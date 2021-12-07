أحمد بن سعيد:" الامارات تمضي قدماً على طريق بناء مجتمع دامج لتمكين أصحاب الهمم "

الجائحة تعزز الاحتياج الى التقنيات والحلول الذكية والروبوتات

دبي - الامارات العربية المتحدة - تحت رعاية سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، تستضيف دبي معرض (اكسبو أصحاب الهمم الدولي) في دورته الرابعة، ضمن إطار الجهود المميزة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم من المساهمة بدورهم في رسم مستقبل الامارات خلال الخمسين عاما القادمة.

وتنبع أهمية المعرض في دورته المقبلة، من انه يأتي بعد توقف استمر عامين نتيجة فيروس كوفيد 19 والاستعداد الكبير لدى العارضين المحليين والدوليين للالتقاء مجددا تحت سقف واحد لعرض مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم الحديثة لتحسين جودة حياة أصحاب الهمم خاصة بعد العزلة والتحديات المتعددة التي عانوا منها لنحو عامين تقريبا.

وأكد سمو الشيخ احمد بن سعيد راعي المعرض، ان دولة الامارات تمضي قدماً على طريق بناء مجتمع دامج لإصحاب الهمم وأسرهم، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات وانماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في بلدنا.

وقال سموه:" تهدف الإمارات إلى أن تكون رائدة عالميًا في توفير أعلى مستويات الجودة في الحياة والسعادة لجميع من يقطن على ارضها، ومن هنا فإن المعرض سوف يساعدنا على الوفاء بهذا الالتزام من خلال جلب أحدث التقنيات والخدمات والمبادرات من جميع أنحاء العالم، التي يمكن للقطاعين العام والخاص لدينا اعتمادها لتعزيز حياة أصحاب الهمم وإنشاء منصة مشتركة لنا للالتقاء والتعاون مع نظرائنا الدوليين من اجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم".

‪ يقام المعرض الذي يعتبر الاضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال افريقيا في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة ما بين 15 – 17 نوفمبر 2022 على مساحة قدرها 12 الف متر مربع (في القاعات 5 – 6 – 7) بمشاركة قوية من الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم من داخل الدولة وخارجها بالإضافة الى العارضين الدوليين وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه في دوراته السابقة

وتتوقع شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المنظمة للحدث، ان يرتفع عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض الى 250 عارضا من 60 دولة وان يستقطب اكثر من 10 آلاف زائر مختص من مختلف دول العالم. ويقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجالات إعادة التأهيل، والرياضة، والفنون، والصحة.

وقال دانييل قريشي مدير المعرض: "نحن ممتنون للاهتمام الاستثنائي الذي تلقيناه من الجهات الحكومية والعارضين الدوليين ومراكز إعادة تأهيل أصحاب الهمم، للمشاركة في دورة المعرض المقبلة. ونحن نعد أنفسنا لتنظيم أكبر اصدار في تاريخ هذا الحدث وقد بدأنا التخطيط لتنفيذ عدد أكبر من النشاطات بناءَ على الأفكار التي اكتسبناها من الدورة السابقة بالتنسيق مع خبراء الصناعة".

وأضاف:" نأمل أن نقدم برنامجاً لا مثيل له للزوار والمشاركين من شأنه ان يساهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة لإصحاب الهمم."

#بياناتحكومية

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