· الدورة التاسعة من مهرجان دبي للمأكولات تنطلق بين 2 - 15 مايو المقبل

· إطلاق حملة ترويجية على مدار العام تسلط الضوء على مشهد الطعام في المدينة

· شارك في اللقاء نخبة من مسؤولي القطاع لبحث سبل الارتقاء بمكانة دبي كوجهة مميزة تقدم أرقى تجارب الطعام على مدار العام

· دبي حصلت على المركز الرابع لـــ "محبي الطعام" على قائمة موقع "تريب أدفايزر 2022"

· 16 من مطاعم دبي ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لقاءً مع شركائها في قطاع المأكولات والمشروبات، وذلك لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة والعالم، قادرة على تقديم تجارب طعام مميزة لزوارها على مدار العام، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة في جعلها الوجهة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة.

واستعرضت الدائرة خلال اللقاء مع شركائها في القطاع وأصحاب المطاعم الأجندة والمبادرات التي تطلقها دبي على مدار العام والحافلة بأبرز مهرجانات وفعاليات الطعام والعروض الخاصة بها. حيث تم إطلاعهم على الخطط الاستراتيجية للدائرة بهذا الخصوص والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية كوجهة رائدة لفنون الطهي تستقطب عشاق الطعام من مختلف دول العالم وتثري تجاربهم.

كما تم الكشف عن الحملة الجديدة المتواصلة بفنون الطهي بعنوان ‘Gastronomy Always on’، والتي تهدف إلى دعم قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المهرجانات والفعاليات التي تختص بالمأكولات. وأيضا شهد اللقاء الإعلان عن الدورة التاسعة من مهرجان دبي للمأكولات، والذي سينطلق خلال الفترة ما بين 2 حتى 15 مايو 2022، والذي سيتضمن على عدة أنشطة وأحداث متنوعة منها فعالية "أسبوع مطاعم دبي"، التي تحظى بإقبال كبير، وتوفر عروض طعام مميزة. إلى جانب فعالية "رحلة في عالم المذاقات"، و"صُنع في دبي"، و"الجواهر الخفية"، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي توفر أروع تجارب الطهي خلال الموسم وتحتفي بمشهد المأكولات الغني في دبي.

وتحتضن دبي أكثر من 12 ألف مطعم ومقهى منها المطاعم المحلية والعالمية، ووجهات الطعام الفاخرة، والمقاهي المميزة؛ والتي ترسم معاً مشهد المأكولات والمشروبات العالمي الرائع في دبي باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة والعالم، ووجهةً رائدة على مستوى العالم في تقديم أفضل تجارب الطعام المستوحاة من ثقافات ما يزيد على 200 جنسية مختلفة تحتضنهم المدينة، إلى جانب تواجد نخبة من أشهر الطهاة الحائزين على جوائز عالمية، وأبرز مجموعات المطاعم، وتجارب الطعام الفريدة.

ونجحت دبي على مدار السنوات الماضية من تحقيق نموٍ لافت لتصبح واحدةً من أكثر الوجهات المفضلة على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع تطور قطاع المأكولات والمشروبات بها بشكل لافت، وقد استقطبت في عام 2021 أكثر من 7.28 مليون زائر، وحظيت بلقب أفضل وجهةٍ عالمية، والمركز الرابع عن فئة "محبي الطعام" على قائمة موقع "تريب أدفايزر" لعام 2022، مما يعكس أهمية مشهد الطعام في المدينة.

وحظي طهاة ومطاعم من دبي بفرصة الحصول على جوائز عديدة في الدورة الأولى من جائزة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أقيمت في شهر فبراير 2022، والتي تحتفي بالتميز في مجال فنون الطهي في المنطقة. وتصدّر مطعم "3 فلس" في ميناء الصيد في جميرا بدبي، القائمة التي تتضمن 16 مطعماً من مطاعم دبي، فضلاً عن تواجد ستةٍ من مطاعمها بين أفضل عشرة مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شهد حفل توزيع الجوائز تكريم أبرز الشخصيات المتخصصة في الطعام بدبي، حيث فاز طهاتها ومبتكرو الأطباق وأصحاب المطاعم بها بخمسٍ من بين سبع جوائز تخصصية، بما في ذلك جائزة فن الضيافة، وجائزة اختيار الطهاة، وجائزة أفضل طاهي معجنات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "لطالما حظيت دبي بمكانةٍ رائدة في قطاع فنون الطهي، حيث تحتضن مجموعةً من المطاعم المحلية والعالمية المتميزة، وتقدم خيارات متنوعة وسط أجواء نابضة بالحياة، فضلاً عن تواجد أشهر الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان. ويحظى زوار المدينة بفرصة تجربة مجموعة متنوعة من الأطباق والمأكولات المستوحاة من مزيج رائع من الثقافات التي تمثل أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم تحتضنهم دبي".

وأضاف الخاجة قائلا: "يشكّل تعاوننا الاستراتيجي مع الشركاء فرصة مثالية من أجل تنظيم مهرجانات وفعاليات على مدار العام تعكس الإبداع والتنوّع الغني لمشهد الطعام في المدينة، وكذلك المزيج الاجتماعي متعدد الثقافات بما يحقق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لجعلها الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة".

وتابع الخاجة قائلا: "نحرص على تعزيز تعاوننا مع أبرز الجهات المعنية في دبي لتقديم أجندة فعاليات لفنون الطهي تضيف قيمة للقطاع. كما يساهم تواصلنا وحوارنا المتواصل مع الشركاء إلى جانب سلسلة الأنشطة التي نخطط لإطلاقها معاً، في زيادة الوعي بمشهد الطعام في دبي، والإمكانات الاستثمارية الهائلة التي يتيحها القطاع، بالإضافة إلى تعزيز ثقة السكان والزوار بمكانة دبي كأكثر وجهات العالم أماناً".

وتهدف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال التركيز على تجارب الطعام في عام 2022 إلى مواصلة تعزيز نمو قطاع الضيافة والمأكولات والمشروبات استناداً إلى الركائز الأربع التي تتمثّل في التنوع، توفير القيمة مقابل النقود، والأصالة، والتجارب. وتعتزم الدائرة إطلاق المبادرات لتحفيز النمو وزيادة معدلات الإنفاق، وترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة مميزة لفنون الطهي وأفضل تجارب الطعام عن طريق استكشاف أحدث الإبداعات والتجارب المتميزة في القطاع.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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