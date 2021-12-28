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تهدف المنافسة إلى زيادة الوعي والمعرفة بالاستثمار المالي وسوق الأوراق المالية بين الطلاب الشباب
استقطبت المنافسة 330 مجموعة مشاركة مكونة من 1200 طالب من مختلف أنحاء العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن الفائزين في "مسابقة المستثمرين الشباب". وتهدف المسابقة إلى تحقيق الاستفادة للشباب ودعم الفرص المستقبلية المجزية لهم على المدى الطويل من خلال تعزيز المعرفة بالاستثمار المالي وسوق الأوراق المالية.
واستقطبت المسابقة مشاركات قوية مكونة من 330 مجموعة والتي تضم 1200 طالب من مختلف أنحاء العالم. واختارت لجنة التحكيم من الإدارة العليا لشركة دبي للاستثمار والتي تتألف من مشتاق مسعود، الرئيس المالي للمجموعة بدبي للاستثمار، وسانجاي فيج، المدير الإداري في المال كابيتال ش.م.خ، وفينيت جوبتا، المدير في إنفستكورب القابضة، ثلاثة فائزين إلى جانب أفضل متحدث في المسابقة.
وفازت مجموعة إي بي إم أناليتكس من مدرسة إي بي إل العالمية في الهند بالمركز الأول، تلتها مجموعة يولز من مجموعة بيساكمن مدرسة الخبيرات البريطانية في أبوظبي المركز الثاني، ومجموعة ديسربترز من كوليجيو سانتو أنطونيو، في البرازيل بالمركز الثالث. وتم اختيار أنويشا ناث من مدرسة جيمس ولينغتون إنترناشيونال دبي، كأفضل متحدث في المسابقة.
وقال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة، في دبي للاستثمار والمدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي: "تعد "مسابقة المستثمرين الشباب" خطوة إلى الأمام في إثراء الثقافة المالية، وتوضيح الأفكار المسبقة حول سوق الأوراق المالية، وكذلك المبادرة في بيئة الاستثمار المتطورة. وبالنسبة لدبي للاستثمار، التي تعد جزءً من مشهد الاستثمار منذ أكثر من 25 عامًا في دولة الإمارات، فإن المشاركة في مثل هذه المسابقات، وتشجيع العقول الشابة على استكشاف عالم الاستثمار وتحديد ممارسات إبداعية وذكية وثاقبة، يتكامل بشكل متناغم مع نظرة الشركة المستقبلية، ويخلق منصة للمواهب الشابة لترويج الأفكار التي تؤثر على الاستثمار في المستقبل". وتابع الرقباني: "تهنئ دبي للاستثمار جميع الطلاب الموهوبين الذين تمكنوا من إبراز معرفتهم المالية ونظرتهم المستقبلية".
وتعتبر مسابقة المستثمرين الشباب جزءً من برنامج الحرية المالية (FFP)، وهي منظمة عالمية غير ربحية يديرها الطلاب، وهي مخصصة لتعزيز التعليم المالي. وقد ساهمت في تعزيز المعرفة المالية لحوالي 5 آلاف مشارك منذ إطلاقها بالعمل مع 30 من الطلاب والقادة، ومنظمو الفعاليات، ومدراء 25 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والهند، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وأعرب منظمو البرنامج، بمن فيهم آهاد خوت، مؤسس ومدير برنامج الحرية المالية (FFP)، عن تقديرهم للدعم المقدم من دبي للاستثمار، وأكدوا على أهمية هذه المسابقات في تعزيز ورفع معنويات المستثمرين الشباب التقدم بنجاح لاكتساب معرفتهم بعالم الاستثمار المالي.
#بياناتحكومية
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