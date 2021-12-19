أبو ظبي- حصدت "خدمة"، الشركة الرائدة بمجال إدارة المرافق وصيانة المنازل في المنطقة، جائزة "أفضل مبادرة تعليمية للعام"، وجاء ذلك خلال حفل توزيع "جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية -دبي 2021"، وتقديراً للتأثير الذي أحدثه مركز "خدمة" التدريبي المتخصص وحافلة التدريب المتنقلة التي أطلقتها على صعيد تعزيز مهارات طاقمها الفني، وانعكاس ذلك على تميز خدماتها ومستويات رضا العملاء.

وبهذه المناسبة قال عبد اللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي لشركة "خدمة": "بصفتنا مؤسسة تقدم خدماتها لأكثر من 80 مشروعاً ضخماً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، نأخذ على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في تقديم الأفضل لعملائنا وتزويدهم بخدمات عالية الجودة والكفاءة. وقد نجح مركزنا التدريبي المتخصص في تدريب وتأهيل أكثر من 2500 من الموظفيين الحاليين والجدد، وتقديم أكثر من 40 ألف ساعة تدريب على المهارات الفكرية والعملية اللازمة لخدمات إدارة المرافق في أول عامين من انطلاقه".

وأضاف الصفاقسي: "نفخر بفوزنا بهذا التكريم الرفيع تقديراً لهذه المبادرة التي نواصل تعزيزها لتحسين عملياتنا وتوفير أعلى مستويات القيمة لعملائنا".

وتمثل "جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي" مبادرة لتكريم المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات التي تحقق نتائج استثنائية في إدارة المجمعات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة العقارات وأعمال القطاع العقاري عموماً. وقدمت نسخة هذا العام جوائزها ضمن 15 فئة بعد تقييم صارم ودقيق أجراه المجلس الاستشاري الذي يضم نخبة من الخبراء وقادة القطاع العالميين. وتحتفي جائزة "أفضل مبادرة تدريب في إدارة المجمعات" بمبادرات التدريب والتطوير الداخلية أو بالاستعانة بمصادر خارجية، والتي تعود بتأثير قابل للقياس على معارف ومهارات المتدربين، إضافة إلى تأثيرها الواضح على مستويات رضا العملاء والموظفين ونتائج الأعمال.

يشار إلى أن "مركز خدمة للتدريب" تم إطلاقه في عام 2019 بهدف توفير برامج تدريبية على المهارات الناعمة والخبرات العملية لتعزيز مهارات الفنيين في مجال إدارة المرافق وتعريفهم بأحدث التقنيات والتوجهات في القطاع. ويتولى تقديم جميع البرامج التدريبية مدربون معتمدين من المعهد البريطاني لعلوم التنظيف .

وكانت "خدمة" قد أطلقت الشهر الماضي حافلة تدريب متنقلة بمناسبة مرور عامين على تشغيل "مركز خدمة للتدريب"، منشأتها التدريبية المتخصصة. وتوفر الحافلة المخصصة التدريب الميداني للموظفين الفنيين حول مختلف المهارات العملية لخدمات إدارة المرافق في مختلف مواقعهم. وفي وقت سابق من العام، حصدت "خدمة" جائزة" التميز في التدريب" خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط للتنظيف والنظافة والمرافق".

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حول شركة "خدمة":

تمتاز خدمة بخبرة تزيد عن عشر سنوات مع ما يزيد على 80 مشروعاً تحت الإدارة حالياً، وتقدم حلول حائزة على الجوائز وفعالة لناحية التكلفة في مجال إدارة المرافق وصيانة المنازل بما يشمل العقارات التجارية، والتجزئة، والحكومية، والتعليمية، والضيافة في دولة الإمارات والمنطقة. وبدءاً من إدارة المرافق المتكاملة، وتنسيق الحدائق، والتنظيف ووصولاً إلى الصيانة، ومكافحة الحشرات، والأعمال اليدوية، وإدارة الطاقة وغيرها؛ تقدم خدمة حلولاً فردية أو شاملة ترتكز على احتياجات العملاء وميزانيتهم الخاصة.

وتلتزم "خدمة" بتبني أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في القطاع لضمان مواصلة تحسين الخدمات وتعزيز الفعالية لناحية التكلفة والحد من الضرر على البيئة.

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