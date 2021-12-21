PHOTO
في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي في مبادرة غرس أشجار القرم في محمية جبل علي للأراضي الرطبة، وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وضمن جهودهما لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في الدولة.
وتندرج مبادرة غرس أشجار القرم ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية والبيئية للطرفين، وبما ينسجم مع طموح الإمارات في توسيع غطاء غابات القرم من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليون، التي أُعلن عنها سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، حيث جرى تأكيد ذلك في نوفمبر 2021 كجزء من إعلان دولة الإمارات عن استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في العام 2023.
وأقيمت الفعالية في محمية جبل علي للأراضي الرطبة، التي تمتد على مساحة قدرها ألفي هكتار، والتي أدرجت كموقع معتمد في قائمة "رامسار" للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في عام 2018. وهي منطقة ساحلية وبحرية تتألف من شعاب مرجانية، وغابات القرم، والبرك الضحلة، وأحواض الأعشاب البحرية، والشواطئ الرملية، التي تشكل موئلاً لأكثر من 500 نوع من الكائنات والأحياء المائية.
وتندرج مبادرة غرس أشجار القرم كجزء من مستهدفات استراتيجيات التنمية المستدامة الحالية التي تقوم بتنفيذها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي لمواجهة التغير المناخي والمحافظة على التنوع الحيوي وحماية النظام البيئي، كما تعكس التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مستدامة.
وتأتي هذه المبادرة المشتركة في أعقاب الإعلان مؤخراً عن خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار أكثر من 600 مليار درهم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعد جزءاً من جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.