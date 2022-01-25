أبوظبي: حققت "خدمة"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق على مستوى المنطقة، إنجازاً جديداً بتسجيل 7,2 ملايين ساعة عمل بدون أية حوادث أو إصابات في طاقم العمل خلال عام 2021، منها 2,3 مليون ساعة عمل خلال فصل الصيف.

وفي هذا السياق، قال ماهر الأغبر، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "خدمة": "تأتي صحة وسلامة وعافية موظفينا على رأس قائمة أولوياتنا، ويجسد سجلنا الحافل بالإنجازات في مجال السلامة ثمرة لبرنامجنا المكثف لتدريب الموظفين وضمان تطبيق أنظمة إدارة السلامة للحدّ من المخاطر الحالية واستشراف المخاطر المحتملة. وخلال الأعوام الماضية، أطلقنا العديد من برامج السلامة والتدريب وحملات التوعية التي أتاحت لنا ضمان أعلى معايير السلامة وغرس ثقافة راسخة للسلامة والعافية في مختلف أقسام وأنشطة الشركة".

وأضاف: "يمثل نجاحنا المتميز في تسجيل 7,2 ملايين ساعة عمل آمنة خلال عام 2021 انعكاساً واضحا لالتزامنا بتوظيف أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والأمن في سبيل حماية فرق عملنا وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية عبر مختلف عملياتنا التشغيلية".

وعلى مدار السنوات الماضية، أطلقت شركة "خدمة" عدّة برامج تدريبية حول العمل خلال جائحة كوفيد-19؛ والتشغيل الآمن للآلات ووحدات صيانة المباني؛ والتشغيل الآمن لمنصات العمل المتنقلة المرتفعة، وذلك تماشياً مع معايير "الاتحاد الدولي للوصول المدعوم بالطاقة" (IPAF)؛ وعمليات التنظيف المتقدمة؛ والتدريب على العمل في درجات الحرارة المرتفعة وعلى الارتفاعات الشاهقة؛ ومكافحة الحرائق وعمليات الإطفاء؛ والاستجابة في حالات الطوارئ؛ وإدارة النفايات؛ والاستخدام الآمن لمعدات الحماية الشخصية؛ وإجراءات الدخول والإنقاذ في الأماكن المحاصرة، والتعامل مع الحوادث الكيميائية الخطرة، وعمليات الإنقاذ والإنعاش.

وأطلقت "خدمة" مبادرة "أي سي، أي فيكس" التي تشجع جميع الموظفين والعاملين في كافة المستويات على الإحساس بالمسؤولية والمبادرة عند مواجهة أي مشكلة متعلقة بالصحة والسلامة. ومن المبادرات الأخرى للشركة حملة "بيت ذا هيت" حيث خضع الموظفون لتدريبات معمقة ومكثفة حول قواعد وإرشادات حكومة الإمارات المتعلقة بالاستراحة خلال فترات العمل.

ويعمل في شركة "خدمة" حالياً أكثر من 3,200 موظف، يقدمون خدمات لأكثر من 80 مشروعاً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي عام 2021، حصدت الشركة جائزة "أفضل مبادرة تعليمية للعام" خلال حفل توزيع جوائز "القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي"؛ وجائزة" التميز في التدريب" خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط للتنظيف والنظافة والمرافق". وحصلت الشركة أيضاً على شهادة الأيزو 41001: 2018 لمعايير إدارة المرافق العالمية تكريماً لعملياتها المتميزة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتركز شركة "خدمة" على تقديم خدمات رائدة ومتكاملة لإدارة المرافق وحلول الصيانة المنزلية للعملاء من مختلف الأحجام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ضمن قطاعات متنوعة تشمل المجمّعات والأبنية السكنية والتجارية، ومرافق قطاع التجزئة، والحكومة والتعليم والضيافة والرعاية الصحية. وعبر توفير حلول عالية الكفاءة من حيث التكلفة، تعكف "خدمة" على تصميم حلول فردية وباقات خدمية حسب الاحتياجات المحددة لكل عميل وميزانيته.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "خدمة":

تمتلك شركة "خدمة" خبرة تزيد على 10 سنوات، وتدير حالياً أكثر من 80 مرفقاً، وتوفر حلولاً مبتكرة لإدارة المرافق وصيانة المنازل بتكلفة فعّالة. وتغطي هذه الحلول، الحائزة على جوائز عديدة، العقارات السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها شركة "خدمة" للعملاء بين الإدارة المتكاملة للمرافق، وهندسة المواقع الطبيعية، وخدمات التنظيف، وصيانة المباني، ومكافحة الحشرات، والعمالة الفنية، وإدارة الطاقة، وغيرها الكثير. وتوفر الشركة للعملاء حلولاً فردية أو جماعية تتناسب مع الاحتياجات الخاصة والميزانية المحددة لكل عميل.

وتحرص "خدمة" على تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المعتمدة في القطاع للمضي قدماً في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز فعّالية التكلفة، والحد من الآثار البيئية.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022