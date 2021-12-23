المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اُختتمت ورشة عمل "فنون تربوية في عالم الطفولة" التي نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر، والتي قدمها الاخصائي الاجتماعي بعمادة شئون الطلبة بالجامعة أحمد الساعي، وشارك فيها 20 مشارك من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وسرد الساعي الاحتياجات الأساسية لمرحلة الطفولة مقدماً تمهيداً لمحاولة فهمها، ومفصلاً في كيفية التعامل معها بأسلوب علمي وواقعي من خلال تحليل الواقع التربوي باستخدام الأفكار العملية والإبداعية المبتكرة.

هذا، واستملت محاور الورشة التفاعلية على التعريف بمرحلة الطفولة وأهم احتياجاتها وخصائصها والمتعة أساس التربية والتعليم وكيف يصبح الطفل صديقي، حيث بيّن الساعي أهمية اللعب والمرح في حياة الطفل، مستعرضاً فلسفة lego والعمل باليد وأهم المهارات التي يحتاجها الطفل، في الوقت الذي شرح فيه التأثير السلبي للتربية الخاطئة، موضحاً كيفية التعامل مع مشاكل الأطفال

واشتملت الورشة على مجموعة من الصور التوضيحية ومقاطع الفيديو التعليمية والمسابقات والتحديات التفاعلية، ويشار إلى أن الساعي لديه خبره في مجال تربية الأطفال، ولديه عدد من الإصدارات التربوية والتعليمية للأطفال وأولياء الأمور والمربين.

من جانبها أكدت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف مبارك بوغوى حرص الجامعة على مواكبة التطور في مجال التعليم المستمر من خلال تنظيم ورش عمل تدريبة متنوعة تشمل مختلف الحقول العلمية، وتستهدف فئات مختلفة وفق احتياجاتها واهتماماتها وذلك في سياق خطوات مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الجادة لتلبية الاحتياجات التدريبية المتماشية مع متطلبات التعليم المعاصر.

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- انتهى -

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