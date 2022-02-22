بن مسحار: نتطلع إلى تحقيق نقلة جديدة في العمل المؤسسي لمواكبة خطط النادي في نشر ثقافة الرياضات البحرية بين جميع شرائح المجتمع

حمزة مصطفى: سنكرس جميع مرافقنا ومراسينا لخدمة استراتيجية دبي البحرية وجعلها عاصمة للرياضات المائية

دبي: وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضات البحرية في الإمارة، وبي آند أو ماريناز، مشغل مراسي اليخوت والمرافئ الفاخرة ذات المواصفات العالمية، والتابعة لمجموعة دي بي ورلد، اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، وتنسيق الجهود لتطوير جميع أنواع الأنشطة والفعاليات، ودعم الخطط التطويرية في مختلف مجالات الرياضات المائية.

تم توقيع الاتفاقية خلال احتفالية في مقر عمليات بي آند أو ماريناز في ميناء راشد، من قبل كل من سعادة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في بي آند أو ماريناز، بحضور راشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، عضوي مجلس إدارة النادي، وعدد من الضيوف.

تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية و"بي أند أو ماريناز" في إطار الخطة الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021-2027، والرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، سعياً إلى خلق بيئة جاذبة لمختلف شرائح المجتمع، وتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضات المائية، ومواصلة تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في الإمارة، وفقًا لأعلى المعايير، إضافة إلى تطوير الأنشطة الرياضية والفعاليات.

وستعزز هذه الشراكة الدور الفعّال لكل من نادي دبي للرياضات البحرية، و "بي أند أو ماريناز" في دعم رياضة الإبحار بالقوارب في الإمارة وتطويرها للوصول إلى العالمية، وزيادة تمثيل دبي في البطولات الأولمبية، إضافة إلى تأسيس المدارس والأكاديميات البحرية، لصقل المواهب، وتأهيل المدربين واللجان الفنية، وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، وتنفيذ العمليات اللوجستية للفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

وقال سعادة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: "منذ انطلاقتنا عام 1988 ونحن نسعى إلى نشر ممارسة الرياضات البحرية في الإمارة وتعميم نمط حياة القوارب واليخوت، تماشيًا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، باعتبار البحر أحد أهم المزايا التي تتسم بها دبي، ومكونًا راسخًا في موروثها التراثي والثقافي. فشواطئها المثالية ومرافقها البحرية المتنوعة، تشكل وجهة جاذبة للزوار والسياح في الإمارة، ولا يمكننا تحقيق النجاح الذي وصلنا إليه من دون تعاوننا مع الجهات الرائدة في دبي، وعلى رأسها مجموعة دي بي ورلد عبر شركة بي أند أو ماريناز التابعة لها، والتي تقدم لنا دعمًا لامحدودًا وبشكل متواصل، من أجل رفع مكانة دبي كوجهة سياحية بحرية لليخوت، بمتابعة مباشرة من سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد، وفريق عمله المتميز، الذي يقدم جهودًا استثنائية لتحقيق استراتيجية دبي البحرية، وتطوير المجتمع المحلي عبر حضورها المتميز في المجال الرياضي البحري."

وأضاف بن مسحار: "سوف تسهم اتفاقية التعاون هذه في تعزيز مكانة دبي العالمية في مجال الرياضات البحرية، وصدارتها في العديد من المؤشرات الدولية، عبر تأسيس وإطلاق المبادرات المبتكرة والرائدة، والاستفادة من الإمكانات المشتركة لكلا الجانبين، وتحفيز مختلف شرائح المجتمع على استكشاف الفرص لممارسة هواياتهم الرياضية، وتنمية المواهب وصقل المهارات وتطوير الكوادر في مختلف مجالات الأنشطة البحرية."

من جهته قال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في"بي آند أو ماريناز": "تعتبر الشراكة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمرًا رئيسًا لنجاحنا في أن نكون مزودًا متكاملًا في مجال الرياضات البحرية والقوارب واليخوت الفاخرة، فقد شكلت جهودنا في تعميم هذه الثقافة، ودعمنا واستضافتنا للعديد من الفعاليات الرياضية، ولاسيما إحياء السباقات التراثية، محفزات لتحويل دبي إلى عاصمة إقليمية لهذه الأنشطة. وقد استفدنا بشكل كبير من رصيد إنجازاتنا وما وصلت إليه دبي من سمعة مرموقة خلال السنوات الماضية، في تحقيق العديد من النجاحات، واستضافة سباقات دولية كبرى للقوارب الشراعية. ونؤمن أن ما نقوم به في"بي أند أو ماريناز" على صعيد خطط وفعاليات الرياضات المائية يُعد امتدادًا للجهود التي بذلتها إدارة النادي، وسيسهم التعاون بيننا، وتكريس مرافقنا المتطورة والحديثة في ميناء راشد وباقي مراسي اليخوت والقوارب التي نديرها، في إحداث نقلة نوعية تجعل من دبي مركزًا عالميًا للرياضات المائية واليخوت الفاخرة."

وتشكل اتفاقية التعاون بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية و "بي أند أو ماريناز" دافعًا لتحقيق العديد من النجاحات عبر التنسيق المشترك في مختلف المشاريع، من بينها إنشاء أكاديمية متخصصة في رياضة القوارب الشراعية الحديثة، وتأهيل الفرق المحترفة للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى فتح المجال لتقديم الدعم الكامل لإنجاح المبادرات المبتكرة، والمشاركة في تنظيم جميع الفعاليات التي تنفذها الشركة، وتوفير فرص النجاح التنظيمية والفنية لها.

#بياناتشركات

-انتهى-

لمحة عن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

يعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحد الصروح الرياضية البحرية المتميزة في الشرق الاوسط والنادي الاعرق والرائد في هذا المجال منذ عام 1988 حيث حصل على عضوية المنظمة الرياضية الاولى في مجال الرياضات البحرية الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي ام) عام 1991 ثم اصبح الجهة المسئولة عن الرياضات البحرية في إمارة دبي بمرسوم أميري عام 1994 ليواصل جهوده في تطوير الرياضات البحرية بمختلف انواعها وإحياء الموروث الشعبي لدولة الامارات العربية المتحدة والمتمثل في سباقات السفن والقوارب المحلية.

لمحة عن مراسي "بي آند أو"

تعمل مراسي "بي آند أو"، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، على تطوير مراسٍ عالمية المستوى لليخوت والسفن السياحية، والتي تشمل خدمات الضيافة لكل من أصحاب اليخوت والربابنة والنزلاء والمقيمين. بعد التجربة الناجحة لمرسى ميناء راشد في دبي والتي تتمثل في تجهيز أرصفة لاستقبال مجموعة من أكبر يخوت العالم، وسّعت مراسي "بي آند أو" إدارتها وعملياتها لتشمل أربعة مراسٍ جديدة في دبي. وتواصل الشركة جهودها للتوسع في إنشاء وجهات ترفيهية جديدة لجذب عشاق اليخوت والمقيمين والسياح على حد سواء.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نويل فرانسيس

تنفيذي الصحافة والإعلام

إدارة الاتصال المؤسسي

موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات

هاتف: 8897739 4 971+

متحرك: 4039833 56 971+

Noel.Francis@dpworld.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022