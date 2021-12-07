150 مشاركاً يجمعون 580 كيلوجرام من النفايات

تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، حطت الدورة الـ20 من حملة "نظفوا الإمارات" لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في إمارة عجمان، حيث إلتأمت الحملة بالتماشي مع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و بالتعاون مع دائرة البلدية و التخطيط بعجمان.

تمكن أكثر من 150 متطوعاً زودوا بقفازات قطنية قابلة لإعادة الاستخدام و أكياس قابلة للتحلل لجمع القمامة، من جمع 580 كيلوجرام من النفايات و غطوا مساحة 3 كيلومتر، حيث تم فصل 75 كيلوجراماً من الورق، و25 كيلوجراماً من البلاستيك من النفايات المجمعة ليتم أخذها لمصانع إعادة التدوير.

بدأ برنامج الحملة بعدة كلمات ألقتها رئيسة المجموعة تلتها كلمة القاها الشيخ المهندس حميد عبدالله بن راشد المعلا مدير إدارة البيئة و تنميتها في دائرة البلدية و التخطيط بعجمان، ثم بدأ التنظيف الفعلي و كوفئت جهود المشاركين الكبيرة بالمرطبات و الوجبات الخفيفة التي قدمتها الهيئات الداعمة.

و قالت السيدة حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة في كلمتها: "بصفتها مؤسسة مؤهلة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن مجموعة عمل الإمارات للبيئة ممتنة للغاية لتسجيل الإنجازات الإيجابية لحملة "نظفوا الإمارات 2021" التي تدعم العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما في الهدف 11: المدن و المجتمعات المحلية المستدامة؛ الهدف 12: الاستهلاك و الإنتاج المسؤولان؛ 13: العمل المناخي؛ الهدف 15: الحياة في البر و الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

كما قالت: «إن الحملة التي بدأت امس من إمارة الشارقة مستمرة في التنقل من إمارة الى اخرى و مع انتهاء عملها في إمارة عجمان، ستتوجه إلى الفجيرة يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، ثم إلى دبي يوم السبت 11 ديسمبر، فأبوظبي في 12 ديسمبر، لتحط رحالها في أم القيوين يوم 14 ديسمبر، و تختتم الحملة في رأس الخيمة بإذن الله في 16 ديسمبر».

و شكرت السيدة حبيبة نيابة عن المجموعة وعن أعضاء اللجنة التنفيذية كل من ساهم في انجاح الحملة في إمارة عجمان و عبّرت عن امتنانها لرعاة الحملة والداعمين و هم "الواحة" و"زيورخ" الرعاة الرئيسيون و شركة ماكدونالدز الإمارات الراعي المشارك و مرافئ أبوظبي، كانباك، دبي للاستثمار، أُناس، بنك رأس الخيمة الوطني الرعاة الفرعيون.

كما شكرت الكيانات الداعمة لالتزامها؛ وهم شرطة عجمان و شركة لاكنور و متطوعو أستر و رويال بيكرز و دابر و دو و إمارات و بركات و بيرن و مياه العين و مصانع الفجيرة للبلاستيك. و شريك الاتصال الرسمي للحملة اصداء بي سي دبليو، و وسائل الإعلام التي تدعم الحملة و تساعدها في الوصول إلى جميع قطاعات المجتمع، جلف نيوز و راديو الرابعة و مجلة كلايمت كونترول.

من جانبه أكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة و البيئة بدائرة البلدية و التخطيط بعجمان أن الدائرة تدعم كافة الحملات النوعية و الهادفة للحفاظ على البيئة و صيانة ثرواتها الثمينة، مثمناً جهود مجموعة عمل الإمارات للبيئة و الساعية بشكل دؤوب لتثقيف المجتمع و غرس الأساليب الصحيحة في الجيل الناشئ و نشر الوعي لضمان ايجاد بيئة حياة مثالية تتوفر فيها كافة مقومات العيش الهانئ و الأجواء الصحية.

و تابع الحوسني أن الدائرة حرصت على المشاركة في الحملة الوطنية "نظفوا الإمارات" 2021 بدورتها العشرين، توطيداً لأواصر التعاون المشترك مع المجموعة حيث كانت الدائرة من أوائل الجهات الداعمة و المشاركة على مدار الدورات الماضية مؤكدةً أن البيئة هي أغلى ثرواتنا و المحافظة عليها واجب و مسؤولية مشتركة.

و تابع الحوسني أن الدائرة تدشن على مدار العام حملات تنظيف دورية شاملة واسعة و تغطي كافة مناطق الامارة للحفاظ على الواجهة الحضارية لعجمان و تشجيع الأفراد و المؤسسات و الجهات على تنفيذ الحملات و التعاون مع الحملات المنظمة للمضي نحو إمارة خضراء و صحية يتمتع سكانها و زوارها بأجواء نقية و حياة مثالية.

و أشاد الحوسني بالنتائج الهامة التي حققتها حملة نظفوا الإمارات و التي دشنتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في عام 2002 لتتوسع و تمتد حتى عامنا الحالي، متمنياً استمرار التعاون المشترك بين كافة الأفراد و المؤسسات و الجهات و الدوائر لتحقيق الأهداف المنشودة و الارتقاء بدولتنا نحو مصاف الدول الرائدة في مجال المحافظة على البيئة.

#بياناتحكومية

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مجموعة عمل الإمارات للبيئة: هي مجموعة عمل مهنية و مقرها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة - تأسست في عام 1991 و هي مكرسة لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم و برامج العمل و مشاركة المجتمع. يتم تشجيع و دعم المجموعة بنشاط من قبل الهيئات الحكومية المحلية و الاتحادية المعنية. و هي أول منظمة بيئية غير حكومية في العالم الحاصلة على شهادة ISO 14001 و الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الوضع المعتمد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) و برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) . هي أيضاً عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) و الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)و مجلس التنمية الحضرية العالمية (GUD) وتحالف المستثمرين العالميين للتنمية المستدامة (GISD) و شبكة كوكب واحد في إطار برنامج النظم الغذائية المستدامة (SFS) و الشراكة العالمية المعنية بالقمامة البحرية (GPML).

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