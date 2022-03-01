الاستراتيجية الجديدة تشمل عملية توظيف وسياسة ترقية محايدتيْن، وتحديثات في إجازة الأمومة وفرص تدريب إضافية للموظفات

سيُشرِف مجلس التنوع والمساواة والشمولية في دبي القابضة الذي أُطلِق مؤخراً على تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسيْن

دبي القابضة تعقد أول فعّالية افتراضيّة من نوعها يوم 8 مارس خلال اليوم العالمي للمرأة 2022 لتسليط الضوء على المواهب الرائدة في المجموعة وخبرات الموظّفات عبر مختلف القطاعات الحيوية في دبي.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "دبي القابضة"، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، اليوم عن إطلاق استراتيجية وإطار عمل المساواة بين الجنسيْن عبر المجموعة، والتي تشتمل عمليات توظيف محايدة وسياسات ترقية محايدتيْن وتحديثات في إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إطار عمل يُتيح للموظفات الحصول على المزيد من فرص التدريب والتطوير.

وكانت دبي القابضة واحدة من أولى المؤسسات التي وقّعت على التعهد بتسريع التوازن بين الجنسيْن في القطاع الخاص في الإمارات وذلك في يناير 2022. وستعتمد المجموعة نهجاً مراعياً للتكافؤ بين الجنسيْن من خلال تبني سياسات واستراتيجيات شاملة تدعم بيئة عمل ومجتمع يوفر فرصاً متساوية للجنسيْن. كما أطلقت المجموعة مجلس التنوع والمساواة والشمولية المكوّن من 15 عضواً والذي سيشرِف على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وقياس وإعداد التقارير حول التقدّم المُحرز فيها على مستوى المجموعة.

وفي هذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لـــــمجموعة دبي القابضة: "في إطار التزامنا الطويل الأمد بتوفير بيئة عمل شاملة ومتوازنة بين الجنسيْن، فإننا فخورون بالإعلان عن إطلاق إطار عمل الشمولية والمساواة بين الجنسيْن في دبي القابضة، والذي لا يستند فقط على نتائج أحدث الدراسات الإقليمية والعالمية، بل أيضاً على استطلاع آراء موظفينا، كما أنه يأتي تتويجاً لسنوات من الخبرة في تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. وانطلاقاً من كوننا شركة مسؤولة تعمل ’من أجل حياةٍ أفضل‘، نسعى جاهدين لتوفير بيئة عمل تتميّز بالتنوّع والشمولية، وأنا على ثقة أنه من خلال إطار عمل الشمولية والمساواة بين الجنسيْن سنمكِّن موظفاتِنا الموهوبات وندعم طاقاتهن وإمكاناتهن لتصلن الى نجاحاتٍ أكثر، وبالتالي نُساهم في أجندة تحقيق المساواة بين الجنسيْن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نصبح نموذجاً يُحتذى به للشركات حول المساهمة بدورٍ فاعِل في التغيير لدعم المساواة بين الجنسيْن في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

ويشتمل إطار عمل واستراتيجية المساواة بين الجنسيْن في دبي القابضة على ثلاث ركائز أساسية هي برنامج "أكسيليريت"، وبرنامج "إمباكت" وبرنامج "رييتش".

يركِّز برنامج "أكسيليريت" على استقطاب أفضل المواهب وتسريع تنميتها والحفاظ عليها، وتوفير فرص التطوير من أجل تعزيز المسيرة المهنية للموظّفات ذوات الأداء المتفوق عبر المجموعة. وستسهِم مبادرات مثل "برنامج التدريب من دبي القابضة" الذي أطلقته المجموعة في 2021 في تحقيق ذلك، جنباً إلى جنب مع المبادرات التي سيتم طرحُها لاحقاً.

أما برنامج "إمباكت" فيركز على التأثير من خلال تنفيذ عمليات وأنظمة وسياسات الشمولية لتحقيق أعلى مستويات الأداء بالنسبة للموظفين وشركات المجموعة ككُل. وقد قامت المجموعة بتحديث سياسات الموارد البشرية الحالية وسَن أُخرى جديدة بما يتوافق مع قوانين ولوائح المساواة بين الجنسيْن التي أقرّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من اعتماد عملية توظيف محايدة، وصولاً إلى تسهيل عودة الموظفات بعد إجازة الأمومة، والتي بدأ تطبيقُها منذ شهر يناير من عام 2022.

وتَنُص السياسة الجديدة أنه عند الانتهاء من إجازة الأمومة المُقدّرة بـ 90 يوماً تقويمياً، سيكون لدى الموظّفة خَيار العمل عن بُعد لمدة شهرٍ كامل. وستتاح للموظفات خلال إجازة الأمومة الفرصة للاستفادة من فرص التدريب والتطوير الإضافية لتسهيل عودتهن إلى العمل.

أما الركيزة الثالثة من الاستراتيجية فهي برنامج "رييتش"، ويهدف إلى تعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية من خلال الشراكات والمنتجات والخدمات التي تستند على المساواة بين الجنسيْن، وذلك عبر سلسلة من الحملات والفعّاليات.

وستنظم دبي القابضة خلال اليوم العالمي للمرأة 2022 أولى مبادراتها في عام 2022، وهي فعالية "Women of Tomorrow" الافتراضية، والتي ستُقام يوم 8 مارس 2022 بين الساعة 2:00 و 4:00 عصراً، وستتيح الفعّالية للحضور فرصة لقاء والتواصل مع رائدات ورواد من شركات دبي القابضة والقطاعات المختلفة. وسيكتسب المشاركون في الفعّالية من شركاء دبي القابضة وموظّفيها وعموم الحاضرين لها وممثّلي الشركات المملوكة لرائدات أعمال والمشاركين من الخريجين والطلاب والمجتمع ككل، رؤىً عميقة في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية التي تعمل بها المجموعة، وسيتعرفون على الأسباب الكامنة وراء نجاح أحد أكبر شركات الاستثمارات المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن التسجيل الآن لفعالية "Women of Tomorrow" الافتراضية من دبي القابضة عبر هذا الرابط.

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نبذة عن دبي القابضة

تعدّ دبي القابضة شركة عالمية متنوعة الأنشطة تمارس أعمالها في 13 دولة حول العالم، وتضمّ تحت مظلتها أكثر من 20 ألف موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وتدير المجموعة محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم والتجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من أربع شركات رئيسية هي: دبي القابضة للعقارات، وهي إحدى أكبر الجهات المالكة للأراضي وأحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي؛ ودبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 10 مجمّعات تجارية و20 وجهة للبيع بالتجزئة و15 مُجمّع سكني تساهم بمجملها في دعم الأنشطة التجارية والسياحية وتوفير تجارب معيشية غنية للقاطنين في الإمارة؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير مشاريع ضيافة رائدة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة إضافة إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التّابعة لدبي القابضة ؛ بالإضافة إلى شركة دبي القابضة للترفيه، والتي تضم أبرز الوجهات السّياحية في الإمارة بالإضافة إلى أهم مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة في دبي، مثل عين دبي والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس و شبكة الإذاعة العربية وروكسي سينما وغيرها.

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سلمى المدهون

مديرة الاتصال المؤسسي

دبي القابضة

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salma.madhoun@dubaiholding.com

ديمة عبدالله

مدير ة علاقات عامة

برنزويك

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