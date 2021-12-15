أبوظبي: حصلت "خدمة"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة المرافق والصيانة المنزلية على مستوى المنطقة، على شهادة الأيزو 41001: 2018 لمعايير إدارة المرافق العالمية تكريماً لعملياتها المتميزة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الاعتماد في أعقاب اجتياز الشركة لعمليتي تقييم أجرتهما شركة "ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس" الرائدة عالمياً في خدمات الاختبار والتحقق والاعتماد خلال شهري يوليو وأكتوبر من هذا العام.

وإضافة لذلك، جدّدت "خدمة" اعتمادها لعدد من شهادات الأيزو التي كانت قد حصلت عليها مسبقاً وتضم شهادة الأيزو 50001: 2018 لإدارة الطاقة، و14001:2015 للإدارة البيئية، و45001:2018 للصحة والسلامة المهنية، و9001:2015 لمعايير الجودة.

وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي لشركة "خدمة": "يمثل حصولنا على شهادات الأيزو هذه إنجازاً متميزاً بالنسبة لنا، إذ يؤكد على ريادتنا في إدارة المرافق على مستوى المنطقة ويجسد دليلاً واضحاً على قدرتنا العالية على تقديم أفضل الخدمات المتكاملة تماشياً مع أرقى معايير الجودة والاستدامة العالمية. ومن شأن حصولنا على شهادة الأيزو الجديدة، وتجديد اعتمادنا لمجموعة من الشهادات الأخرى أن يدفعنا لمواصلة إرساء معايير جديدة للتفوق في تقديم حلول إدارة المرافق الفعالة في منطقة الشرق الأوسط".

وتم إطلاق شهادة الأيزو 41001:2018 في عام 2018 وتمثل معياراً عالمياً لنظام إدارة المرافق وتكرم الشركات الرائدة في هذا المجال وتؤكد قدرتها على ضمان الأداء العملي والريادة والحوكمة والتخطيط وإدارة المخاطر والعمليات عالية الكفاءة ضمن البيئات العمرانية من خلال دمج الأشخاص والمكان والعمليات والأنظمة والتقنيات المتطورة. وإضافة إلى حصولها على شهادات الأيزو المذكورة من شركة "ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس"، نالت "خدمة" عضوية جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وحصلت على شهادات الاعتماد من المعهد البريطاني لعلوم التنظيف.

ولطالما استندت "خدمة" في مكانتها الريادية على فريق عملها المتمرس عالي الكفاءة، والذي يضم المهندسين والكوادر الفنية الماهرة ويمتثل لأرقى معايير الجودة العالمية، وأطر عمل إدارة المخاطر والاستدامة، ويحرص على تقديم خدمات إدارة المرافق التي تضع العملاء في المقام الأول وتضيف القيمة على أعمالهم وتطورها وتنفذها بأفضل شكل ممكن، إضافة إلى سعيها الدؤوب لتزويد العملاء من الشركات والأفراد بأفضل تجربة خدمة ممكنة. وتقدم الشركة خدمات إدارة المرافق المتكاملة التي توفر الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة التكلفة وتقليص بصمة العملاء البيئية.

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حول شركة "خدمة":

تمتاز خدمة بخبرة تزيد عن عشر سنوات مع ما يزيد على 80 مشروعاً تحت الإدارة حالياً، وتقدم حلول حائزة على الجوائز وفعالة لناحية التكلفة في مجال إدارة المرافق وصيانة المنازل بما يشمل العقارات التجارية، والتجزئة، والحكومية، والتعليمية، والضيافة في دولة الإمارات والمنطقة. وبدءاً من إدارة المرافق المتكاملة، وتنسيق الحدائق، والتنظيف ووصولاً إلى الصيانة، ومكافحة الحشرات، والأعمال اليدوية، وإدارة الطاقة وغيرها؛ تقدم خدمة حلولاً فردية أو شاملة ترتكز على احتياجات العملاء وميزانيتهم الخاصة.

وتلتزم "خدمة" بتبني أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في القطاع لضمان مواصلة تحسين الخدمات وتعزيز الفعالية لناحية التكلفة والحد من الضرر على البيئة.

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