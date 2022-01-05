المنامة ـ جامعة الخليج العربي: بحثت طالبة الدراسات العليا سامية سعيد العمري اتجاهات المعلمين نحو استراتيجية التدريس المباشر واستراتيجية حل المشكلات في تدريس الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، بهدف التعرف على طبيعة اتجاهات المعلمين وتحديد دلالة الفروق في اختلاف تلك الاتجاهات وفقاً للجنس والخبرة.

واعتمدت الباحثة العمري خلال إعدادها للدراسة التي نُاقشت نتائجها بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي على المنهج الوصفي التحليلي، كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في صعوبات التعلم والإعاقات النمائية، إذ تكونت عينة الدراسة من 60 معلماً ومعلمة من معلمات الرياضيات في المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الرابع من عمر ست إلى تسع سنوات.

وقالت خلال المناقشة أن مادة الرياضيات تعتبر من المواد الأساسية المهمة في المرحلة الابتدائية والتي يظهر كثير من الطلبة صعوبة في تعليمها وذلك لأنها لغة ارقام ورموز وجبر وهندسة وتتداخل بشكل او بأخر مع عدد من المواد الدراسية الأخرى، لذا يحتاج التلاميذ ذوي صعوبات التعلم إلى استراتيجيات وتقنيات تعليمية وطرق تدريس وبرامج علاجية تسهل عليهم فهم مادة الرياضيات.

وتوصلت إلى أن اتجاهات العينة نحو استراتيجية التدريس المباشر في تدريس صعوبات تعلم الرياضيات كانت إيجابية وان أعلى مستويات اتجاهات العينة نحو استراتيجية التدريس المباشر كانت تفاعل الكلب بشكل أفضل عند استخدام التدريس المباشر، فيما كانت اتجاهات العينة نحو استراتيجية حل المشكلات في تدريس صعوبات تعلم الرياضيات إيجابية أيضا، وبينت أعلى مستويات اتجاهات العينة نحو استراتيجية حل المشكلات حاجة المعلمين إلى دورات تدريبية.

وبيّنت النتائج أن 71.6% من العينة يفضلون الاستراتيجيين في تدريس صعوبات تعلم الرياضات و16.7% يفضلون استراتيجية التدريس المباشر في حين كان 6.7% يفضلون استراتيجية حل المشكلات. وأوصت الباحثة بزيادة الاهتمام بتطبيق استراتيجية التدريس المباشر واستراتيجية حل المشكلات في تدريس الطالبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المدراس وادخال المزيد من الأنشطة في مناهج الرياضيات وإلحاق المعلمين والمعلمات في دورات تدريبية متخصصة تكسبهم مهارات تطبيق استراتيجية التدريس المباشر واستراتيجية حل المشكلات في تدريس الرياضيات لذوي صعوبات تعلم.

هذا، وتكونت لجنة المناقشة من وأستاذ التربية الخاصة المشارك الدكتورة حنان الحموز كمشرف رئيس، وأستاذ علم النفس الاجتماعي المعرفي المشارك الدكتورة نادية التازي ، كمشرف مشارك، فيما كان أستاذ التربية الخاصة الأستاذة الدكتورة مريم الشيراوي ممتحناً داخلياً، واستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة قناة السويس الأستاذ الدكتور شعبان حنفي ممتحناً خارجياً.

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