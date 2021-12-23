المنامة ـ جامعة الخليج العربي: درست الباحثة بجامعة الخليج العربي فاطمة عبدالله المسجن العوامل المؤثرة على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين في السجلات الصحية بالمملكة العربية السعودية: دراسة حالة المنطقة الشرقية، بهدف قياس أثر العوامل المستقلة مجتمعة (مستوى المهارة التقنية للمستخدمين، البنية التحتية التقنية، سهولة الاستخدام، خصوصية الأمن، الفائدة المدركة، المخاطر المدركة) على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين من خلال الموقف تجاه استخدام تقنية بلوكشين.

واعتمدت الدراسة التي نوقشت نتائجها بكلية الدراسات العليا ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير على المنهج الوصفي الكمي باستخدام الاستبانة، حيث تكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في القطاع الصحّي بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، و بلغت العينة المستجيبة (256).

واظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية للعوامل المستقلة مجتمعة على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين، ووجود علاقة ارتباط إيجابية قوية للعوامل المستقلة مجتمعة على الموقف تجاه استخدام ذات التقنية، كما أظهرت نتائج مؤشرات اختبار كفاءة جودة مسار النموذج قيم مثالية إلى حد كبير، وعليه استنتجت الباحثة المسجن من خلال هذه المؤشرات بأنه يوجد أثر إيجابي للعوامل المستقلة مجتمعة (مستوى المهارة التقنية للمستخدمين، البنية التحتية التقنية، سهولة الاستخدام، خصوصية الأمن، الفائدة المدركة، المخاطر المدركة) على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين من خلال الموقف تجاه استخدام تقنية بلوكشين .

هذا، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير البنية التقنية بشكل مستمر لتواكب التغيرات الحديثة والمتسارعة في تقنية المعلومات كأنظمة السجلات الصحية القائمة على تقنية بلوكشين مما يسمح بسهولة مشاركة البيانات بين مؤسسات خدمات الرعاية الصحية والمستفيدين مع الحفاظ على خصوصية أمن البيانات لتقديم أفضل الخدمات.

أشرف على الدراسة الأستاذ الدكتور فيروز الضمور كمشرف رئيسي، فيما كانت الدكتورة عفاف بوغوى المشرف المشارك، وكان أستاذ سياسات الابتكار بقسم إدارة الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عودة راشد ممتحناً داخلياً، وأستاذ علم المعلومات مشارك بقسم علم المعلومات بكلية علوم الحياة في جامعة الكويت الدكتور ضاري الحويل ممتحناً خارجياً.

#بياناتحكومية

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