”البيانات و التقارير التفاعلية هي رؤية جديدة للسوق العقاري من دائرة الأراضي و الأملاك“

الامارات العربية المتحدة - دبي: تماشياً مع رؤية حكومة دبي الذكية في تقديم دائماً الأفضل في قطاع الخدمات الحكومي ، تم توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي و الأملاك مع موقع DXBinteract.com لتزويد البيانات و التقارير التفاعلية و التي تعطي صورة أوضح للمستثمرين الراغبين في معرفة معلومات السوق العقاري بطريقة تحليلة صحيحة لاتخاذ القرار الصائب سواء كان في عملية الشراء أو البيع أو الاستثمار.

كان التوقيع بحضور سعادة السيد سلطان بطي بن مجرن و سعادة ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع الاستثمار العقاري و السيد فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة أوراتك الشركة المطورة للموقع DXBinteract.com

و بهذه المناسبة قال السيد سلطان بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي و الأملاك : ” تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عملية التحول إلى العصر الرقمي وسعينا لأن نكون جزء من حكومة دبي الذكية و حرصاً على تشجيع المستثمرين في السوق العقاري ، قمنا بالشراكة مع موقع DXBinteract.com التابع لشركة أورا تك لتقديم بيانات تفاعلية لحظة بلحظة في القطاع العقاري التي تتميز بالمصداقية و الشفافية لكل مستثمر يرغب بعمليات البيع و الشراء.“

و علقت سعادة ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع الاستثمار العقاري:

” تأتي هذه الإتفاقية ضمن إطار الخطط التي تقدمها دائرة الأراضي و الأملاك في دبي لتطوير الخدمات بما يهدف مصلحة المستثمرين الخارجيين و المستثمرين داخل الدولة بصورة تحقق رؤية و رسالة الدائرة لتوفير بيئة عقارية آمنة ، و بيانات دقيقة للمتعاملين حيث يُمَكِنَهُم من خلال هذا الموقع من رؤية التغيرات الجارية في السوق العقاري حسب الخارطة و متابعة تغيرات الأسعار بشكل فوري .“

من جهته علق فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة أوراتك : نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي و الأملاك لتوفير البيئة التفاعلية في السوق العقاري في دبي من خلال موقع DXBinteract.com يساهم هذا الموقع في توفير كل البيانات الخاصة التفاعلية لأسعار العقارات بحسب المنطقة و حسب البناء العقاري مثل معرفة أسعار البيع و الشراء في المنطقة و البيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقاري أثناء تغير الأسعار وخلافه تبعاً للمرحلة التي يمر بها تماماً مثل أسواق الأسهم و البورصات وحركتها. تدرك دائرة الأراضي و الأملاك جيداً مدى اهتمام المستثمرين سواء كانوا في دبي أو الاجانب من خارجها بمعرفة هذه البيانات التفاعلية ."

و أضاف المسدي : ”ستزيد ثقة المستثمرين بالتعامل مع المطورين العقاريين وتحديد قراراتهم بصورة صحيحة لأن الكثير منهم قد يتردد في عملية الشراء أو البيع لمجرد سماع هناك تغيرات و لكن توفير البيانات الصحيحة 100% وفقاً لتغيرات السوق العقاري لحظة بلحظة بشكل مباشر واعتماداً على مايرغبوا بمعرفته كتحديد المنطقة مثلاً أو نوع السكن العقاري ان كان جاهز أو على الخارطة.“



ستسهل على المهتمين بصناعة العقار في إنجاز أعمالهم، والمساهمة في دعم السوق العقارية ، بجمع كافة الأطراف المعنية بالتطوير والبيع والمشترين عبر منصة الكترونية واحدة.“

مما هو جدير بالذكر أن هذا التطبيق يمتاز بأنه:

ديناميكي فيه العديد من الميزات التي يقوم البرنامج بتنفيذها بشكل تلقائي.

متكامل: أنظمة متكاملة متعددة الاستخدامات مترابطة برمجياً لضمان سلاسة العمل.

آمن: يعتمد على أحدث التقنيات لحفظ سلامة معلومات المستخدم.

فعال: دقة, مرونة وسهولة في أداء العمليات الحسابية وإدارة العقارات.

سهل الاستخدام : يمكنك استخدام و الحصول على البيانات ب طريقة سهلة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022