ضمن إطار توسّعة منطقة ليونزجيت التابع لها

الوجهة تقدّم أسرع أفعوانية دوّارة في العالم مستوحاة من سلسلة أفلام الحركة" ناو يو سي مي" كما تضيف أول أفعوانية في العالم مستلهمة من أجواء فيلم التشويق والإثارة "جون ويك"

فندق ليجولاند الأول في المنطقة سيقدم إقامة مميزة في غرف بطابعٍ خاص تتسع لعائلات من خمسة أفراد

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت دبي باركس آند ريزورتس، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية الرائدة والتابعة لـدبي القابضة، عن افتتاح أول أفعوانية في العالم مستوحاة من أجواء سلسلة أفلام الحركة والإثارة "جون ويك" من إنتاج شركة "ليونزجيت" بالإضافة إلى إطلاق الأفعوانية الدوّارة وحيدة العربة الأسرع في العالم أيضاً وهي المستلهمة من سلسلة أفلام الحركة "ناو يو سي مي"، وذلك في 21 يناير المقبل ضمن منطقة "ليونزجيت" في "موشنجيت دبي"، أكبر منتزه ترفيهي يحاكي عالم هوليوود في المنطقة.

وتتيح الوجهة الترفيهية المتكاملة لعشاق السلسلتين الشهيرتين "جون ويك و "ناو يو سي مي" الاستمتاع بتجارب غير مسبوقة في لعبتي الركوب الترفيهيتين اللّتان حطمتا أرقاماً قياسية عالمية، ليكون موشنجيت دبي أول منتزه ترفيهي في العالم يضمّ العدد الأكبر من الأفعوانيات في الشرق الأوسط بما فيها هاتين الأفعوانتين الأحدث على الأطلاق.

كما تفتتح دبي باركس آند ريزورتس في اليوم نفسه فندق ليجولاند الوحيد في المنطقة، الذي يوفّر لجميع أفراد العائلة أوقات متميزة ويحوّل حدائق ليجولاند دبي إلى منتجعٍ متكامل يقدم مغامرات مستوحاة من عالم ليجو، بما فيها حديقة ليجولاند الترفيهية وحديقة ليجولاند المائية وفندق يضم 250 غرفة بطابع خاص بالكامل ويمكن أن تتسع كلٌ منها لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد.

وتعليقاً على هذه الإضافات الجديدة، قال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع السفر والسياحة، بفضل ما تقدّمه من مشاريع ومعالم مذهلة. ويُعدّ افتتاح أول أفعوانية مستوحاة من أفلام جون ويك وأسرع أفعوانية دوارة في العالم والفندق الوحيد المُستوحى من عالم ليجو دليلاً على تنوع وغنى التجارب الترفيهية في الإمارة. ونثق بأن هذه العروض الجديدة ستثري إمكانيات دبي التنافسية، بصفتها واحدة من أهم وجهات السياحة في العالم".

وتحتضن دبي باركس آند ريزورتس أكثر من 100 لعبة ركوب مذهلة والعديد من وجهات الجذب التي حطّمت أرقاماً قياسية، بالإضافة إلى الأفعوانيات والعروض الترفيهية المباشرة، مع إمكانية مقابلة الشخصيات المفضّلة، لتكون وجهةً مثالية لاختبار تجاربٍ لا تنُسى لزوارها من حول العالم ومن جميع الأعمار.

تُعد دبي باركس آند ريزورتس الوجهة الترفيهية المتكاملة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتضم الوجهة ثلاث منتزهات ترفيهية تحفل بالتشويق، إضافةً إلى متنزه مائي مميز وفندق ومطاعم رائعة.

لمزيد من المعلومات و شراء التذاكر من 21 يناير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaiparksandresorts.com أو يرجى التواصل مع مركز خدمة دبي باركس آند ريزورتس800-AMAZING لتجربة أسرع أفعوانية دوارة في العالم وأول أفعوانية مستوحاة من سلسلة جون ويك والفندق الوحيد في المنطقة المستوحى من عالم ليجو.

#بياناتحكومية

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لمحة حول دبي باركس آند ريزورتس™

تُعد دبي باركس آند ريزورتس الوجهة الترفيهية المتكاملة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتضم الوجهة موشنجيت™ دبي، حديقة ليجولاند الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية، وفندق ليجولاند، وبوليوود باركس™ دبي. تشمل موشنجيت™ دبي، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود، أكبر عدد من الأفعوانيات في الشرق الأوسط ومجموعة من المعالم والألعاب الغامرة المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود السينمائية، وبوليوود باركس™ دبي، المنتزه الترفيهي الأول من نوعه الذي يقدم مجموعة من الألعاب والمعالم والعروض الترفيهية المباشرة المستوحاة من أشهر أفلام بوليوود، فضلاً عن منتجع ليجولاند المتكامل الذي يقدم للضيوف مغامرات مستوحاة من عالم ليجو، بما فيها حديقة ليجولاند الترفيهية التي توفر تجارب فريدة وتفاعلية للعائلات من ألعاب ليجو الشهيرة وسط أجواءٍ مرحة، وحديقة ليجولاند المائية، أول حديقة مائية مصممه خصيصاً للعائلات والأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 2 -12 سنة في المنطقة، وفندق ليجولاند الذي يضم 250 غرفة ذات طابع خاص بالكامل ويمكن أن تتسع لعائلة مكونة من خمسة أفراد.

ويمكن للضيوف الإقامة في لابيتا™، دبي باركس آند ريزورتس، أوتوغراف كوليكشن، وهو عبارة عن فندق عائلي مبني على الطراز البولينزي تابع لمجموعة فنادق ماريوت الدولية.

وترتبط كامل الوجهة مع بعضها من خلال ريفرلاند™ دبي، وهو مركز ترفيهي مجاني الدخول يصحب زواره في رحلة عبر مجموعة من المواقع الشهيرة من جميع أنحاء العالم مثل القرية الفرنسية والممر الخشبي ذا بورد ووك وبوابة الهند وشبه الجزيرة، ما يضمن لعشاق التصوير الخلفية الأمثل لالتقاط صور استثنائية والاستماع بأوقات مفعمة بالاسترخاء وتجديد الطاقة بصحبة العائلة والأصدقاء.

وتستأثر الوجهة بموقع مثالي قرب المخرج رقم خمسة على شارع الشيخ زايد في دبي، وعلى بعد 15 دقيقة عن عين دبي، وبين مطاري دبي وأبوظبي الدوليَين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaiparksandresorts.com

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لمحة حول دبي القابضة للترفيه

تُعد دبي القابضة للترفيه إحدى أكبر المجموعات التّرفيهية المتنوعة في المنطقة، وهي ملتزمة بترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات السّياحية في العالم، لما تقدمه من مجموعة متنوعة من الوجهات ومعالم الجذب السياحي تلبي تطلعات الجميع من سكان وزوار في الإمارة. وتضمّ محفظة دبي القابضة للترفيه كلاً من عين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم؛ ودبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة على مستوى المنطقة والقرية العالمية، إحدى أعرق الوجهات السياحية في دبي افتتحت أبوابها في عام 1997؛ وكوكاكولا أرينا، أكبر قاعة مغطّاة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط؛ والشبكة الإذاعية العربية، أكبر شبكة إذاعية في المنطقة؛ ومنصة إم بي إن، وهي منصّة تسويقية لمبيعات مواد الوسائط المتعددة وتدير مجموعة متميّزة من أصول الدّعاية الخارجية واستوديوهات الإنتاج المصوَّر ورعاية الفعّاليات والأحداث وغيرها من الأنشطة؛ وروكسي سينما، التي تمنح زوّارها تجربة سينمائية فاخرة؛ بالإضافة إلى ذا جرين بلانيت دبي، الوجهة السّاحرة التي تمتد على أربع طوابق توفّر تجربة ممتعة تحاكي بيئة الغابات الاستوائية وتضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات؛ إلى جانب حديقة لاجونا ووتر بارك في لامير، التي تضم جهاز محاكاة ركوب الأمواج WaveOz180 الوحيد في الخليج العربي وأفعوانية الطوافة العائلية والوحيدة في المنطقة.

لمحة حول ليونزجيت

توفر ليونزجيت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرموز: NYSE: LGF.A, LGF.B) مجموعة فريدة ومتنوعة من وسائل الترفيه في جميع أنحاء العالم، حيث تجمع تحت مظلتها منصة ستارز التي تقدّم خدمة الاشتراك المتميزة لمشاهدة البرامج التلفزيونية إلى جانب شركة إنتاج الأفلام على مستوى العالم. وتحظى أعمالها السينمائية والتلفزيونية وخدمات الاشتراك على المنصة والخدمات الترفيهية بقاعدة متينة تشمل مكتبة ضخمة تضم 17 ألف عملاً، بالإضافة إلى امتلاكها أكبر مجموعة من ملكيات الأفلام والمسلسلات كجهة إنتاجية مستقلة. وتعدّ ليونزجيت شركة عصرية رائدة تعتمد التقنيات الرقمية وتلتزم بمفاهيم الابتكار، وتقدّم العلامة مفهوماً جريئاً وأصيلاً للأعمال الترفيهية بلمحات قريبة من واقع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

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