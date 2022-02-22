دبي، الإمارات العربية المتحدة – رفعت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة، تقريراً إلى المساهمين عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، محققةً صافي ربح قدره 56.4 مليون درهم إماراتي.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة خلف أحمد الحبتور عن سعادته بالأداء القوي الذي حققته دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين خلال عام 2021، مسلِّطاً الضوء على النتائج القوية على مستوى الاكتتاب، وعلى الإرباحية العالية، مع بلوغ نسبة الزيادة السنوية 2.4 في المئة.

وأضاف: "تمكنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، منذ انطلاقتها، من الحفاظ على أداء إيجابي، وتلتزم دائماً بتقديم عوائد متزايدة للمساهمين سنوياً".

تابع الحبتور: "هدفنا هو توسيع امتدادنا، ونحن ندرس باستمرار طرقاً لتنمية أعمالنا في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال التعويل على الإمكانات الابتكارية للفريق وعلى الخدمات المتنوعة التي تقدّمها دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين".

واختتم قائلاً: "التغلب على التحدّيات هو جزءٌ من عملنا اليومي في شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، ولا وجود لكلمة مستحيل في قاموسنا. نبدأ عام 2022 بتفاؤل ونركّز على التقدم، وتجديد التزامنا بتأمين أفضل الخدمات لعملائنا مع حماية مصالح مساهمينا".

النتائج المالية الرئيسية

إجمالي الأقساط المكتتبة

في عام 2021، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لدى دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 301.2 مليون درهم، مسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020، حيث بلغ 317.2 مليون درهم، وذلك بسبب تداعيات الجائحة.

معدل الاحتفاظ بالأقساط

بلغ إجمالي معدل الاحتفاظ بالأقساط 36.0 في المئة في عام 2021 مقارنةً بـ33.3 في المئة في الفترة نفسها من عام 2020.

صافي إيرادات الاكتتاب

في عام 2021، ازداد صافي إيرادات الاكتتاب في شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.5 في المئة مسجِّلاً 56.0 مليون درهم، مقابل 53.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.

النفقات العامة والإدارية

في عام 2021، بلغت النفقات العامة والإدارية 26.0 مليون درهم، محافِظةً على المستوى عينه تقريباً كما في الفترة نفسها من عام 2020 حيث سجّلت 25.7 مليون درهم.

صافي الأرباح

ازداد صافي الأرباح بنسبة 2.4 في المئة مسجِّلاً 56.4 مليون درهم في عام 2021، مقارنةً بـ55.0 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.

الأرصدة النقدية

بلغت الأرصدة النقدية 137.7 مليون درهم في 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بـ97.9 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020.

الاستثمارات

ارتفع إجمالي الاستثمارات، ومن ضمنها الأرصدة النقدية والمصرفية، والاستثمارات في الأسهم وأدوات الاستدانة والعقارات، بنسبة 30.2 في المئة، لتصل إلى 777.5 مليون درهم في 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بـ597 مليون درهم في عام 2020.

مجموع الأصول

ارتفع مجموع الأصول بنسبة 15.6 في المئة مسجِّلاً 1.07 مليار درهم في 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بـ 930.9 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020.

القيمة المالية للمساهمين

ازدادت القيمة المالية للمساهمين بنسبة 34 في المئة لتصل إلى 679.3 مليون درهم في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بـ 506.9 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020.

أرباح السهم الأساسية والمخففة وصافي الأرباح

ازدادت أرباح السهم الأساسية والمخففة بنسبة 2.1 في المئة مسجِّلةً 0.49 درهم نتيجةً لتحقيق صافي أرباح بقيمة 56.4 مليون درهم في عام 2021، مقارنةً بأرباح السهم الأساسية والمخففة التي بلغت 0.48 درهم نتيجةً لصافي الأرباح الذي بلغ 55.0 مليون درهم العام الماضي.

قال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: "خلال العام المنصرم الذي ساده الالتباس بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، تمكنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من تحقيق نتائج قوية. فعلى الرغم من الظروف المعاكسة، تأقلمت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين سريعاً مع التغيرات في المشهد العام. ويعود الفضل في ذلك إلى ثقة شركائنا في العمل وعملائنا، وتفاني فريقنا واجتهاده".

أضاف: "أجرت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تعديلاً في رؤيتها للتحول من دعم العملاء إلى إسعاد العملاء، وفي هذا الإطار بذلت كل ما بوسعها من أجل التسريع في تنفيذ خططها للأتمتة والرقمنة بهدف تقديم خدمات متواصلة من دون تقطّع. وكانت لهذا الوصول الآمن عن بعد أهمية قصوى خلال الجائحة".

واخاتم قائلاً: "في المرحلة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية لزيادة القيمة التي يحصل عليها المساهمون إلى الحد الأقصى، إضافةً إلى دعم عملائنا".

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دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين

تأسست شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين التي تُعتبَر من شركات التأمين الرائدة في دبي، في عام 1991 وتملك فرعاً في أبو ظبي. تُقدّم الشركة خدمات التأمين في ميادين عديدة ومتنوّعة تشمل السيارات، والتأمين الطبي، والسفر، والتأمين على المنزل، وغيرها من خدمات التأمين التجاري المختلفة مثل التأمين الطبي والتأمين على الحياة للمجموعات، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري، والتأمين العقاري، والتأمين على الديون. يقدّم لكم فريق الخبراء المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين أفضل بوالص التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بالشركات الأخرى العاملة في القطاع. وتساهم خدمات المطالبات التي تتسم بالسهولة والسلاسة بعيداً عن المنازعات في تعزيز العلاقة المتبادلة مع العملاء. تضع دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي والقيمة في قائمة أولوياتها، وتسعى إلى تصميم حلول خلاّقة ومكيَّفة استناداً إلى فهم شامل للعملاء واحتياجاتهم في مجال الحماية والتأمين. وقد عملت الشركة، بعد التغيير في إدارتها في مطلع عام 2021، على توسيع منصّات التوزيع، وانخرطت في شراكات استراتيجية لتحفيز النمو.

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