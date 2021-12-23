PHOTO
المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اُختتمت ورشة عمل "فنون تربوية في عالم الطفولة" التي نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر، والتي قدمها الاخصائي الاجتماعي بعمادة شئون الطلبة بالجامعة أحمد الساعي، وشارك فيها 20 مشارك من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وسرد الساعي الاحتياجات الأساسية لمرحلة الطفولة مقدماً تمهيداً لمحاولة فهمها، ومفصلاً في كيفية التعامل معها بأسلوب علمي وواقعي من خلال تحليل الواقع التربوي باستخدام الأفكار العملية والإبداعية المبتكرة.
هذا، واستملت محاور الورشة التفاعلية على التعريف بمرحلة الطفولة وأهم احتياجاتها وخصائصها والمتعة أساس التربية والتعليم وكيف يصبح الطفل صديقي، حيث بيّن الساعي أهمية اللعب والمرح في حياة الطفل، مستعرضاً فلسفة lego والعمل باليد وأهم المهارات التي يحتاجها الطفل، في الوقت الذي شرح فيه التأثير السلبي للتربية الخاطئة، موضحاً كيفية التعامل مع مشاكل الأطفال
واشتملت الورشة على مجموعة من الصور التوضيحية ومقاطع الفيديو التعليمية والمسابقات والتحديات التفاعلية، ويشار إلى أن الساعي لديه خبره في مجال تربية الأطفال، ولديه عدد من الإصدارات التربوية والتعليمية للأطفال وأولياء الأمور والمربين.
من جانبها أكدت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف مبارك بوغوى حرص الجامعة على مواكبة التطور في مجال التعليم المستمر من خلال تنظيم ورش عمل تدريبة متنوعة تشمل مختلف الحقول العلمية، وتستهدف فئات مختلفة وفق احتياجاتها واهتماماتها وذلك في سياق خطوات مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الجادة لتلبية الاحتياجات التدريبية المتماشية مع متطلبات التعليم المعاصر.
#بياناتشركات
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.