دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع التزامها المستمر باعتماد ممارسات الحوكمة المستدامة، عززت دبي للاستثمار الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، شراكتها مع "توتال إنرجيز" من خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح منشآتها الخاصة بشركة الإمارات للزجاج ولوميجلاس بدولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة.

وسينتج عن تركيب أنظمة ألواح الطاقة الشمسية في منشأتي تصنيع الزجاج إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1200 طن سنويًا، أي ما يعادل زراعة ما يقارب 30000 شجرة.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات للزجاج" ولوميجلاس انداستريز: "لمواكبة مبادرات الاستدامة الخاصة بشركات مجموعتنا دبي للاستثمار، شاركت الإمارات للزجاج ولوميجلاس بفعالية في مبادرات الشركة للاستدامة، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. فقد واصلت شركة الإمارات للزجاج تركيب مصابيح "إل إي دي" (LED) في المصنع، ومباني المكاتب ونجحت في استبدال الإضاءة الكهربائية بنسبة 100%في مناطق المكاتب، وبنسبة 70% في المصنع. ويعد تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح في كل من مصنعي الإمارات للزجاج ولوميجلاس امتدادًا للمبادرات المستدامة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن تُنتج هذه الألواح الشمسية حوالي 2800 ميجاوات/ ساعة من الطاقة الخضراء النظيفة سنويًا من هذين الموقعين ".

ومن جهته، قال حمادي سي، العضو المنتدب في شركة "توتال إنرجيز" بالشرق الأوسط وأفريقيا: "تساهم "توتال إنرجيز" بشكل فعال في تطوير استخدامات الطاقة الشمسية بدولة الإمارات من خلال تكوين شراكات قوية طويلة المدى كشراكتها مع دبي للاستثمار". وأضاف: "هذه المشاريع الخاصة بشركتي الإمارات للزجاج ولوميجلاس، تعكس التزام شركة دبي للاستثمار وعملها الدؤوب لتطبيق إجراءات من أجل الاستدامة، ونحن فخورون بتعاوننا مع هذه الشركات لتعزيز هذه المبادرة المستدامة."

ومن المتوقع أن ينتج نظام ألواح الطاقة الشمسية بسعة 1.20 ميجاوات، والذي تم تشييده باستخدام ما يقرب من 3000 لوح شمسي، أكثر من 1900ميجاوات / ساعةسنويًا. وستغطي الكهرباء التي سيتم إنتاجها من هذا النظام حوالي 19% من احتياجات الطاقة لمرافق شركة الإمارات للزجاج.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تركيب نظام ألواح الطاقة الشمسية آخر بالتعاون مع "توتال إنرجيز" لشركة لوميجلاس بسعة 0.55 ميجاوات، باستخدام أكثر من 1400 لوح شمسي، تغطي سطحاً يعادل حوالي 11 ملعباً لكرة المضرب. ومن المتوقع أن ينتج هذا النظام أكثر من 800 ميجاوات/ساعة سنوياً، وسيغطي حوالي 18% من احتياجات الطاقة بالمنشأة، وتعد هذه المشاريع والشراكات جزءً من التزام دبي للاستثمار بتبني التقنيات الحديثة والمفاهيم المبتكرة كجزء من جهودها لتحقيق التميز في أعمالها وكذلك النمو المستدام.

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توتال إنرجيز والكهرباء المتجددة

كجزء من طموحها للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، تنفذ "توتال إنرجيز" مشروعات عديدة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء. في نهاية سبتمبر 2021، بلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء المتجددة للشركة 10 جيجاوات. وستواصل "توتال إنرجيز" توسيع نطاق أعمالها لتصل إلى 35 جيجاوات من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2025، ثم الوصول إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030 بهدف أن تصبح الشركة من بين أكبر 5 منتجين للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم.

نبذة عن "توتال إنرجيز"

توتال إنرجيز هي شركة عالمية للطاقة المتعددة، تنتج وتسوق الطاقة على مستوى العالم، عبر العمل في قطاعات النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والكهرباء. يلتزم موظفو "توتال إنرجيز" البالغ عددهم 105000 موظف بالعمل على توفير طاقة منخفضة التكلفة ونظيفة وآمنة ومتوفرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. وتعمل الشركة في أكثر من 130 دولة، وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صميم مشاريعها وعملياتها للمساهمة في رفاهية الناس.

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نبذة عن لوميجلاس انداستريز ذ.م.م

تأسست شركة لوميجلاس لصناعة الزجاج في العام 2003، وهي شركة تابعة لشركة "جلاس إل إل سي" Glass LLC المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار. وهي إحدى الشركات الرائد في إنتاج الزجاج الآمن بالمنطقة. وتوفر الشركة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الإنشاءات مجموعة متنوعة من الزجاج الخاص بأنظمة الحماية. وتتميز الشركة بريادتها في صناعة الزجاج المقاوم للرصاص الذي يشهد طلباً متزايداً في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

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