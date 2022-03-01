الشركة تقدم هذا البرنامج لتؤكد أن رضا عملائها وسعادتهم يأتي على رأس أولوياتها

دبي - الإمارات العربية المتحدة: بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة الذي يصادف العشرين من شهر مارس، أعلنت داماك العقارية عن إطلاق "برنامج الصيانة الوقائية المخططة" بنجاح، تأكيداً على التزامها الراسخ بسعادة عملائها وكسب ثقتهم ورضاهم.

وكانت داماك قد وضعت هذا البرنامج لضمان حماية السكان من أي متاعب قد تنجم عن الأنظمة الداخلية للمباني، بما في ذلك أجهزة التكييف وتمديدات الصرف الصحي والمشاكل الكهربائية والتقنية الأخرى. وتقدم الشركة من خلال هذا البرنامج خدمة الصيانة المجانية، لاسيما وأنه صُمم لضمان تقديم معالجة فورية لأي خلل قد يصيب تلك الأنظمة، بالإضافة إلى منع وقوع الأعطال المستقبلية.

وستكون هذه الخدمات متاحة للشقق السكنية ضمن مشاريع داماك، حيث تم تقديم الصيانة لأكثر من 10 آلاف وحدة حتى الآن منذ إطلاق البرنامج في منتصف العام الماضي 2021. يمكن لأصحاب المنازل والسكان الاستفادة من هذا النظام من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي أعطال قد تصيب الأنظمة، بما يضمن الاستمتاع بالمرافق والخدمات على النحو الأمثل، والعيش من دون أي متاعب تتعلق بوحداتهم السكنية.

في هذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، النائب الأول للرئيس في داماك: "إن رضا العملاء وسعادتهم يأتي على رأس أولوياتنا في داماك العقارية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإدارة علاقات العملاء وإدارة المباني والمجتمعات السكنية. نهدف من خلال تطبيق برنامج الصيانة الوقائية المخططة إلى إسعادة العملاء وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، كما نسعى من خلاله إلى تحقيق فائدتين تتمثلان في تقديم خدمة سريعة من دون أي متاعب للسكان، وضمان عدم ظهور الأعطال في المستقبل".

وتماشياً مع التزامها الدائم بضمان رضا العملاء وإسعادهم باستمرار، كانت إدارة علاقات العملاء في داماك العقارية قد أطلقت حملة "داماك كيرز" في النصف الثاني من العام الماضي 2021. في إطار تلك الحملة التي استمرت لمدة شهر، تم إنشاء "منصات داماك كيرز" في مواقع مختلفة من مشاريعها في دولة الإمارات، لتوفير بيئة مثالية تجمع موظفي الشركة والسكان، حيث تمت مناقشة القضايا والمشاكل التي يواجهها السكان ضمن وحداتهم السكنية.

وأضاف ماكلوغلين: "نهدف من خلال الأنشطة والحملات التي نطلقها في داماك، مثل حملة "داماك كيرز" ومبادرة برنامج الصيانة الوقائية المخططة، إلى الارتقاء بخدماتنا، وتعزيز علاقاتنا المتميزة مع عملائنا عبر الاستجابة السريعة لمتطلباتهم، وحل مشاكلهم بسهولة وسرعة وشفافية".

يشار إلى أن مبادرة برنامج الصيانة الوقائية المخططة قد تم إطلاقها على مراحل، حيث تواصلت الشركة مع العملاء من خلال قنوات عديدة، بما في ذلك البريد الإلكتروني وتطبيق "واتس آب" والمكالمات الهاتفية ونشر الإشعارات في المواقع، فضلاً عن الزيارات المنزلية المباشرة وإجراء استطلاعات الرأي، لضمان الاطلاع على أي مشاكل وتقديم الحلول المناسبة لها.

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