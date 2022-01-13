ترسيخاً لمكانة الإمارة الرائدة بين الوجهات السياحية "الذكية"

قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي يتبنى أحدث تقنيات الدفع الرقمي غير النقدية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الثقافة والسياحة — أبوظبي مذكرة تفاهم مع "بي باي" (PayBy)، شركة التقنيات المالية المبتكرة، وذلك للمضي قدماً في اعتماد أنظمة دفع غير نقدية ولا تلامسية في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

وتنسجم مذكرة التفاهم هذه مع رؤية أبوظبي لتسريع التحول الرقمي وتطوير نظام مالي قائم على المعاملات غير النقدية، حيث أنها تهدف إلى استخدام حلول الدفع الرقمي غير التلامسية الآمنة والسلسة والمقبولة على نطاق واسع من "بي باي" في الفنادق ومراكز التسوق ومعالم الجذب وغيرها من منشآت السياحة والضيافة في الإمارة، وتقديم تجارب تلبي احتياجات الزوار والسياح والشركاء على حد سواء. كما أنها تحفز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الوجهات السياحية "الذكية".

ويساهم تطبيق حلول "بي باي" في الحد من تداول الأوراق النقدية في مختلف نقاط البيع، بما يواكب الاهتمام العالمي المتنامي بإجراءات الصحة والسلامة.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة تطوير تجربة الزوار والمنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تشكل مذكرة التفاهم مع "بي باي" خطوة استراتيجية نحو تطوير نظام مالي رقمي يجمع بين المرونة والسهولة والأمن، بالتزامن مع تحقيق تطلعات الشركاء والزوار والمجتمع المحلي. ويتماشى اعتماد حلول "بي باي" مع التزامنا بتبني بنية تحتية رقمية حديثة ترتقي بالتجارب والخدمات التي يحظى بها زوارنا من مختلف أنحاء العالم".

وتتميز المعاملات المالية من "بي باي" (PayBy) بمستويات حماية فائقة تستند إلى أفضل التقنيات المتبعة عالمياً، بما في ذلك نظام إدارة الأمن القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاستخدامات غير المصرح بها، والذي يتوافق مع معايير أمن بيانات بطاقات الدفع ((PCI-DSS، وهي "المعيار الذهبي" في هذا القطاع.

وانطلقت شركة "بي باي" لتوفير أرقى معايير الأمان والراحة للعملاء والشركاء ومؤسسات الأعمال، بالتزامن مع دعم التحول الرقمي في الإمارات. وتوفر الشركة خدمات دفع رقمية في المتاجر ونقاط البيع والفنادق وسيارات الأجرة والخدمات المختلفة، وذلك عبر نظام قائم على رمز الاستجابة السريعة لإتمام عمليات المدفوعات غير النقدية دون الكشف عن خصوصية المعلومات.

يذكر أن تدابير التباعد الاجتماعي مهدت الطريق لتسريع نمو حلول الدفع غير التلامسية، مثل "بي باي" التي يمكن تحميل تطبيقها عبر متاجر آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي ستور، أو الموقع الإلكتروني https://www.payby.com/download .

#بياناتحكومية

-انتهى-

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمحة حول شركة: PayBy

شركة رائدة تعمل مجال التكنولوجيا المالية وتمتلك بنية تحتية للدفع الإلكتروني وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ وهي تهدف إلى توفير حلول الدفع السريعة والآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تلتزم الشركة تجاه توفير خدمات مالية موحدة وشاملة لتواكب متطلبات العمل والحياة اليومية، وتحرص الشركة على الاتصال مع كافة الأفراد عبر أنحاء العالم. تتعاون PayBy مع شركاء موثوق بهم عبر مجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات الرائدة ومنصات التجارة الإلكترونية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد الدقاق

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

971507037115+

Mohammed.daqqaq@bcw-global.com

أو

عفاف الشرقاوي

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

+971505027375

afaf.elsharkawy@bcw-global.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022