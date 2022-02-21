محمد البلوشي: نتطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة وتحفيز المشاركة المجتمعية

أبوظبي: شاركت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في العشرين من شهر فبراير، ويأتي هذا العام تحت شعار "تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوظيف الرسمي".

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع: "إن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها والمقيمين على أرضها"، مؤكداً أن الدائرة تتطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع، ودعم الفئات المحتاجة وتحفيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

وأضاف: "أن الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يقودنا لإيجاد بيئة مجتمعية سليمة تضمن تحقيق التكافؤ والمساواة، وتحسين ظروف العمل والمزايا، وطرح برامج مستدامة لتعزيز الرفاه الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تفعيل سياسة الإدماج الاجتماعي والامتثال لأعلى معايير الجودة والاحترافية بشكل يتناسب مع تطلعات أفراد المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة".

وأفاد سعادته أن ما تتمتع به إمارة أبوظبي من مقومات ريادية للعيش والعمل والسياحة والاستثمار تجعلها من الأكثر قدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة لكافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن دائرة تنمية المجتمع تعمل على دعم وتحفيز الاستثمارات والابتكار في القطاع الاجتماعي، ونشر الوعي بأهمية مشاركة ومساهمة مختلف المكونات الاجتماعية في الصالح العام للمجتمع ككل، إضافة إلى أنها تساهم في وضع السياسات وإرساء الأسس لبناء مجتمع مسؤول يحتضن الابتكار ويبادر بالتحسين والعمل.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 7 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

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