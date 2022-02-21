دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكملت يو درايف (Udrive)، خدمة استئجار السيارات في الدقيقة في الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً جولة تمويل قوية باستثمارات استراتيجية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من "دبي “Cultiv8 و "العمانية العالمية القابضة".

سجّلت يو درايف، أول منصة تقنية في دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات تأجير السيارات في الدقيقة، نمواً قوياً في عام 2021، مع مليوني رحلة حتى الآن، مما يجعلها واحدة من أكبر منصات تأجير السيارات عبر المعاملات لكل سيارة في المنطقة.

يأتي التمويل الجديد من دبي Cultiv8، المملوكة لصندوق محمد بن راشد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع الرؤية الرقمية لقيادة دبي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عارف علاوي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي Cultiv8، قائلاً: "تُعتبر تكنولوجيا التنقل أحد قطاعات الاستثمار الرئيسية التي يركز عليها صندوقنا الاستثماري. تتفق أهداف يو درايف مع إرشادات الصندوق وأهدافنا. نحن متحمسون في مجلس الإدارة وفريق الإدارة الجديد لنمو وازدهار يو درايف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خلال عام 2022."

انضمت شركة العمانية العالمية القابضة، ومقرها مسقط، إلى دبي Cultiv8 في جولة التمويل هذه. تمتلك مجموعة العمانية العالمية القابضة "بدجت عُمان" وتتطلع إلى تعزيز مستقبل التنقل والارتقاء به. سيساهم استثمار العمانية العالمية القابضة وخبراتها في القطاع بدعم التزام يو درايف بمضاعفة إيراداتها السنوية وتعزيز حجم أسطول مركباتها.

ومن جهته، علق إيهاب صالح، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة العُمانية العالمية القابضة، قائلاً: "من المتوقع أن نرى تحولات جذرية في كيفية استخدام السيارات على المستوى العالمي والإقليمي. قدمت يو درايف رؤية هادفة لدفع عجلة هذا التغيير في خطة مفصلة لتحقيق نجاحها في السوق الجديدة، مما سهل قرارنا بالاستثمار في الشركة. نحن على ثقة أن يو درايف ستغير بشكل كبير طريقة "استهلاك" السيارات واستخدامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا."

ستدعم هذه الاستثمارات يو درايف لتحقيق خطتها في التوسع في المنطقة وتعزيز تقنيتها، مع التركيز بشكل إضافي على تبسيط تجربة العميل. ومن الأمثلة على ذلك نظام الدفع التلقائي لركن السيارة، حيث تحدد السيارة مكان وقوفها وتدفع تلقائيًاً رسوم العداد.

علّق نيكولاس واتسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة يو درايف، قائلاً: "نعمل على رقمنة تجربة التنقل بطريقة تسهل على الجميع الوصول إليه. سيساعدنا التمويل الذي تم تأمينه مؤخراً على الاستثمار في التقنيات الجديدة بالإضافة إلى زيادة توسيع خدماتنا في المنطقة هذا العام. نهدف إلى توفير هذه الخدمة وتقديمها لكل من يستطيع القيادة، خاصة وأن متطلبات العملاء تتحول بسرعة من الشراء والامتلاك إلى الاشتراك والخدمة عند الطلب."

وأضاف، "نحن فخورون بوجود قادة أعمال مخضرمين ومحترمين في المنطقة يجلبون معهم خبرات وتجارب فريدة ومتنوعة ويعززون من إمكانات نمو الشركة. لا يقتصر جمع الأموال على المبالغ المالية فقط، ولكنه شاهد على قدرتنا على العمل على نطاق واسع وإحداث تغيير حقيقي في نماذج الأعمال التقليدية الشائعة. لقد انطلقنا بهذا المفهوم في الإمارات العربية المتحدة ونواصل الآن توسعنا في جميع أنحاء المنطقة."

لقد شهدت منصات مشاركة السيارات نموًا هائلاً في جميع أنحاء العالم وكذلك في الشرق الأوسط. بحلول عام 2026، من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في قطاع مشاركة السيارات إلى 60.7 مليونًا، ووفقًا لتقرير صادر عن "فالويتس"، سيصل سوق مشاركة السيارات العالمي إلى 103 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.2? خلال فترة التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، أفادت شركة KPMG أن ما يقرب من 50? من مالكي السيارات اليوم لن يرغبوا في امتلاك سيارة بحلول عام 2025، ويزعم تقرير منفصل صادر عن "ريسيرتش أند ماركتس" أن 4 من كل 10 رحلات بالسيارات ستكون عبر خدمات مشاركة السيارة.

تقدم يو درايف ميزات إضافية لخدمة الإيجارات قصيرة الأجل عند الطلب، بما في ذلك الوقود ومواقف السيارات مجاناً والتأمين الشامل لجميع عملائها. يمكن للعملاء قيادة سيارات يو درايف بالدقيقة أو استجارها ليوم كامل، حسب احتياجاتهم. كما يمكنهم استلام السيارات من أي مكان تتوفر فيه السيارات وإعادتها في نفس المدينة في أي موقف. تتميز عملية الحجز عبر تطبيق الهاتف المحمول بالبساطة والسرعة والفعالية، وتعمل كمحور رقمي متعدد الأغراض للتنقل الخاص والمدفوعات وخدمة العملاء والخدمات اللوجستية، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في عملية الاستئجار مقارنة بشركات التأجير التقليدية. علاوة على ذلك، يدفع العملاء مقابل ما يحتاجون إليه فقط ويوفرون المال دون أي رسوم خفية.

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عن يو درايف

انطلقت يو درايف، خدمة تأجير السيارات بنظام الدفع لكل دقيقة، في يناير 2017 لتزويد العملاء في دبي والشارقة وأبوظبي بحل قيادة قصير الأجل وفعال من حيث التكلفة. يمكن للعملاء حجز سيارة عبر تطبيق يو درايف أو موقع الشركة الإلكتروني، العثور على سيارة في الموقع المناسب، ثم قيادتها بكل بساطة. تجعل ميزة الوقود المجاني، والتأمين، وتغطية معظم رسوم المواقف العامة، دون أي رسوم خفية خدمة يو درايف الأكثر بساطة وفاعلية على الإطلاق. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: Udrive.ae

عن دبي Cultiv8

دبي Cultiv8 شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بترخيص من الفئة 3C لإدارة صندوق استثمار جماعي وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية لوحدات صناديق المستثمرين المؤهلين. تحمل شركة دبي Cultiv8 للاستثمارات المحدودة المصادقة الإسلامية لممارسة الأعمال التجارية كمؤسسة مالية إسلامية. دبي Cultiv8مملوكة لصندوق محمد بن راشد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأت أعمالها في مايو 2018. للاطلاع على المزيد، الرجاء زيارة: http://www.dubaicultiv8.com/

عن العمانية العالمية القابضة

مجموعة العمانية العالمية القابضة مجموعة شركات رائدة في سلطنة عمان مع العديد من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع الاستراتيجية المشتركة. تتمتع المجموعة بحضور متنوع عبر قطاعات الصناعة الرئيسية بما في ذلك: الطاقة والبنية التحتية، الهندسة والبناء، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، البحرية، الخدمات اللوجستية، السفر والسياحة، الخدمات والأمن، على سبيل المثال لا الحصر. تفخر المجموعة بنجاح نهجها وشراكاتها الدائمة مع مدراءها وعملائها وشركائها وموظفيها.

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