بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي

محمد هلال البلوشي: نسعى للوصول إلى نظام بيئي رياضي، يتماشى مع رؤية أبوظبي في بناء مجتمع نشيط.

طلال مصطفى الهاشمي: نعمل على إنجاح هذه المبادرة ضمن بيئة تمتاز بمستويات عالية من الراحة والثقة.

البرنامج يستمر أربعة أسابيع ويقدم 380 حصة تدريبية في 12 حديقة عامة.

أبوظبي: تطلق دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مبادرة أكتيف باركس بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، والإدارة المجتمعية لشؤون منطقة الظفرة – أدنوك. وتستمر قرابة أربعة أسابيع بدءاً من 30 ديسمبر ولغاية 26 يناير 2022، وتهدف إلى الحفاظ على اللياقة البدنية في المجتمع، وتشجيع كافة الفئات من مواطنين ومقيمين على المشاركة في ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة واعتمادها كأسلوب حياة، عبر الاستفادة من المرافق المتنوعة التي توفرها الإمارة، كالحدائق العامة والمساحات الخضراء العصرية.

وتشكّل مبادرة أكتيف باركس جزءاً أساسياً من جهود دائرة تنمية المجتمع المستمرة في نشر وتعزيز ثقافة التمارين الرياضية والبدنية لكافة أفراد المجتمع، حيث سيتم تنفيذ 380 حصة تدريبية مجانية في مجال اللياقة البدنية وذلك في 12 حديقة عامة والتي سيديرها نخبة مختصة من المدربين المؤهلين رياضياً.

وتعليقاً على ذلك قال سعادة محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي، لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع : تحرص الدائرة على وضع السياسات والمعايير بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف توفير نظام بيئي رياضي، يتماشى مع رؤية أبوظبي في بناء مجتمع نشيط يلتزم بممارسة الأنشطة الرياضية من جهة، وتنظيم قطاع الرياضة من جهة أخرى، من أجل تمكين أفراد المجتمع من إتباع نمط حياة نشط للنهوض في هذا القطاع عالمياً، لافتاً إلى أن في تنظيم المبادرات الرياضية مستمرة للمساهمة في التنمية والسلام وجعل المجتمع أكثر صحة وسعادة و محافظاً على أنماط الحياة السليمة.

وأضاف سعادته، تتمتع إمارة أبوظبي ببنية تحتية متكاملة، لما تملكه من مقومات جعلتها وجهة مفضلة سواء في تنظيم أو استقطاب كبرى الفعاليات الرياضية، ونأمل أن تساهم مبادرة أكتيف باركس في زيادة مستويات النشاط البدني عند كافة الفئات المجتمعية كونها تسعى إلى مواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام الأفراد لممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة، وحثهم على استغلال المساحات الخضراء المتوفرة

في الوجهات التي تستهدفها المبادرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير توجه المجتمع إلى اعتماد أسلوب حياة نشط للوصول بهم إلى جودة حياة أفضل وروابط اجتماعية أقوى في المجتمع.

ومن جهته، قال سعادة طلال مصطفى الهاشمي مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي، لدى مجلس أبوظبي الرياضي: "يعدّ برنامج أكتيف باركس مبادرةً شاملة مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع، وتهدف إلى تشجيعهم على زيادة النشاط البدني والتمارين الرياضية المنتظمة التي يقومون بها من خلال توفير حصص تدريبية منظمة ومجانية يديرها فريق من المدربين المؤهلين. ونسعى إلى نجاح هذه المبادرة ضمن بيئة تمتاز بمستويات عالية من الراحة والثقة، وهذا ما دفعنا لطرح جدول مخصص للأنشطة يناسب جميع المستويات الرياضية التي يمتاز بها المشاركون في مجموعة من المنتزهات المنتشرة في مجتمعاتهم".

وبإمكان جميع أفراد المجتمع طوال مدة البرنامج الذي يستمر قرابة الشهر المشاركة بمجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية، الصحية والترفيهية، ومنها تمرين الجري وتمرين الرقص والبوت كامب والكروس فيت واليوغا وغيرها من أنشطة اللياقة البدنية، إلى جانب حصص تدريبية خاصة لأصحاب الهمم كما ويتوفر جدول الأنشطة كاملاً على موقع دائرة تنمية المجتمع (www.addcd.gov.ae)، كما يتمكن المشاركين من استعراض التقدم الذي يتم احرازه عند ممارسة التمارين باستخدام هاشتاج #أكتيف_باركس على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره، أن قائمة الحدائق العامة والمساحات الخضراء العصرية التي تستضيف مبادرة أكتيف باركس، تشمل التالي: حديقة مدينة زايد وحديقة الرويس 2 وحديقة كورنيش المرفأ في الظفرة؛ وحديقة الجاهلي وحديقة الطوية في العين؛ وحديقة خليفة 3 وحديقة الشيخة فاطمة وحديقة الدولفين وحديقة مدينة محمد بن زايد وحديقة الخليج العربي وحديقة إلكترا وحديقة الشامخة 4 في أبوظبي والمناطق المجاورة.

ويؤكد انطلاق مبادرة أكتيف باركس في مجموعة من المنتزهات العامة والمساحات الخضراء العصرية على التزام حكومة أبوظبي بنشر ثقافة أساليب الحياة القائمة على النشاط الرياضي واتباع العادات الصحية، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي تشجع البالغين على ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل لتحسين الصحة الجسدية والعقلية.

#بياناتحكومية

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لمحة حول دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تأسست دائرة تنمية المجتمع في عام 2018 بهدف الإشراف على قطاع التنمية المجتمعية والاجتماعية في أبوظبي وتمكينه وتنظيمه وتقديم خدمات فعالة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. وتتمثّل أولوية الدائرة في التوعية والتعريف بالقضايا الاجتماعية ذات الصلة بأبوظبي وسكانها، كما تلتزم بتوفير حياة كريمة للجميع والعمل على تعزيز قدراتهم.

وتتعاون دائرة تنمية المجتمع مع 11 شريك في أبوظبي بما فيهم، دار زايد للرعاية الأسرية وهيئة أبوظبي للإسكان ومجلس أبوظبي الرياضي ودار زايد للثقافة الإسلامية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر ومؤسسة التنمية الأسرية وهيئة المساهمة المجتمعية (معاً) وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر (إيواء) وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

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