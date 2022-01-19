دعماً لتطوير تجارب أصيلة مستوحاة من التراث الثقافي

ارتفاع عدد الجهات المشاركة في البرنامج من 23 إلى 46 منشأة فندقية تدرب طهاتها على طرق إعداد وتقديم الأطباق الإماراتية التقليدية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامجها "المطبخ الإماراتي" بمشاركة طهاة من 23 منشأة فندقية في الإمارة تعرفوا على نكهات ومكونات وطرق إعداد وتقديم الأطباق الإماراتية التقليدية.

ويندرج البرنامج، الذي استقطب في المرحلتين الأولى والثانية 46 فندقاً، ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى دعم تطوير تجارب أصيلة مستوحاة من التراث الثقافي، وذلك عبر تسليط الضوء على فنون الطهي الإماراتي، وتحفيز منشآت الضيافة على زيادة عدد الأطباق التقليدية على قوائم مطاعمها. وشهدت المرحلة الثانية جلسات تدريبية افتراضية شرحت خلالها الشيف خلود عتيق الأساليب الصحيحة لطهي أشهى المأكولات الإماراتية.

وقالت الشيف خلود: "تشكل فنون الطهي جزءاً مهماً من تراثنا الثقافي، لذا أسعدنا حجم الإقبال على برنامج "المطبخ الإماراتي" ومضاعفة عدد المنشآت الفندقية المشاركة إلى جانب ما نلمسه من نتائج إيجابية لتدريب الطهاة، مع النمو المطرد للعروض والأطباق الإماراتية التي توفرها مطاعم الفنادق في مختلف أنحاء أبوظبي. ويهدف البرنامج إلى دمج مأكولاتنا وتقاليد ضيافتنا ضمن تجارب أصيلة يستمتع بها المجتمع المحلي والزوار على حد سواء. ونثق أن زيادة عدد المشاركين ستساهم في تعزيز حضور الأطباق الإماراتية بمنشآت الضيافة في العاصمة".

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامج "المطبخ الإماراتي" عام 2020 لترسيخ مكانة الطهي الإماراتي باعتباره جزءاً من الهوية الثقافية، وذلك عن طريق زيادة تجارب المأكولات التقليدية المتاحة بالمنشآت الفندقية في أبوظبي. وتخلل البرنامج جلسات تدريبية افتراضية تناولت أسرار المطبخ الإماراتي مع شرح للنكهات والوصفات والمكونات وأساليب إعداد وتقديم مأكولاته.

وتحت إشراف الشيف خلود، تدرب الطهاة على إعداد أطباق إماراتية غنية بنكهاتها ومكوناتها مثل الثريد، والهريس، والمجبوس، والبلاليط، والمضروبة، واللقيمات، حيث أصبحت هذه الأطباق، وغيرها من المأكولات التقليدية، عنصراً رئيسياً ضمن قوائم الفنادق الحاصلة على شهادة "المطبخ الإماراتي".

يذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج قد بدأت في شهر سبتمبر 2021 بمشاركة طهاة فنادق ومنتجعات من بينها "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد"، و"منتجع وفلل السعديات روتانا"، وفندق "انتركونتيننتال أبوظبي"، وفندق "أيلا جراند"، و"خالدية بالاس ريحان من روتانا"، و"سيتي سيزونز العين"، و"نوفوتيل أبوظبي البستان"، و"هوليداي إن أبوظبي"، و"راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس".

وتتطلع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتنظيم مراحل جديدة من برنامج "المطبخ الإماراتي"، استجابةً للأصداء الإيجابية التي يحظى بها من الجمهور والشركاء والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

للمزيد من المعلومات حول برنامج "المطبخ الإماراتي" والفنادق المشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: visitabudhabi.ae/ar/campaign/emirati-cuisine.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد الدقاق

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

971507037115+

Mohammed.daqqaq@bcw-global.com

أو

عفاف الشرقاوي

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

+971505027375

afaf.elsharkawy@bcw-global.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022