اطلاق أكبر مبادرة إرشاد مهني للخريجين من المواهب الوطنية

دبي: وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة SHL العالمية، لاطلاق أكبر مبادرة إرشاد مهني للخريجين من المواهب الوطنية، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية ودعم المواهب الإماراتية الباحثين عن عمل، وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي.

وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والسيد محمد فريد، المدير العام لشركة SHL، التي تعد إحدى أكبر الشركات العالمية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة التكنولوجية في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن مذكرة التفاهم مع شركة SHL العالمية ستدعم جهود حكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الرامية إلى إعداد وتأهيل القدرات الشبابية الوطنية، وتعريف المواهب الإماراتية بقدارتهم وامكانياتهم الذاتية وتمكينهم من تطويرها، وتقديم نصائح توجيهية قيّمة لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم وتأهيلهم للتفوق في سوق العمل.

وقال إن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي خاصة تولي أهمية كبيرة للمواهب، وتحرص على استقطاب المواهب، والاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وجعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف المواهب، وجعلها داعماً للاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لوضع خطط تعليمية تتناسب مع كل باحث عن عمل ومهاراته الشخصية وطبيعة الوظيفة المستهدفة له.

وأضاف سعادة عبد الله الفلاسي أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المرموقة من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التعليمية والتدريبية التي تكتشف المواهب وتعمل على تطويرها، إذ تهدف الدائرة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تتطلع إلى لإيجاد برامج تعليم مدى الحياة ليستطيع أبناء الإمارات تطوير قدراتهم ومهاراتهم باستمرار لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ومن جانبه أكد السيد محمد فريد المدير العام لشركة SHL، على أهمية التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمساهمة بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية المستقبلية، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة التي تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيدها الخمسين، الذي يفخر الجميع بما تحقق من انجازات وتطور كبير خلال الخمسين عاماً الماضية.

وقال إن شركة SHL ستسخر امكانياتها وأدواتها والتقنيات التي تستخدمها، والقائمة على سنوات من البحث العلمي والخبرات، لخدمة خطط واستراتيجيات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لتقييم قدرات وإمكانيات الكوادر الوطنية الشابة، وتأهيل جيل المستقبل من القادة للنجاح في بيئة العمل في مختلف القطاعات.

وبعد استكمال المشروع ستقوم شركة SHL بإجراء دراسة تحليلية على الكوادر الوطنية الشابة لتقديمها لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لتوفير بيانات موضوعية تساهم في فهم أعمق لهذه المواهب لتطويرها وإعدادها لمستقبل مهني واعد. وبالتالي سيتم تسخير مخرجات هذه الدراسة لتحقيق أهداف حكومة الإمارات الحريصة على اكتشاف وتطوير نخب المواهب الشابة من خريجي الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022