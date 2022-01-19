دبي، الإمارات العربية المتحدة، حقق شهر خيبر باختونخوا في جناح باكستان في إكسبو 2020 دبي نجاحًا باهرًا حيث تم توقيع 44 مذكرة تفاهم بقيمة 8 مليارات دولار مع مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة والعالم. قامت حكومة خيبر بختنخوا بالعديد من المبادرات لتطوير إطار عمل استراتيجي لتحويل المنطقة إلى مركز تجاري واستثماري تنافسي ومستدام وشامل. أبدى المستثمرون اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مشاريع السياحة في إقليم خيبر بختونخوا، ومناطق السياحة المتكاملة، ومدينة ملاهي الرياضات المائية في هوند، وسوابي، ومجال الصناعات، والطاقة، والبنية التحتية، والثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات في مؤتمر الاستثمار الذي استضافه مجلس الاستثمار والتجارة لخيبر بختنخوا وحكومتها.

وفي حديثه في سياق هذه المناسبة، قال تيمور جهاغرا، وزير المالية الإقليمي لولاية خيبر باختونخوا: "تماشياً مع رؤية رئيس الوزراء عمران خان، تعمل خيبر بختونخوا على تعزيز الأعمال والسياحة في المنطقة. تتمتع خيبر بختونخوا بإمكانيات سياحية غير محدودة مع مشاهد خلابة وحدائق وجبال وأماكن تاريخية وأكثر من ذلك بكثير، في انتظار من يكتشفها. مع توافر الموارد الطبيعية بكثرة وتطوير البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة، فقد حان الوقت للعالم للبدء في النظر إلى خيبر بختونخوا على أنها فرصة استثمارية مربحة ".

وأضاف السيد جهاغرا في خطابه أن خيبر بختنخوا تبني نظامًا بيئيًا استثماريًا شاملاً مع فرص في السياحة والصناعات والطاقة والبنية التحتية والثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات. لتسهيل التجارة والأعمال، تم بناء طريق سوات السريع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ويتم الآن توسيعه ليشمل مدنًا أخرى لتعزيز النمو الاقتصادي. أدخلت حكومة خيبر بختونخوا أول مناطق اقتصادية حرة في رشاكي وأماكن أخرى في المحافظة، وجذبت المستثمرين إلى الصناعات القائمة هناك.

وقال إنه تم إنشاء مدينة الرخام في مهمند، ومدينة الملح في الكرك، والمدينة المعدنية في بونر بينما تم إنشاء مدينة الجرانيت والمعادن في مانسيهرا لخلق فرص للعمل.

قدم الأمين العام السيد/ شهاب علي شاه إطار عمل المشاريع الاستثمارية والحوافز للمستثمرين الذين حضروا المؤتمر. في قطاعات الطاقة والسياحة وتنمية المناطق الاقتصادية والمناجم والمعادن، وهي القطاعات التي تلقت أكبر قدر من الفائدة والاستثمار من فبل المستثمرين الدوليين.

قال السيد حسان داود بات، الرئيس التنفيذي لمجلس خيبر بختونخوا للاستثمار والتجارة، "سعت حكومة خيبر بختونخوا إلى تطوير بيئة أعمال للمستثمرين والمجتمع المحلي والحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. إن المشاريع الفريدة التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة جاهزية المنطقة ومنح جميع الصناعات دفعة للازدهار هي خلق المزيد من فرص العمل للشباب المحليين والاستفادة من إمكانات المقاطعة. إن خيبر بختونخوا غنية بطبيعتها وثقافتها ونريد استخدام منصة إكسبو 2020 دبي لدعوة العالم لاستكشاف جمال المنطقة الخلاب ".

وقال إن نظام الشباك الواحد قد تم إنشاؤه في مجلس خيبر بختونخوا للاستثمار والتجارة ويعمل بكامل طاقته لتسهيل العمل على المستثمرين في الإقليم

كان الوزير تيمور سالم جهاغرا الضيف الشرف الرئيسي بينما كان الأمين العام شهاب علي شاه والوزراء الإقليميين شوكت يوسفزاي والمساعد الخاص لرئيس الوزراء للتجارة والصناعة عبد الكريم خان وعضو مجلس المقاطعة ضياء الله بانجاش وسفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة أفظال محمود وسكرتير الشؤون العامة وحضر المؤتمر رئيس شؤون الرياضة والسياحة والآثار والثقافة والمتاحف والشباب، السيد /أمير سلطان تارين، ومدير عام هيئة الثقافة والسياحة في خيبر بختونخوا ،السيد / كمران أحمد أفريدي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية لدى خيبر باختونخوا، والسيد/ جافيد خطاك وآخرون.

أعرب الرؤساء التنفيذيون لمجموعة سمارة ومجموعة مزايا (EGI) ومجموعة جنات ومجموعة ألماسة وعدد من المستثمرين الدوليين والمقيمين في دبي عن استعدادهم للاستثمار في مشاريع مختلفة في إقليم خيبر بختونخوا.

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