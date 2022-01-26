-عبد الفتاح المر (OBSIDIER) باميز مواقع الداون تاون.

- نستهدف التعاقد مع ماركات عالميه.

- تصميم المشروع على شكل ماسه ستجعله احد معالم الداون تاون.

- نستهدف التوسع بالعاصمه وضخ 20 مليار جنيه خلال عامى 2022 و 2023



أطلقت شركة دبى للتطوير احدث مشروعاتها (OBSIDIER) بالعاصمه الاداريه الجديده وذلك بمستهدف بيعى يتجاوز ال5 مليارات جنيه وقد تعاقدت الشركه مع مجموعه مختاره من كبار شركات الاداره و الاستشاريين الهندسين للخروج بمنتج عقارى مختلف وفريد وغير تقليدى.

اوضح عبد الفتاح المر رئيس مجلس الاداره ان مشروع (OBSIDIER) يقع بأميز المواقع بالداون (الابراج السياحيه داون تاون) فى قلب النهر الأخضر مباشرة بإطلالة الكاتدرائية والبرج الايقونى و اكبر مساحه خضراء مفتوحه ويصنف المشروع بمتعدد الانشطه (تجارى ادارى طبى فندقى) وتبلغ المساحه الاجماليه له 13.5 الف متر مربع ويتكون من 27 دور بواقع 1000 وحده مابين 660 وحده ادارى طبى فندقى و220 وحده تجارىه وتقدر التكلفة الاستثماريه للمشروع بنحو 4 مليار جنيه. وبنظم تقسيط مختلفه منها 10%مقدم و7سنوات و15%على 8سنوات و20% و9سنوات تصل ل 12سنه تقسيط.

وكشف المر عن التعاقد مع مكتب الاستشارى المهندس محمد طلعت لعمل التصميمات الهندسية والانشائيه الاستشارية للمشروع هذا بجانب التعاقد مع اكبر شركات الاداره عالميا حيث تعاقدت الشركه مع (Business Concierge) لإدارة الجزء الادارى وشركة (Mission 235) لإدارة المحال التجارية وهى من اكبر شركات الاستشارات وتأجير المبانى التجاريه وأضاف رئيس مجلس الاداره ان شركة دبى تستهدف التعاقد مع اكبر الماركات العالميه حيث جارى التفاوض مع عدد منها لافتا إلى أن التصميم المعماري للمشروع تصميم متميز وفريد من نوعه حيث يتخذ شكل الماسه لذا سمى بالماسه السوداء وهو حجر بركانى أقوى من الماسه بأربع أضعاف كما أن كل زاويه بالمشروع لها اطلاله على معلم من معالم الداون تاون فليس للمشروع اية إطلالات خلفيه مما يجعله مختلف عن باقى المشروعات المجاوره له.

وكشف عبد الفتاح المر عن الخطه التوسعية للشركه والتى تستهدف من خلالها استثمار ما يقارب من 20 مليار جنيه بالعاصمه الاداريه الجديده خلال عامى 2022/2023 حيث جارى التفاوض مع شركة العاصمه الاداريه الجديده لشراء قطعة ارض لتنفيذ مشروع سكنى وتكوين محفظة اراضى تستطيع الشركه من خلالها تنفيذ حزمه من المشروعات بالعاصه الاداريه ومن المقرر ضخ حوالى مليار جنيه كأستثمارات خلال العام الحالى 2022 فى مشروعات الشركه.

وقال عبد الفتاح ان الشركه تسعى جاهده فى المشاركه فى تنفيذ المخطط التنموي للدوله ومواكبة تحركاتها الاستثماريه ولاسيما العاصمه الاداريه الجديده التى باتت مشروع الدوله الأول والتى أولت له كل الاهتمام ليكون قبلة العقار ليس لمصر فقط بل للعالم بأكمله مضيفا أن الجمهوريه الجديده( العاصمه الاداريه الجديده ) ستكون نقله نوعيه تغير خريطة الاستثمار فى مصر وتضعها فى مصاف الدول الجاذبه للاستثمار.

الجدير بالذكر ان مشروع (OBSIDIER) ثانى مشروعات شركة دبى بعد مشروعها الأول Capital Dubai Mall وهو عباره عن مجمع ترفيهى تجارى بموقع متميز بالR7 بإطلالة مباشره على المحور المركزى والممشى السياحى (الشانزليزيه) وهو منفذ على مساحة 3.5 فدان بمساحه بنائيه 5700 متر مربع للدور الواحد ويتكون من 2 بدروم وأرضى وأول علوى اطلاله على لاند سكيب وثانى علوى(Food Court) على مساحة 2500 متر بالاضافه لمساحات خارجيه لخدمة المحال التجارية وهو المول الأكبر بالمنطقة ويخدم 42 كمباوند وقد وضعت الشركه انظمه سداد مرنه ومتعدده منها 10% مقدم و6 سنوات تقسيط ايضا 15% مقدم و7 سنوات تقسيط بالاضافه الى 20% مقدم و 8 سنوات تقسيط وقد تعاقدت الشركه مع مكتب حافظ (consulting) لعمل التصميمات الهندسيه والانشائيه للمشروع وقد نجحت الشركه فلى بيع قرابة ال65% واضافة المر ان الشركه تسعى خلال السنوات القادمه الاستمرار فى تحويل وتطوير معنى الحياة من خلال مشروعاتها ذات الرساله والمضمون وأضاف انaالشركه منذ 1997 اوجدت فكرة التطوير العقارى بمنطة الدلتا وخلق مجتمعات حضارية متكاملة وانهينا أكثر من 140 مشروع بمختلف المحافظه وكانت أول خطوه للانتقال للعاصمه الاداريه الجديده حيث أهميتها وموقعها الاستراتيجي.

#بياناتشركات

-انتهى-

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