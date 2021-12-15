سلطت جوائز تجاري للتميز في المشتريات الضوء على بعض المبادرات الأكثر ابتكاراً وتطلعاً للمستقبل التي تنفذها حكومة دبي باستخدام تقنية جاقار لتحويل دور وتأثير المشتريات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم الاحتفال بالابتكار والرقمنة خلال حفل توزيع جوائز تجاري للتميز في المشتريات، حيث تم الإشادة بحكومة دبي تبعاً لما حققته من تقدم في التكنولوجيا الجديدة وتحويل دور وتأثير المشتريات.

وقد كرّم حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في العنوان سكاي فيو دبي، مختلف الجهات الحكومية على عملها الدؤوب كجزء من رحلة التحول في مجال المشتريات الرقمية، وكان من بين الفائزين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي تقديراً لإنجازهم المتمثل بكونهم أصبحوا أول جهة حكومية تندمج بنجاح مع تطبيق الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة UAE Pass لتوقيع العقود الإلكترونية.

ومن بين الفائزين الآخرين مؤسسة محمد بن راشد لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأفضل مشروع أتمتة مبتكر لمنظومة رواد الأعمال ومطارات دبي، الذين نجحوا في فئة "رواد المشتريات" لأفضل حل مبتكر للمناقصات، كما حصلت مؤسسة دبي للمستقبل على جائزة الرؤية الاستشرافية للمساهمة البارزة في تطور المشتريات الرقمية.

هذا وقد سلطت الدكتورة ريم عبد العزيز، نائبة مدير إدارة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي خلال كلمتها الرئيسية في الحفل، الضوء على رحلة التحول الرقمي للجهة الحكومية عبر المجالات الرئيسية لأعمالهم من تحسين المصادر إلى إدارة الموردين وتحويل الطريقة التي يقومون بها بالشراء.

وأشادت عبد العزيز خلال خطابها بأحدث الأنظمة التي تتيح أفضل الحلول التقنية في المشتريات والتعاقد وتسهيل إجراءات العمل، حيث قامت بتسليط الضوء على إلغاء الورق من عمليات العطاء، مما قلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإكمال الإجراءات وحرر الموارد للتركيز أكثر على الجوانب الأخرى المهمة في الهيئة الحكومية.

بالإضافة إلى فوز مؤسسة دبي للمستقبل بالجائزة فقد وقعت الجهة الحكومية أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة تجاري/جاقار لتوسيع شراكتهما الحالية، حيث سيشهد إطار العمل الجديد استخدام حلول جاقار للمشتريات الإلكترونية، وهي تجربة تسوق قائمة على الكتالوج عبر الإنترنت للسلع والخدمات تمكن المستخدمين النهائيين من خلالها من طلب تسهيل متطلبات المشروع على منصة المشتريات "FutureBuy" الخاصة بالجهة الحكومية.

وبهذه المناسبة قال هاني مصبح، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جاقار: "الابتكار هو جوهر المشتريات الرقمية، لذا فإننا نحتاج إلى دفع الحدود باستمرار لضمان تركيز الحلول على تحديات الأعمال والعمليات والأفراد لضمان نتائج وأعمال إيجابية".

وأضاف مصبح قائلاً: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا الطويلة الأمد مع حكومة دبي ونعتز بهذه الثقة التي منحتنا إياها الحكومة في تقديم هذه التكنولوجيا الرائدة في مجال المشتريات، كما يسرني أن أهنئ جميع المشاركين في حفل توزيع الجوائز وأتطلع إلى الاحتفال بنجاحهم المستمر في المستقبل".

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن شركة جاقار: تبسيط عمليات الشراء

تقوم شركة جاقار بتعزيز قيمة العملاء للمشترين والبائعين من خلال شبكتها العالمية المتصلة بمساعدة مكاتب الشركة الموزعة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا وآسيا والشرق الأوسط، كما تقوم شركة جاقار بتطوير وتوفير حلول المبيعات القائمة بشكل كامل على مفهوم "البرمجيات كخدمة" SaaS))، والتي تتضمن تحليلات الإنفاق المتقدمة وإدارة الفئات والموردين وعمليات التوريد و إدارة العقود والمشتريات الإلكترونية والفواتير وإدارة سلسلة التوريد وإدارة المخزون، والتي تتوفر جميعها على منصة واحدة، تسمى جاقار وان. ولطالما تمتعت شركة جاقار بمكانة ريادية في مجال حلول الإنفاق لأكثر من 25 عامًا، كما تواصل الشركة قيادة منحنى الابتكار من خلال الإصغاء إلى العملاء وأصحاب الخبرة في جميع قطاعات الصناعة والخدمات العامة والأوساط الأكاديمية.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021