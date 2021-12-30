المتجر الفريد يمتد على مساحة 60 متراً مربعاً ويضم غرفة خاصة بكبار الشخصيات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن «الغاليريا بجزيرة المارية» عن إثراء مجموعته من متاجر المجوهرات والإكسسوارات الفاخرة من خلال افتتاح متجر «ميسيكا». وتشتهر دار المجوهرات الباريسية الرائدة «ميسيكا» بحرفيتها وخبرتها العريقة في ابتكار أجمل التصاميم العصرية للمجوهرات الفاخرة والثمينة باستخدام أفضل الأحجار الكريمة والألماس المميز.

يمتد أول متجر «ميسيكا» الأول من نوعه في إمارة أبوظبي على مساحة 60 متراً مربعاً، ويضم غرفة خاصة بكبار الشخصيات للاستعراض وتجربة التصاميم المختلفة بشكل خاص.

يمتاز التصميم الفريد للمتجر باستخدامه لمجموعة متنوعة من العناصر الثمينة مثل الرخام والأقمشة الفاخرة المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى أجمل تصاميم ورق الجدران التي تتألق بألوان جذابة من الذهب الوردي والأسود والأبيض.

سيعرض المتجر الجديد إبداعات الدار الاستثنائية من المجوهرات الراقية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مجموعات مجوهرات «ميسيكا» الفاخرة.

متجر «ميسيكا» في الغاليريا بجزيرة الماريه

الغاليريا، الطابق الأول

جزيرة الماريه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

للمزيد من المعلومات حول الغاليريا بجزيرة الماريه، يرجى زيارة: www.thegalleria.ae، أو متابعة حسابات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي على العنوان: @TheGalleriaUAE.

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