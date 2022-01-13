دبي: أعلنت "شركة دبي للتأمين"، أوّل شركة تأمين وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها 57 موظفاً من المواطنين، لينضمّوا إلى فريق عملها المتنامي منذ ديسمبر 2021، في خطوةٍ تعكس أهداف الشركة التي تجسد التزامها الراسخ بجهود الحكومة الرامية إلى زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص.

الفريق الجديد من المواطنين يضمّ 3 مدراء، و11 مشرفاً إدارياً، و32 باحثاً قانونياً، ومبرمج كمبيوتر واحداً، و10 وكلاء خدمة عملاء، ليصل إجمالي عدد المواطنين العاملين في "دبي للتأمين" إلى 82 موظفاً.

وبهذه المناسبة، قال عبد اللطيف أبو قوره، الرئيس التنفيذي في "دبي للتأمين": "تماشياً مع استراتيجية التوطين في الدولة، عملنا على زيادة معدّل التوطين من 18? إلى 34?".

وأضاف: "هناك موظفون من 20 جنسية مختلفة يعملون في "دبي للتأمين"، ومع انضمام 57 موظفًا مواطناً جديدًا إلى فريقنا المتنامي، أصبح المواطنون يشكلون المجموع الأكبر في أعداد الموظفين، ما يشكل بالطبع إنجازاً كبيراً لشركةٍ وطنية مثل "دبي للتأمين" التي تفخر بجذورها الإماراتية".

في السنوات الماضية، ضاعفت "دبي للتأمين" جهودها لجذب أصحاب المواهب من المواطنين وإتاحة الفرصة لهم ليساهموا في دعم اقتصادهم الوطني. وفي العام 2021، قامت الشركة بترقية 18 موظفاً مواطناً من باحثين قانونيين إلى مشرفين إداريين، تقديراً منها لمساهماتهم القيّمة في الشركة.

ومن خلال مواصلة العمل على تقدير العمل الجاد، واحترام التنوّع، والمساهمة الفعليّة في دعم الاقتصاد الوطني، تؤكد "دبي للتأمين" مجدّداً مكانتها كوجهة عمل مفضلة تعكس قيم الدولة القائمة على الوحدة والانفتاح والتسامح والمساواة، ولاسيما مع حرصها الشديد على تحقيق المساواة بين الجنسين فيها. كما تسعى "دبي للتأمين" لأن تكون من بين أولى الشركات التي تحقّق رؤية الدولة للحياد المناخي 2050 ومواكبتها هذه المبادرة الاستراتيجية، من خلال تأسيس لجنةٍ داخلية مكلفة بوضع مخطط بيئي واجتماعي وحوكمة سنوي (ESG).

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حول "دبي للتأمين"

تأسست شركة "دبي للتأمين" بمرسوم خاص من قبل صاحب السمو الشيخ المرحوم راشد بن سعيد آل مكتوم، لتكون أوّل شركة تأمين وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدّم "دبي للتأمين" مجموعةّ متنوعة من منتجات التأمين التي تغطي العقارات، والمسؤولية القانونية، والخدمات البحرية، والخدمات الطبية والكثير من الخدمات المتخصصة في هذا القطاع، كما تفخر بشراكتها مع شركات إعادة التأمين الدولية الرائدة، بهدف تزويد العملاء بالحلول اللازمة لجميع احتياجات إدارة المخاطر، التقليدية منها وغير التقليدية. وفي السنوات الخمسة عشرة الماضية، حقّقت "دبي للتأمين" نمواً متواصلاً في الأرباح وأقساط التأمين. وفي الفترة الأخيرة حصلت الشركة على تصنيف A3 في القوة المالية للتأمين (IFSR) من "موديز"، مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس مكانتها القوية في السوق والسمعة الراقية لعلامتها التجارية وقوّة أدائه، بالإضافة إلى التقييم الائتماني من شركة AM BEST بتقييم (A-).

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