتمثلت أدوات البحث في اختبار عقلية التفكير الاستراتيجي، ومقياس المخاطرة في العمليات العسكرية، واستبانة القدرات القيادية المدركة، ومقياس ترومسو للذكاء الاجتماعي بعد التحقق من خصائصها السيكومترية، ليتوصل الطاهر من خلالها إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين كل من التفكير الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي والمخاطرة في اتخاذ القرار من جانب والمهارات القيادية لدى الطلاب العسكريين الموهوبين.

وفي السياق ذاته، توصلت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بالمهارات القيادية من خلال كل التفكير الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي، على التوالي. حيث أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات كان اولها استحداث مقرر لتنمية التفكير الاستراتيجي ضمن مقررات طلبة الكليات العسكرية، نظرًا لما له من دور كبير في تنمية المهارات القيادية لديهم وإعداد دورات تدريبية لتوجيه المخاطرة في العمل العسكري الوجهة الصحيحة التي تخدم تحقيق الأهداف، بحيث يتم التركيز على تنمية المخاطرة الأساسية اللازمة لإتمام المهام، وبشكل عقلاني وخفض المخاطرة غير الأساسية التي قد تؤدي إلى فشل المهام العسكرية.

وأوصى أيضا بتدريس الطلبة العسكريين وفق مدخل الذكاءات المتعددة مع التركيز على الذكاء الاجتماعي نظرًا لأهميته في تنمية المهارات القيادية لديهم، وضع شروط وضوابط للترقية في العمل العسكري تتضمن تمتع الضباط بالمرونة والشمولية الفكرية والقدرة على معالجة المعلومات الاجتماعية والمهارات القيادية، إلى جانب بناء وتقنين مقاييس للتفكير الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي والمخاطرة المقبولة في العمل العسكري لإعتمادها ضمن اختبارات قبول الطلبة العسكريين، ووضع الموهبة القيادية ضمن معايير الالتحاق بالكليات العسكرية والترقية للرتب العسكرية العليا.

أشرف على الدراسة أستاذ علم نفس التعلم والتعليم الدكتور عبدالناصر الجراح و أستاذ تربية الموهوبين والمبدعين المشارك الدكتور أحمد العباسي.

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